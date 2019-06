Ana Botín apuesta por promover una reforma educativa de manera prioritaria

Noelia García Madrid

"Aspiramos a que Universia sea la plataforma líder en servicios no solo para las universidades sino también para los universitarios", así inauguraba ayer la presidenta de Santander y de Universia, Ana Botín, la XIX Junta General de Accionistas de Universia en la nueva sede de Santander España, junto al presidente de Crue Universidades Españolas, José Carlos Gómez; presidente de Santander Universidades, Matías Rodríguez Inciarte; y el consejero delegado de Universia, Javier Roglá, en un encuentro con rectores y representantes académicos de todas las universidades españolas y parte de Latinoamérica y 150 beneficiarios de la primera edición del programa de Becas Santander Erasmus.

"Los que estamos comprometidos con la universidad debemos liderar estos cambios, con objetivos claros y con principios. Si no apostamos por la educación y la innovación nos quedaremos atrás". Además, "EEUU y China son las potencias mundiales en este aspecto y Europa no se puede quedar atrás, por tanto, no vamos a conseguir los objetivos de crecimiento sostenible e inclusivo, sin que aspiremos a una excelencia individual y colectiva que implique conseguir la inclusión", indicó la presidenta.

Asimismo, Botín destacó que "la inteligencia artificial y la robótica reemplazarán entre el 40 y el 50 por ciento de los empleos actuales en un periodo de 15 a 20 años". Estos datos, afectarían a un total de entre 400 y 800 millones de personas. Por tanto, "el rol transformador de la universidad debe ser clave y con esta red que hemos puesto en marcha (la de Universia, la red más importante de Iberoamérica con 1.341 universidades de 23 países) vamos avanzando y progresando y agradezco la participación activa de todas las universidades. Podéis contar con el Banco Santander para seguir apoyando esa transformación", añadió.

Además, invitó a los rectores a pedir al futuro gobierno una reforma educativa con carácter prioritario.

Botín: "El rol transformador de la universidad debe ser clave"

Además, el presidente de Santander Universidades, Matías Rodríguez Inciarte, aseguró que "organizaciones como esta si no existieran, habría que crearlas. Más allá de los aspectos cualitativos, el apoyo de Universia a todo lo que tiene que ver con la digitalización de la universidad es sifnificativo, como por ejemplo la App Crue (una plataforma móvil orientada a los colectivos de estudiantes, Personal Docente e Investigador y Personal de Administración y Servicios).

Por su parte, el consejero delegado de Universia, Javier Roglá, indicó que "el Santander es el banco de las universidades y los universitarios españoles". "Universia es una declinación del propósito del banco, para contribuir al progreso de las empresas y las personas, de los estudiantes y universidades". Además, Roglá recordó las líneas de actividad de Universia, "fomentar la colaboración en red entre universidades y eso lo hacemos en los consejos, con los encuentros de rectores o proyectos como MetaRed, una red de redes de los docentes de tecnología, una iniciativa emanada del IV Encuentro Internacional de Rectores Universia, donde más de 700 rectores de 26 países reflexionaron sobre la Universidad del siglo XXI. Además, "ayudar a las universidades a poner en valor la oferta académica, y ser el mejor escaparate de esas universidades". En tercer lugar, "potenciar los servicios de empleo y de empleabilidad de las universidades y ayudar a encontrar prácticas a los universitarios". Por último, "acompañar a las universidades desde la empatía y la escucha activa, la digitalización a través de las 1000 universidad que participan en la red".

Roglá: "Nuestra misión es ayudar a las universidades a poner en valor la oferta académica, y ser el mejor escaparate de esas universidades"

Hoy, Universia cuenta con 2,8 millones de usuarios al mes atraídos por los contenidos de orientación académica y empleo. Roglá cifró en 4,6 millones de euros el objetivo de ingresos para este año 2019 con el fin de "consolidar la senda hacia la sostenibilidad de Universia".

Mandato social de la universidad

El nuevo presidente de la Conferencia de Rectores (CRUE), el veterinario y rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, indicó que "como presidente de CRUE soy plenamente consciente de la misión que tenemos las universidades. El único camino que debemos seguir es el de apostar por el capital humano. Tenemos muchos diagnósticos y necesitamos poner el tratamiento a esos problemas que tenemos. Porque si no pasamos a la acción difícilmente podemos dar a la sociedad esos beneficios". Además, afirmó que "si queremos que las universidades cumplan con su mandato social, debemos dotarlo de medios humanos, económicos y un contexto legislativo que permita alcanzar ese objetivo. Necesitamos que la educación deje de verse como un gasto y se a vea como la inversión de futuro más grande que se puede tener".

Recordó que "con un enorme sacrificio hemos sido capaces de hacer los cambios necesarios para adaptarnos al Espacio Europeo de Educación Superior y de asumir nuevos retos como el fomento del emprendimiento y de la empleabilidad". Por ello, ha pedido más financiación para las universidades españolas, porque con la actual, según ha denunciado, "hablar de sociedad del conocimiento, de captación y retención del talento o de internacionalización de las universidades más que una quimera podría ser un insulto a la inteligencia". Hoy, según Gómez Villamandos, "se cuenta con un presupuesto que no alcanza el 2 por ciento del PIB y las becas no llegan a la media de la OCDE".

Hoy, según Gómez Villamandos, "se cuenta con un presupuesto que no alcanza el 2 por ciento del PIB y las becas no llegan a la media de la OCDE"

Ana Botín ha reafirmado el compromiso del banco con la educación superior, compromiso que se concretará, entre otras acciones, en la concesión de más de 70.000 becas este año. Y ha expresado su deseo de que Universia se convierta en "en una plataforma de primer nivel, líder en servicios, y la mejor en alcance y contenidos, no sólo para las Universidades, sino para los Universitarios". La presidenta también ha indicado que se necesita un marco "más abierto, que permita gestionar de manera más ágil, con mayor capacidad de hacer y convertir en realidad la vocación de la universidad; más autonomía, con más rendición de cuentas, para poder asumir mayores responsabilidades y más compromisos".

En la junta, que participaron 56 universidades españolas, también intervinieron el expresidente de la CRUE Roberto Fernández, quien aseguró que "el Santander practica el mecenazgo más importante del mundo". Manifestó que sólo "el presupuesto de una universidad pública española solo cuenta con un 5 por ciento a libre disposición el rector, por lo que contar con un plus, como el que aporta esta entidad financiera, es contar con una actitud en positivo respecto a la universidad".

En esta misma línea, Carlos Andradas, ex rector de la Universidad Complutense, aseguró que "el reto más importante es recuperar y ejercer el liderazgo social. Creo que estamos en una posición única para ejercer ese liderazgo por la credibilidad que el sistema tiene y por la incertidumbre que la sociedad tiene, y para ello, debemos salir de nuestros ámbitos de comodidad y debemos afrontar los problemas que preocupan a la sociedad: como será el futuro del empleo, el cambio climático y el trabajo en red".

I edición de Becas Santander Erasmus

Tras la Junta de Universia, la presidenta del Santander ha mantenido un coloquio con cinco de los 150 beneficiarios de la I edición de Becas Santander Erasmus presentes en el evento, que le ha permitido conocer de cerca la experiencia y aspiraciones de Paula Rodríguez, Santander Erasmus en Bruselas, Almudena Álvarez y María Alonso, en París, Alejandro Villaluenga, en Bolonia y Rafael González, beneficiario de una Beca Santander para estudiar en la Universidad de Berkeley. Estos estudiantes han participado en diferentes talleres sobre el futuro laboral y los retos que se presentan en un entorno de cambio.

Banco Santander es la única entidad europea incluida en el ranking Change the World 2018 de las empresas que están contribuyendo a mejorar el mundo (revista Fortune) por su impacto positivo en la sociedad, entre otros criterios. Su firme compromiso con la educación superior, que también la distinguió como empresa que más invierte en educación en el mundo, se ha convertido en una de sus señas de identidad, con 1.200 acuerdos de colaboración con universidades e instituciones de más de 20 países y más de 1.700 millones de euros destinados a iniciativas académicas desde 2002.