Next Educación ofrece un programa de becas para estudiar un máster

Next Educación ofrece un programa de becas para estudiantes en colaboración con el Instituto Campo Vidal, la Asociación de la Prensa de Madrid y la Academia de Televisión.

A través del Instituto Campo Vidal, Next Educación ofrece en total 18 becas para estudiantes de Arcos de la Frontera. Este programa consiste en becas totales y parciales para los siguientes másteres:

- Máster en Economía Verde

1 beca del 100%

2 becas del 60%

- Máster en Marketing Turístico

1 beca del 100%

2 becas del 60%

- Máster en Inteligencia Turística

1 beca del 100%

2 becas del 60%

- Master in Cybersecurity

1 beca del 100%

2 becas del 60%

- Máster en Comunicación Política Avanzada

1 beca del 100%

2 becas del 60%

- Máster en Dirección Financiera

1 beca del 100%

2 becas del 60%

Asociación de la Prensa de Madrid (APM)

Los asociados y preasociados de la Asociación de la Prensa de Madrid y sus familiares podrán solicitar una beca para estudiar en Next Educación en una de las siguientes titulaciones:

- Máster en Comunicación Política Avanzada

1 beca del 100%

becas del 60%

Máster en Dirección de Comunicación Corporativa y Marketing Digital

1 beca del 100%

becas del 60%

Academia de Televisión

Next Educación en colaboración con la Academia de Televisión ofrece las siguientes becas para los académicos y sus familiares: 1 beca del 100% y 2 becas del 60% para toda la oferta formativa de esta institución Académica. Puede consultarse aquí.

Next Educación, presidida por el Dr. Manuel Campo Vidal y con sede en Madrid (España), es una institución educativa e innovadora de gran calidad que prepara a los profesionales más avanzados y cualificados que demanda el mercado.

Formada por la Escuela de Negocios Next International Business School, el Centro de Educación Superior CES Next (Centro Adscrito a la Universitat de Lleida) y el Foro Next, Next Educación está especializada en formar profesionales en cinco áreas a través de sus másteres y posgrados: Tecnología, Turismo, Comunicación, Marketing o Economía, Emprendimiento y Finanzas.

Aquellos interesados en participar en las becas para estudiantes mexicanos, deberán remitir por correo electrónico (becas@nexteducacion.com) la siguiente documentación antes del 30 de agosto de 2019:

- Carta de presentación, explicando por qué le interesa el programa escogido

- Currículum Vítae u Hoja de Vida

- Fotocopia de la Titulación Académica y Expediente Académico (certificación de notas)

- Fotocopia del pasaporte

*Estas becas cubren el costo total o parcial de la matriculación, no incluye manutención, estancia o transporte.

Una vez presentada la candidatura esta será evaluada por el Comité de Becas. La siguiente fase del proceso de admisión será la realización de una entrevista.

Para cualquier consulta, los interesados pueden dirigirse al Departamento de Atención al Alumno de Next Educación a través de la siguiente dirección de correo electrónico: becas@nexteducacion.com a través del número de teléfono +34 91 710 20 56 o mediante este link.