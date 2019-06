La Generalitat Valenciana dice que una selectividad única "no se ajustaría a la realidad" de lo que se imparte

Europa Press Valencia

El consejero de Educación en funciones de la Generalitat Valenciana, Vicent Marzà, ha asegurado que una selectividad única en toda España "no se ajustaría a la realidad" de lo que se imparte en los centros de los diferentes territorios. No obstante, ha defendido que los criterios y el nivel de dificultad sean "lo más homogéneos posibles" para garantizar a los alumnos "la igualdad de oportunidades".

Marzà, tras presentar los actos de apertura de las capitales culturales valencianas, ha señalado que es evidente que "se deben unificar criterios lo que no quiere decir que se unifique la prueba no solo por una cuestión competencial sino de realidad porque lo que se da en los centros educativos no es lo mismo en un territorio que en otro".

Al respecto, se ha referido a las declaraciones sobre el tema de la portavoz del Gobierno y ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, y Marzà ha explicado que lo que dijo es que "quiere hacer una comisión para estudiar las dificultades de los exámenes".

En ese sentido, ha aclarado que, si hace falta crear una comisión para mejorar la coordinación, la Comunidad Valenciana participaría. No obstante, ha recalcado que ya producen reuniones entre los coordinadores de las pruebas de acceso de los diferentes territorios y que, de hecho, "no hay grandes diferencias a nivel práctico".

Es más, ha explicado que en otros países quien hace la prueba es cada universidad y por tanto "todavía hay un nivel de descentralización mayor y nadie lo cuestiona". "Son maneras de organizarse", ha señalado.

Dentro del currículo

Por otro lado, ha señalado que la Consejería "da por buenas" las explicaciones dadas por la Comisión Gestora de los Procesos de Acceso y Preinscripción sobre el examen de Matemáticas II cuestionado por una campaña en Internet por su dificultad al garantizar que las preguntas "forman parte del currículo y de lo que podía ser exigible".

Así, ha señalado que comprende "perfectamente" a los estudiantes y que antes estas pruebas se está "muy nerviosos" pero ha recalcado que "lo cierto es que el mismo coordinador ha dicho que las preguntas" estaban dentro del currículum. Además, ha recordado que las comisiones de las diversas materias integradas mantienen reuniones con los profesores de Bachillerato.

Al respecto, ha comentado que hace unos años también hubo una prueba en la que se preguntaba lo mismo y que en otras territorios también han realizado una pregunta "muy parecida". "Es una pregunta como cualquier otra", ha afirmado.

Además, ha recordado que el pasado año "también hubo muchas quejas en un examen pero después los estudiantes tuvieron mejor resultado del esperado". "Ahora hay que tener paciencia y esperar a los resultados, que los estudiantes estén tranquilos", ha apostillado.