Cinco estudiantes de entre 17 y 19 años entregan este lunes 178.000 firmas en el Ministerio de Educación pidiendo un único examen de Selectividad (EBAU) para todas las comunidades

Cinco estudiantes de entre 18 y 19 años entregan el lunes en el Ministerio de Educación las más de 178.000 firmas que uno de ellos (Roberto Castrillo) ha recogido en change.org/EBAUjusta. Con su campaña solicita que el examen EBAU (Evaluación de Bachillerato para acceso a la Universidad) sea el mismo en todas las Comunidades Autónomas "para que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades".

"Existen diferencias muy grandes en los temarios que se nos exigen", lamenta el creador de la petición, quien asegura que "el nivel de la prueba de acceso a la universidad debe ajustarse entre las diferentes Comunidades Autónomas".

"Esta última medida sería lo más sensato, lógico, justo e igualitario", insiste Roberto. "Todos tenemos derecho a una educación justa, seamos de la comunidad autónoma que seamos. Solo así haremos que el chico que quiera ser médico pueda llegar a ser una estrella en su profesión y no le priven de su sueño, que no se vea obligado a estudiar otra carrera porque no le da la nota teniendo más conocimientos que otro que ha obtenido mejor calificación porque la prueba era más sencilla y asequible".

Roberto inició su petición en marzo del año pasado: "Aunque me hicieron un poco de caso en mi comunidad, persisten las diferencias aún. (...) A pesar de que hemos manifestado nuestro descontento por este hecho desde muchos puntos de España, el Ministerio de Educación no está tomando medidas para evitar que se produzca esta injusticia entre comunidades, no ha hecho nada para implementar el mismo examen para todos este curso".

Nuevas peticiones de diferentes comunidades

Mientras Roberto sigue persiguiendo su objetivo en change.org/EBAUjusta, en algunas comunidades están surgiendo este año nuevas peticiones que solicitan la repetición de determinados exámenes de la EBAU. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, el estudiante Rubén García ya ha reunido 40.000 firmas solicitando la repetición del examen de Matemáticas II: "Buscamos soluciones ante el examen más difícil de matemáticas II de selectividad de la Comunidad Valenciana. Se trata del examen más difícil de todos los años. Exigimos una solución ya".

"Estas peticiones no tendrían que surgir si hubiera un único examen en toda España", insiste Roberto. Rubén García también cree que una EBAU única sería la solución que evitaría "injusticias" como la de su prueba: "Si en todas las comunidades se hicieran los mismos exámenes nosotros no estaríamos tan preocupados, porque la media bajaría en todas las comunidades, no solo en la nuestra". Por eso Rubén viajará también este lunes desde Alicante a Madrid para mostrar su apoyo a la petición de Roberto.

Entrega de las firmas este lunes

Hoy terminan los exámenes EBAU y Roberto Castrillo, de 19 años, entregará este lunes en el Ministerio de Educación (Madrid) las 178.000 firmas que ha recogido hasta la fecha. Le acompañarán:

- Su hermano Ángel Castrillo, de 18 años, de León y que se ha examinado de la EBAU este año.

-Rubén García, alicantino de 18 años y creador de la petición anteriormente mencionada sobre la prueba en la Comunidad Valenciana.

- María Ferrer, también de Alicante y que se ha examinado este año de la EBAU.

- Javier Suárez, de Madrid y que también se ha presentado a la EBAU este junio.