Una campaña reúne 27.000 firmas para denunciar la dificultad del examen de Matemáticas en la Selectividad valenciana

Europa Press Valencia

El examen de Matemáticas II de las pruebas de acceso a la universidad en la Comunitat Valenciana es objeto de una campaña en la plataforma change.org que reúne, a mediodía de este miércoles, casi 27.000 firmas para buscar "soluciones" ante la que califican como la prueba "más difícil de todos los años". Por su parte, desde la comisión gestora de las pruebas defienden que el examen es "acorde al currículum" y su nivel de dificultad "no es tan superior" al de otros cursos, por lo que consideran la reacción "desproporcionada".

Este martes, tras realizarse en la primera jornada de la selectividad en la Comunitat Valenciana la prueba de Matemáticas II, un particular lanzó una petición en change.org en la que solicitaba: "Buscamos soluciones ante el examen más difícil de matemáticas II de selectividad de la Comunidad Valenciana. Se trata del examen más difícil de todos los años. Exigimos una solución ya".

Asimismo, adjunta una fotografía del examen y pide que los internautas "juzguen por ellos mismos". En unas horas ha sumado miles de adhesiones, que sobre las 12.00 horas de hoy rozaban las 27.000.

Sin embargo, desde la Comisión Gestora de los Procesos de Acceso yPreinscripción han aseverado que esta reacción es "desproporcionada" y "por simpatía", puesto que ese examen no pueden haberlo realizado más de 10.000 estudiantes. De hecho, en toda la Comunitat se presentan a esta convocatoria de la Selectividad 20.250 alumnos.

El año pasado, la polémica "acabó con las notas"

Recuerdan, además, que el año pasado ya se produjo una situación prácticamente igual -quejas por un examen de Matemáticas que se difundió en la misma plataforma de internet- y que la polémica "acabó cuando salieron las notas". Las mismas fuentes comentan que la persona que promovió la protesta "sacó un diez" y se comprobó que las calificaciones fueron parecidas a las de otros años.

Así, el secretario de esta comisión gestora, el profesor Toni Gil, ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que los exámenes son propuestos por las comisiones de las diversas materias integradas por docentes de las cinco universidades públicas valencianas y que, además, se mantienen una o dos reuniones al año con profesores de Bachillerato.

Respecto al contenido del examen de Matemáticas II, afirma que, según los propios vocales correctores "el nivel de dificultad no es tan superior al de cursos anteriores" y "no es el examen más difícil de la historia" de la Comunitat Valenciana. Sí es cierto, apunta, que en algunas preguntas se plantean al alumno cosas de una manera que puede no ser la forma en la que se lo han pedido siempre pero "no rebuscada" y, desde luego, "siempre dentro del currículum".

Gil achaca la magnitud del debate a "los nervios" propios de estas pruebas y a la acción multiplicadora de las redes sociales. En cualquier caso, ha recordado que, una vez se conozcan las notas, existe la posibilidad de reclamar y pedir una segunda corrección.