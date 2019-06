Vocación, la cualidad imprescindible para los opositores a maestros 2019

El mes de junio se convierte en la fecha más decisiva de los opositores, y este año, les toca a los maestros demostrar sus conocimientos y habilidades si quieren conseguir una plaza fija en la comunidad autónoma, donde decidan presentarse.

El perfil de opositor es muy variado en el sector educativo pero hay tres muy definidos: aquellos que acaban de terminar la carrera que viven con sus padres y dedican todo su tiempo a los estudios; aquellos que tienen entre 28-33 años independizados con un trabajo y que buscan aprobar unas oposiciones para tener una seguridad laboral en el futuro; y el opositor interino, que tiene familia y que ha entrado a trabajar a través de la bolsa extraordinaria o porque ha aprobado algún examen de oposición pero se quedó sin plaza.

Pilu Hernández Dopico, reconocida maestra y preparadora de oposiciones, tras su larga experiencia comenta las carencias más habituales de los opositores en 2019: "Rotundamente a los opositores le falta base. Me encuentro con alumnos que no saben redactar o expresar ideas, esencial para desarrollar la labor de maestro. Por otro lado, si nos metemos en materia, salen de la facultad sin conocimientos de didáctica. En definitiva, que actualmente las facultades de magisterio enseñan de la misma manera que hace 20 años", añade: "Es importante tener vocación, si no, tarde o temprano sucederá como en los trabajos que no te gustan o no te llenan, que te cansas. El gran problema de todo esto es que los perjudicados finalmente son los niños".

Desde la Administración Pública de cada Comunidad Autónoma se decide el temario de cada una de las oposiciones a Cuerpo de Maestros, pero exceptuando la especialidad de primaria, que el temario es relativamente nuevo de 2007; el resto utilizan un temario del año 1993. Ante esta situación, Dopico, comenta que: "Debería existir unos criterios unificados y consensuados de nivel en todas las Comunidades Autónomas, e incluso se debería valorar hacer la misma prueba en todas ellas, y además estudiar accesos más objetivos", y añade: "En Madrid hay una prueba de cultura general que en mi opinión debería ser obligatoria en todas las comunidades".

LOS DIEZ MANDAMIENTOS DEL OPOSITOR

Ante un mes lleno de nervios para los opositores, Pilu Hernández Dopico, presenta, junto a "pupitreros" de este curso, LOS DIEZ MANDAMIENTOS DEL OPOSITOR, para hacer más fácil esta época:

1. Amarás a tu preparador sobre todas las cosas.

2. No tomarás el nombre de tu preparador ni el de cualquier miembro de su familia en vano.

3. Santificarás todos los días de estudio, maldiciendo las fiestas por no poder disfrutarlas por encima de todas las cosas.

4. Honrarás a las personas que te apoyan, tu preparador entre ellos, ellos serán los que te guíen el camino a la cima.

5. No abandonarás bajo ningún concepto, esto es una carrera de fondo y habrá golpes, caídas y agujetas, pero siempre tendrás a tu preparador para tenderte la mano.

6. No cometerás la tontería de llevar la programación de otro, si te pillan habrás tirado un año o más a la basura.

7. No robarás las ilusiones de tus compañeros. Si fuera así vete y prepárate por tu cuenta, no necesitas a nadie.

8. No levantarás falacias sobre tu preparador o academia, los milagros si no estudias, NO EXISTEN.

9. No tendrás pensamientos ni deseos negativos, es una etapa dura practica el YOISMO (YO, MI , ME, CONMIGO).

10. No codiciarás los bienes ajenos, los aprobados de otros, las plazas de otros. Tan sólo reflexiona, sé honesto y piensa qué ha fallado y por qué no lo has conseguido. Deja de echar balones fuera.