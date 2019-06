CCOO sale en defensa el proyecto navarro Skolae de igualdad en el ámbito educativo

La Federación de Enseñanza de CCOO (FECCOO) lamenta las denuncias recibidas por el proyecto educativo Skolae ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) y critica la conducta de quienes pretenden saltarse la ley para retrotraernos a entornos propios de otras épocas. En este sentido, recuerda que Skolae da respuesta a diversas leyes de obligado cumplimiento: LOE 2/2006 de Educación, LO 3/2007 para la Igualdad efectiva de Mujeres y hombres, LO 1/2004 de Medidas de Protección contra la Violencia de género, la Ley Foral 8/2017 para la igualdad social de personas LGTBI+ y la actual Ley Foral 17/2019 de igualdad entre mujeres y hombres. En todas estas leyes se promueve el derecho a una educación en igualdad, que atienda a la diversidad sexual y de género y garantice los mismos derechos para todas las personas del ámbito educativo.

Skolae cumple con los criterios de coeducación y tiene como propósito eliminar la violencia contra las mujeres y aprender a vivir en igualdad a lo largo de todas las etapas del sistema educativo. Estos aprendizajes se organizan en cuatro bloques -crítica y responsabilidad frente a la desigualdad; autonomía e independencia personal; liderazgo, empoderamiento y participación social; sexualidad y buen trato- que se enmarcan en las normativas vigentes.

Ante la próxima declaración de una decena de profesionales ante el TSJN, la Federación de Enseñanza de CCOO pone de manifiesto la grave situación que están viviendo quienes llevan a cabo el proyecto en cualquiera de sus espacios. No es tolerable que por cumplir con su responsabilidad sean sometidos/as a la presión mediática, social y judicial promovida por la derecha política.

CCOO apuesta por una educación en libertad que garantice los derechos de todas las personas y la ruptura con los estereotipos de género que promueven la desigualdad y la perpetuación de un sistema que no representa la realidad de nuestro alumnado, un sistema que ejerce opresión, violencia y acoso para quienes no cubren las expectativas establecidas y no da respuesta a la diversidad.

FECCOO ha promovido diversas campañas escolares a favor de las diversidades y la incorporación de contenidos curriculares que recojan la historia de las mujeres y sitúen la coeducación en el centro de las políticas educativas, dando la posibilidad de que cada persona se vivencie en libertad, en el respeto y con la máxima seguridad.