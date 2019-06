VOX denuncia a una profesora de Fuerteventura por "adoctrinamiento feroz" al exponer ideas como castrar a los niños

Europa Press Las Palmas de Gran Canaria

El diputado y presidente del Grupo Parlamentario VOX en Andalucía, Francisco Serrano, ha interpuesto una denuncia contra una profesora de Lengua de 4º de ESO en el IES San Diego de Alcalá de Puerto del Rosario (Fuerteventura) por presuntamente impartir sus clases a través de un "adoctrinamiento feroz" al exponer ideas como la de castrar a los niños.

Los hechos a los que se hacen referencia se produjeron los días 2 y 29 de mayo, y Serrano ha tenido acceso a los mismos a través de mensajes de padres de familia que le han dejado en su página de Facebook 'Francisco Serrano VOX' que querían hacerles llegar una serie de grabaciones de audio de la clase de Lengua de sus hijos, según expone él mismo en la denuncia presentada y recogida por Europa Press.

Tras hacerles llegar estas grabaciones y escucharlas, ha asegurado que se ha visto "en la obligación" de poner en conocimiento del juzgado los hechos porque podría ser constitutivo de delitos "de amenazas, coacciones, injurias, delito de odio y contra los sentimientos religiosos" de un funcionario público contra menores de edad.

Toda vez que ha considerado que, atendiendo a los audios, las clases "nada tienen que ver con la Lengua Española" debido al "grado de adoctrinamiento feroz perpetrado contra estos menores, con consideraciones políticas falaces y sesgadas, haciendo apología del genocidio, de la mutilación, de perpetrar delitos de lesa humanidad, del trato degradante de la profesora contra los alumnos varones de su clase, con grave menoscabo de su integridad física y moral por razón de sexo".

En cuanto a la transcripción de estos audios que se aporta en la denuncia, la profesora presuntamente expuso a sus alumnos la idea de implantar un modelo de sociedad basado en lo que denomina "'La matria'", que estaría basado en "el poder de las mujeres" y donde habría "castración selectiva" al nacer.

Al respecto, la profesora justifica esta idea "si tú les cortas los huevos a los niños nada más nacer, no sólo no van a poder tener hijos, sino que no van a desarrollar una serie de hormonas, que no le van a dar fuerza física. Porque la fuerza física está en las gónadas de los huevos".

Así, puntualizó que para hacer la "castración selectiva" se aplicaría "la eugenesis", que le explica a los alumnos que "es algo a lo que ha llegado la ciencia, a poder crear, poder crear niñas y niños a la carta. Como con un menú".

Por otra parte, se refiere a la igualdad, y en este caso la profesora asegura que la "igualdad hay que conseguirla per se (...) Otra cosa es que eso haya que conseguirlo y estamos todavía en esto" para añadir que "entonces, la igualdad es algo que tenemos que tener, que tenemos que tener. No lo que tengo que tener en política, que son los derechos que tengo que tener en política porque sí. Y todo el que se los niegue es un grandísimo hijo de puta. Vamos, que los hombres se doren en su propia salsa. Un desastre. Un desastre que elimine a los tíos. Y que queden poquitos, los mínimos. Y allí empezará mi matria".

La educación "No puede estar manipulada"

Tras la presentación de esta denuncia, desde VOX Las Palmas se ha considerado que la educación "no puede estar manipulada", ya que tanto maestros como profesores "deben dedicarse a dar su materia" porque de lo contrario es una "irresponsabilidad".

VOX Las Palmas ha mostrado así su apoyo a la denuncia interpuesta por su compañero de partido en Andalucía al considerar que el "adoctrinamiento de cualquier ideología política es un peligro".