La Universidad Europea crea con IBM la primera Escuela de negocio y tecnología para impulsar el talento tecnológico

La Universidad Europea e IBM han firmado un acuerdo para poner en marcha la Escuela de Estudios Universitarios Business &Tech.

Situada en la intersección entre universidad, empresa y tecnología, esta Escuela, "es un proyecto a la vanguardia del sector educativo, que responde a las necesidades de empleabilidad del mercado actual", como señala Miguel Carmelo, CEO y presidente de la Universidad Europea. "Para la Universidad Europea la innovación y la conexión con el mundo profesional son clave para afrontar el reto de formar a profesionales cualificados y altamente demandados en el mercado de trabajo. Para ello, es necesario ir de la mano de compañías líderes como IBM, todo un referente en la profunda transformación que la tecnología está llevando a cabo en los modelos de negocio y en la gestión empresarial", añade Miguel Carmelo.

En este sentido, para Marta Martínez, presidenta de IBM España, Portugal, Grecia e Israel, "hoy en día, el avance de las nuevas tecnologías es tan rápido que actualmente no existe una oferta suficiente de profesionales en el mercado para cubrir las nuevas áreas tecnológicas emergentes. Con esta iniciativa, queremos apoyar el lanzamiento al mercado de una oferta formativa que ayude a cubrir las necesidades de especialistas en las empresas a la vez que aumenta las posibilidades de que los estudiantes encuentren un empleo".

En la actualidad, la digitalización de las empresas impulsada por innovaciones como la inteligencia artificial, la computación en la nube, el blockchain o el Internet de las cosas requiere nuevos perfiles profesionales especializados en estas áreas que no están llegando al mercado al ritmo que demandan las organizaciones. Entender cómo la incorporación de la tecnología está transformando los modelos de negocio, los procesos o la propia oferta de productos y servicios, cobra una gran relevancia para asegurar la sostenibilidad y consolidar las ventajas competitivas de la empresa. Un estudio de la Comisión Europea publicado en 2018, titulado The Future of Work, estima que en 2020 la falta de profesionales especializados en el área de Comunicaciones, Información y Tecnología ascenderá a unos 825.000 puestos de trabajo vacantes.

Por otro lado, estas tecnologías están transformando casi todas las profesiones e incluso creando nuevas, haciendo que los equipos deban adaptarse a un ritmo frenético a dichos cambios. Ejemplo de ello son los entrenadores de chatbots inteligentes -aplicaciones que conversan con los usuarios utilizando el lenguaje natural, para las áreas de atención al cliente-, los científicos de datos o los expertos en ciberseguridad. La tecnología, además, aporta una gran capacidad de automatizar tareas, y ayuda a ampliar el acceso al conocimiento, mejorando la toma de decisiones de los profesionales.

Conscientes de esta situación, la Universidad Europea, con IBM, apuestan por una oferta formativa que proporciona los conocimientos teóricos y prácticos especializados que requiere la transformación digital de las empresas. La nueva escuela está pensada para profesionales y recién licenciados que podrán acceder a programas de postgrado y también para estudiantes con el título de Formación Profesional que podrán matricularse en programas cortos.

Conexión con el mundo profesional

La Escuela Business & Tech potencia la tecnología como elemento imprescindible y facilitador del éxito de los negocios a través de una oferta formativa que cuenta con 19 titulaciones especializadas en la transformación digital de las empresas a partir de la aplicación de nuevas tecnologías como inteligencia artificial, blockchain, computación en la nube o ciberseguridad.

Los programas de la Escuela de Business & Tech están destinados a profesionales tanto del ámbito empresarial como tecnológico, interesados en sendas áreas y focalizados en desarrollar o expandir su carrera dentro de ellas. Los cursos, algunos presenciales (en el campus de Alcobendas, Madrid) y otros online, tratarán de una manera muy práctica y aplicada a situaciones reales que se producen en las empresas como, por ejemplo, la creación de redes blockchain, el desarrollo de aplicaciones en la nube, o dar respuesta a incidentes de ciberseguridad. Para ello, IBM ofrecerá a los alumnos acceso a sus últimas tecnologías en estas áreas de la innovación tecnológica a través de la nube pública IBM Cloud.

Todos los programas académicos están configurados de acuerdo con las necesidades del mundo empresarial, y cuentan con un claustro mixto formado por docentes de la Universidad Europea y profesionales de IBM que, de manera conjunta, aseguran la calidad y la excelencia académica, además de la actualización permanente de contenidos y una experiencia eminentemente práctica. Asimismo, está previsto que los alumnos de la Escuela puedan visitar centros de trabajo de IBM, y ver por sí mismos cómo clientes y expertos colaboran para transformar ideas de negocio en prototipos de manera ágil.