Joaquín Danvila: "Una escuela de negocios no puede ser simplemente un año más de universidad"

Carmen García Madrid

Joaquín Danvila (Madrid, 1973), nuevo Director General de la Escuela de Negocios ISIE, ha trabajado en áreas comerciales y de Marketing, ocupando puestos de responsabilidad en empresas como Gas Natural Fenosa, la Consultora Soluziona, SEUR Internacional, Grupo Caja Rural, Grupo Reacciona. Hasta su incorporación a ISIE ha desempeñado la dirección Comercial y de Marketing el Grupo Educativo CEF.- UDIMA, donde continuará como profesor. Ha sido mentor de la institución desde el primer programa en 2014-15, compatibiliza sus posiciones directivas con su participación en ponencias, conferencias y clases. En los últimos años ha sido docente en más de una decena de escuelas de negocios y universidades, además de ser colaborador habitual de diferentes medios de comunicación en temas como la Formación, el Empleo, el Emprendimiento o el Marketing Digital.

¿Cómo afronta esta nueva etapa como Director General de ISIE?

El proyecto ISIE nace de la mano de un profesional como Álvaro Galán, gran conocido de mi época como director comercial y de Marketing en Caja Rural y, al igual que en mi caso, con muchos años de experiencia directiva compatibilizando la empresa con la formación en universidades y escuelas de negocio. Tanto él como Álvaro Machés son profesionales que vienen impulsando el proyecto desde el primer día y con los que he colaborado estrechamente en los últimos años. Asumir la dirección general ahora, supone un gran reto, he visto nacer el proyecto desde el primer día y he sido formador y mentor de alumnos desde la primera promoción, el proyecto es muy ilusionante.

¿Con qué objetivos principales llega a este puesto?

Los objetivos son de crecimiento tanto en alumnos como en áreas de formación. La ampliación de los programas con empresas y el refuerzo el área de bolsa de empleo, mediante la incorporación de nuevas empresas que se conviertan en colaboradoras dentro del proyecto educativo de ISIE, formando alumnos e incorporándolos en sus organizaciones.

En ese sentido, a todos nuestros alumnos se les consigue un trabajo en la parte final de cada Máster. El objetivo principal es que nuestros alumnos entren a trabajar en aquello para lo que se han formado, pero, sobre todo, trabajamos con los mentores y las empresas colaboradoras, para que su integración en el mundo laboral se haga en un plan de carrera con potencial.

¿Cómo se encuentra el área de las escuelas de negocios en España?

Se encuentra en pleno auge. La formación es un distintivo para el acceso al mercado laboral y las escuelas de negocios son el puente entre la universidad, que proporciona una formación base esencial, y el acceso a un entorno empresarial más práctico.

¿Qué le puede aportar la escuela de negocios ISIE a los estudiantes hoy en día?

Sin duda un acceso a un puesto de trabajo. Ahí trabajamos mano a mano con los mentores y con las empresas colaboradoras, que son las que forman a nuestros alumnos y las que les incorporan a sus organizaciones. Lo hacemos para facilitar el acceso al empleo, pero también para que los mentores y sus empresas formen a nuestros alumnos en aquellas habilidades y conocimientos que demandan en sus incorporaciones.

¿Existe realmente una buena conexión entre las universidades y el mundo empresarial?

Actualmente, la universidad española es de altísima calidad, el profesorado de nuestras universidades públicas y privadas tienen gran nivel y su aportación científica es reconocida en todo el mundo. No obstante, en general el mundo universitario proporciona conocimientos teóricos muy buenos de base pero a los que les puede estar faltando la práctica necesaria en el mundo empresarial.

Las escuelas de negocios deben proporcionar ese acercamiento a lo práctico. No es razonable que una escuela de negocios sea simplemente "un año más de universidad". debemos lograr que los alumnos lleguen a la empresa con conocimientos y habilidades prácticas que les ayuden en su día a día y hagan de ellos unos profesionales de futuro.

¿Hasta qué punto es adecuado el sistema educativo implantado en la universidad para la formación real de los jóvenes?

La formación debe ser práctica y sobre todo debe servir para encontrar un empleo, en ISIE lo tenemos claro. La universidad está evolucionando. Cambiar un modelo educativo no es sencillo, las escuelas de negocios somos más flexibles. En ISIE adaptamos los programas a lo que nos piden las empresas, nuevas profesiones, habilidades personales, digitalización, novedades normativas, nuevos entornos laborales...

¿A qué perfil de alumnos está destinado el programa formativo de ISIE?

Los programas de ISIE tienen diferentes públicos objetivos. Por un lado tenemos los PDE, Programas de Desarrollo Ejecutivo orientados a estudiantes recién o casi recién salidos de la universidad. Las prácticas las realizan en las empresas colaboradoras y para ellos es una enorme oportunidad de entrada en el mundo laboral a través de ISIE.

Por otro lado tenemos los Máster, tanto executive de fin de semana como de diario de lunes a jueves, siempre en horario compatible con el horario laboral, especialmente diseñados para hacerlos compatibles con un perfil algo más experimentado. Y ya por último tenemos Cursos Superiores de especialización, son también en horario compatible con el horario laboral.

En cualquier caso, todos nuestros alumnos y ,sobre todo, antiguos alumnos, cuentan en todo momento con los mentores para asesoramiento personal y búsqueda o mejora de empleo, además de pertenecer a la comunidad de alumni con la que acceden a una bolsa de empleo amplia, multidisciplinar y para perfiles Junior, senior, mandos intermedios e incluso directivos.

En 2019, ISIE lanza la ISIE Law School, ¿en qué consiste exactamente?

Un nuevo proyecto que abordamos con gran ilusión. En esta línea incluimos colaboraciones con despachos como RSM, con sedes en 144 países, CUATRECASAS o ECIX ,entre otros, para una propuesta de programas Máster orientados a jóvenes recién graduados en Derecho que quieran hacer prácticas en despachos o grandes empresas en áreas de abogacía internacional, derecho en internet, fiscalidad o auditoría.

Tras su experiencia en grandes empresas, ¿cuáles son las habilidades qué exige el mercado laboral a la hora de contratar jóvenes?

Lo primero, actitud. Las empresas quieren profesionales flexibles, capaces de adaptarse, de comprometerse con proyectos, profesionales resolutivos pero sobre todo con ganas de aprender y a la vez asumir responsabilidades. Las empresas tienen experiencia en la incorporación de profesionales que vienen sin experiencia a aprender. En ISIE intentamos aportar al mercado profesionales capaces de resolver problemas, asumir retos y aportar valor desde el primer día.