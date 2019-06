Gloria Cuenca Bescós, directora del IUCA, primera catedrática de Paleontología de la Universidad de Zaragoza

La directora del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA), Gloria Cuenca Bescós, se convierte en la primera catedrática de Paleontología y la segunda de Geología de la Universidad de Zaragoza, tras superar con éxito, las pruebas de acceso para la plaza de funcionario docente universitario del Cuerpo de Catedráticos de Universidad del área de conocimiento de Paleontología perteneciente al Departamento de Ciencias de la Tierra.

Gloria Cuenca, que en noviembre de 2016 pasó a ser la primera directora de un instituto de investigación del campus público aragonés, es además miembro fundador del grupo de investigación Aragosaurus y su especialización le ha llevado a liderar desde hace tres décadas el estudio de la microfauna, del Equipo de Investigación de Atapuerca.

Gloria Cuenca es profesora e investigadora de la Universidad de Zaragoza desde el año 1987. Ha impartido 18 asignaturas de licenciatura, grado y máster en Geología-Ciencias de la Tierra y ha dirigido 12 tesis doctorales defendidas en las Universidades de Zaragoza, Barcelona, Rovira i Virgili, Paris y Via Domitia (Perpignan).

Su principal línea de investigación se centra en el estudio paleontológico de los microvertebrados del Mesozoico, Terciario y Cuaternario para determinar la edad geológica (Bioestratigrafía) y las características del ambiente y del clima en el que se acumularon los restos fósiles (Paleoecología, Tafonomía, Paleoclima).

Además de su carrera académica, docente e investigadora en la Universidad de Zaragoza ha realizado fuera de ella:

- Curso 1981-1982, beca del Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE) en la Universidad de Groningen, Holanda.

- Curso 1984-1985 beca del MAE en el Instituto Geológico de Praga (antigua Checoslovaquia, actual República Checa.

- Primer semestre de 2007 beca de movilidad Salvador de Madariaga en la Universidad de Nuevo México (UNM), Estados Unidos.

Ha escrito 245 publicaciones científicas, 120 de las cuales son del Science Citation Index, algunas de ellas de alto impacto como Nature, Science, PNAS, Journal of Human Evolution, Journal of Vertebrate Paleontology, Geology, etc. El gran impacto de sus artículos, en colaboración siempre con los investigadores de los grupos de investigación Aragosaurus (Universidad de Zaragoza-Gobierno de Aragón) y Atapuerca (Burgos) o extranjeros se mide en un índice h-index del WOS de 29, por sus más de 3.600 citas en revistas científicas.

La doctora Cuenca siempre ha estado interesada en divulgar la Geología y la Paleontología de sus investigaciones, por lo que ha escrito varios artículos y libros de divulgación y ha impartido cerca de 60 conferencias tanto en España como en el extranjero con instituciones como el Instituto Cervantes, la Universidad de la Experiencia, la Uned, las Universidades Javeriana y del Externado de Bogotá, entre otras.

Sus principales logros científicos han sido la definición de especies de vertebrados (mamíferos, dinosaurios, tiburones) nuevas en el Mesozoico, Terciario y Cuaternario, así como la datación y reconstrucción paleoambiental de los yacimientos con los fósiles humanos más completos de Europa descubiertos en Atapuerca, así como de neandertales y magdalenienses en el norte de España.

Entre los premios recibidos cabe destacar la Medalla de las Cortés de Aragón en 2018, el Premio Príncipe de Asturias 1997 al Proyecto de Atapuerca, el Premio a la Investigación Científica 1997 de Castilla y León y el Premio de la Academia de Ciencias de Zaragoza 1997 al Grupo Aragosaurus.