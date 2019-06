Cath Madinier: "Entender cómo funciona la programación o la tecnología en general es fundamental"

Carmen García Madrid

La Fundación Telefónica presentó el pasado lunes 3 de junio una innovadora iniciativa educativa gratuita para los alumnos seleccionados, basada en un modelo pedagógico sin profesores tradicionales y con un enfoque en el trabajo entre compañeros, y que con la que la compañía refuerza su apuesta por adaptar la educación al actual entorno marcado por la revolución tecnológica. Cath Madinier, directora pedagógica de CODAM Holanda, detalla hasta qué punto es necesario tener presente la tecnología en el mundo actual.

La Escuela de programación 42 centra sus actividades en la innovación educativa, ¿hasta qué punto es relevante para el futuro de estos jóvenes dominar a la perfección lo que ocurre con la revolución tecnológica?

Entender cómo funciona la tecnología y no solamente cómo usarla es fundamental para todo el mundo, no únicamente para los programadores ya que la revolución digital no solo impacta en el trabajo si no en todos los ámbitos de la sociedad y del día a día los ciudadanos.

Creo que la noción de perfección no es lo más importante, lo que es importante es la capacidad de aprender a aprender. En este mundo que evoluciona tan rápidamente es crucial para nuestros estudiantes tener confianza en su capacidad a aprender todo el tiempo, a lo largo de toda su vida y su carrera profesional.

Nadie sabe lo que nos deparará el futuro, solamente sabemos que será inesperado y por eso necesitamos a jóvenes que puedan aprender rápidamente y que no tengan miedo a aprender cosas nuevas. Es cierto que es muy importante tener un conocimiento mínimo sobre la revolución tecnológica, en cualquier tipo de trabajo, ya que estos cambios van a impactar en todos los segmentos y tenemos que estar preparados para estos cambios.

¿Qué les puede aportar la escuela a los alumnos que entren en ella además de la experiencia en sí?

Lo más importante es que van a aprender a aprender. En cada proyecto van a ver que están totalmente capacitados para resolver problemas nuevos y complicados. Van a aumentar en confianza y eso beneficia a todos los problemas que van a encontrar en sus vidas, ya sean profesionales o personales. También van a encontrar amigos y amigas increíbles y crear una red de apoyo muy fuerte. ¡Y por supuesto, van a divertirse muchísimo!

¿Hasta qué punto es necesario controlar a la perfección la programación para estar preparado para las ofertas laborales?

No es necesario saberlo todo de programación, es demasiado extenso. Es como pedirle a un estudiante de música que sepa tocar a la perfección todos los instrumentos de una orquesta. Lo más importante es la capacidad de innovar, de creer, de tener ideas nuevas, de pensar de manera diferente, de trabajar en equipo y aprender las tecnologías necesarias para implementar estas ideas nuevas.

El sistema educativo actual no profundiza demasiado en los conocimientos de programación, ¿habría que darle más relevancia para formar adecuadamente a los estudiantes?

Probablemente, pero lo que nos parece más importante es cambiar el foco de la educación. Tener el conocimiento no tiene valor en sí mismo en el mundo digital en el que vivimos. Saber cómo buscar, verificar y usar toda esta información es lo que es importante para las empresas. Y aprender a no tener miedo de las tecnologías y todas las novedades que vayan apareciendo es esencial.

Cada vez hay más puestos laborales para los que es necesario un control sobre la tecnología, ¿estamos asistiendo a una nueva era de puestos de trabajo?

Totalmente. Entender lo que pasa con la tecnología cada vez es más prioritario para las empresas y en la vida en general como ser humano. Y esta necesidad será cada vez mayor.

El riesgo es que las personas que no entienden mínimamente la tecnología se puedan quedar fuera de todas las oportunidades que están surgiendo. Si entiendes lo que pasa puedes tener el control. Ser capaz de programar no es indispensable, pero entender cómo funciona la programación o la tecnología en general es fundamental.

¿Cuáles son las habilidades más importantes que les transmitirá la escuela de programación 42 a los participantes?

Aprender a aprender. Tener confianza en sus capacidades ante cualquier situación nueva. Las bases en programación y como funciona un computadora. La autonomía para organizarse y gestionar todas las tareas. La capacidad de aprender sólo con su propia motivación. La capacidad de innovar, de crear y de encontrar soluciones nuevas en condiciones desconocidas. Y por supuesto van a aprender a trabajar en equipo con un equipo de personas muy diferentes entre sí.

Es complicado imaginarse una escuela sin profesores, ¿cómo funcionará?

Con el "peer-to-peer", esto significa que los estudiantes tienen que ayudarse mutuamente. No damos casi ninguna información, todo el contenido se puedo encontrar en internet. Pero trabajar juntos, pensar juntos, ayudarse, apoyarse, aprender a utilizar cerebros diferentes y trabajar con personas con perfiles muy diferentes, es lo que hace la fuerza de la metodología de 42 y es lo que los estudiantes aprenden en la escuela.

Los estudiantes trabajan juntos, aprenden juntos, se evalúan mutuamente. Todo está construido de manera que el staff no tiene que intervenir.

¿Qué aportará CODAM Holanda a esta iniciativa de Fundación Telefónica?

Tenemos el mismo Currículo y los mismos valores, por tanto podemos compartir todo lo que tratemos y todo lo que sabemos. Porque, por supuesto, nuestras escuelas van seguir innovando y evolucionando. Y podemos compartir nos contactos con las empresas, las ideas de las asociaciones con quien trabajamos, etc. Y pronto, los estudiantes podrán viajar y descubrir un nuevo campus y un nuevo país y cultura.