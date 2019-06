El interés por la certificación CFA alcanza niveles de récord, 250.000 candidatos registrados para los exámenes de junio de 2019

CFA Institute, la Asociación Global de profesionales de la gestión de inversión, ha anunciado una cifra récord de más de 250.000 candidatos inscritos para los exámenes CFA® de Nivel I, II y III, con un incremento del 11% sobre 2018. Se impartirán en 348 centros de prueba de 95 países de todo el mundo, un incremento considerable desde los 286 centros anteriores. Este hecho supone el amplio reconocimiento que la Certificación está teniendo en los mercados emergentes. Los exámenes se administrarán el 15 y 16 de junio.

"La obtención de la acreditación CFA es un proceso muy riguroso, siendo menos de uno de cada cinco candidatos los que logran completar con éxito el proceso para obtener la certificación", declaró Paul Smith, CFA, Presidente y CEO de CFA Institute. "Nos complace ver que el número de candidatos dispuestos a trabajar duro continúa creciendo cada año, alcanzando cifras de récord. Especialmente en mercados emergentes de todo el mundo, donde las finanzas desempeñan un papel tan vital en la construcción de economías sólidas. Además de ser considerada el estándar de oro para la excelencia financiera, el Programa ha establecido y definido un exigente listón de referencia en relación al comportamiento ético y la responsabilidad fiduciaria necesaria para preservar el respeto y la confianza de los inversores" afirmó Paul Smith.

Cada año, CFA Institute recibe las aportaciones de los profesionales de todo el mundo, que son incorporadas vía adiciones, eliminaciones y revisiones al currículo, que consta de 9.000 páginas, para garantizar su relevancia. El plan de estudios de 2019 incorpora un total de 10 nuevos temas, como las aplicaciones "fintech", el aprendizaje automatizado y dos nuevos casos de ética dentro de un entorno de trabajo fintech; lo más reciente en la gestión de inversión, tanto activa como pasiva; y un capítulo sobre el ejercicio profesional en diferentes ocupaciones dentro de la gestión de inversiones.

CFA Institute tiene más de 165.000 CFA charterholders que trabajan en muchas de las firmas más prominentes de la industria, incluida la banca de inversión, gestoras de activos y firmas de asesoría de inversiones. El plan de estudios del Programa CFA está basado en la práctica de la profesión de la gestión de inversiones. Se actualiza anualmente para reflejar la evolución del conocimiento, las habilidades y las competencias que se necesitan en la profesión hoy día. El Programa consta de tres niveles de auto estudio que incluye temas como Estándares Éticos y Profesionales, Métodos Cuantitativos, Economía, Informes y Análisis Financieros, Finanzas Corporativas, Inversiones Patrimoniales, Renta fija, Derivados, Inversiones Alternativas, Gestión de Carteras y Planificación Patrimonial.

Cada nivel del Programa CFA imparte un conjunto de habilidades específicas:

- Nivel I: se centra en las herramientas de inversión y los fundamentos del negocio, dando a los candidatos el conocimiento y la comprensión necesarios;

- Nivel II: se centra en la aplicación de esas herramientas en el análisis de las clases de activos, incluidas las inversiones de capital, renta fija, los derivados y las inversiones alternativas;

- Nivel III: se centra en la gestión de la cartera y la planificación de la riqueza patrimonial, lo que exige que los candidatos sean competentes en síntesis y evaluación al tiempo que toman decisiones de inversión.

En 1963, el Institute of Chartered Financial Analysts (ICFA) realizó el primer examen y otorgó el título de Chartered Financial Analyst® (CFA) a los que aprobaron. El examen inaugural se administró en 27 Centros de pruebas en los Estados Unidos, Canadá y Londres a 284 candidatos, seis de los cuales eran mujeres. Hoy, alrededor del 40% de candidatos son mujeres.

Puede obtener más información sobre el Programa CFA y cómo puede ayudar a los profesionales de la inversión a lograr la excelencia profesional