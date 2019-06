El Gobierno niega diferencias de dificultad en la Selectividad: "Una prueba única no solventaría la situación"

Europa Press Madrid

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, Isabel Celaá, ha negado que existan "datos técnicos" que demuestren diferencias en la dificultad de la Selectividad entre diferentes comunidades autónomas, y ha precisado que el Ejecutivo intentará "armonizar" los criterios de corrección, pero descarta imponer una prueba única de acceso a la universidad para toda España.

"En grados de dificultad y de preguntas, los datos técnicos que tenemos no proporcionan ningún elemento de alarma, ninguno, absolutamente ninguno, y una prueba única no solventaría la situación porque empobrecería el currículum", ha expuesto Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado este viernes en La Moncloa.

La titular de Educación en funciones ha enfatizado que la Selectividad "funciona y ha funcionado adecuadamente" como demostraría el "nivel alto de satisfacción" manifestado por "familias, alumnos y universidades". Desde el pasado 3 de junio hasta el próximo día 14, unos 300.000 estudiantes de toda España se enfrentarán a la prueba, conocida también como Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU).

"Todos los años durante estas fechas se suscita una lógica preocupación por si hay diferencias entre una prueba y otra", ha admitido Celaá para recordar que su Ministerio pretende crear un grupo de trabajo de expertos, como ya anunció esta semana, para "identificar algunos aspectos de mejora" de la Selectividad en sus criterios de corrección.

"Lo que no parece de recibo es que en unos lugares una falta de ortografía descuente del resultado mucho hasta suspender la prueba, y en otros lugares no", ha señalado Celaá, mostrándose confiada en que este grupo de trabajo, del que no ha precisado cuándo podrá empezar a trabajar, logrará mejoras en la "armonización" de la corrección de la Selectividad en diferentes comunidades autónomas.

El Gobierno admite "incidencias" este año

Sin embargo, la ministra de Educación en funciones reconocía este pasado miércoles "incidencias" en la Selectividad de este año, señalando la dificultad denunciada por estudiantes valencianos en su examen de Matemáticas, y atribuyó al próximo grupo de trabajo el cometido de corregir esas incidencias para garantizar la "equidad" de los estudiantes de toda España.

"He observado que había algunas incidencias que señalaban a ciertas dificultades diferentes y eso es lo que vamos a tratar", dijo Celaá el pasado miércoles a los medios. Ese mismo día, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) defendió también el actual sistema de Selectividad asegurando que "funciona bien" y que es igualitario en cuanto a nivel de dificultad en todas las comunidades autónomas.

No obstante, el nuevo presidente de CRUE, Juan Carlos Gómez Villamandos, se había mostrado partidario de implantar una prueba de acceso a la universidad común en todas las comunidades autónomas para asegurar la "igualdad de oportunidades" de todos los estudiantes españoles.

"Ahora se producen diferencias entre las distintas comunidades autónomas, y en democracia tenemos que buscar todos la igualdad real de oportunidades", dijo Gómez Villamandos después de ser elegido presidente de los rectores españoles el pasado 16 de mayo.

Este viernes, el Partido Popular ha registrado en el Congreso su petición para implantar una única Selectividad en todo el territorio español con el objetivo de "garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso y admisión de todos los alumnos" en el sistema universitario "con independencia del lugar en el que realicen la prueba".

Ciudadanos también ha reclamado esta semana un examen "homogéneo" en toda España para acceder a la universidad, algo que llevaba en su programa para las pasadas elecciones generales, y que también reivindicó en la anterior legislatura. Su propuesta fue registrada este pasado jueves en el Congreso como proposición no de ley.