La US destaca en 23 de los 36 indicadores del U-Multirank

La Universidad de Sevilla destaca en 23 de los indicadores analizados en la edición 2019 del U-Multirank. Además, los resultados muestran un avance de la US en 15 indicadores con respecto a la edición anterior de este ranking. El U-Multirank es una clasificación multidimesional que utiliza cinco dimensiones – Enseñanza y aprendizaje, investigación, transferencia del conocimiento, orientación internacional y contribución al desarrollo regional– estructuradas en 36 indicadores.

La US presenta un elevado rendimiento en dos de estas dimensiones: transferencia del conocimiento y contribución al desarrollo regional. La investigación de la US mejora su rendimiento con mayor número de publicaciones científicas y de capación de fondos. En la dimensión internacional, la US destaca por la movilidad de sus estudiantes y el número de doctorados internacionales.

La elevada puntuación obtenida en transferencia del conocimiento responde a su posición destacada en patentes. Por su parte, la contribución al desarrollo regional se plasma en indicadores como la inserción laboral de sus egresados, las prácticas en empresas ofrecidas y la captación de fondos autonómicos.

En la dimensión de enseñanza, la US destaca en las tasas de graduación de sus másteres. En la dimensión de investigación, destaca por el elevado número de publicaciones y las colaboraciones estratégicas. Por último, en la dimensión internacional la US obtiene alto rendimiento en la movilidad de estudiantes y en los doctorados internacionales.

Con respecto a la edición anterior, la US mejora en 15 indicadores del U-Multirank: tasas de graduación de grado, captación de fondos para investigación, número de post-docs, número de publicaciones científicas (absolutas y normalizadas según el número de investigadores), número de patentes industriales, spin-off, docencia en lengua extranjera, número de publicaciones científicas con colaboración internacional, graduados empleados en la región, titulados de máster empleados en la región, fondos captados en la región, porcentaje de publicaciones conjuntas en la región y prácticas en empresas en la región.

Además de la valoración institucional, U-Multirank realiza valoraciones específicas de áreas de conocimiento, que en 2019 han sido once: Ingeniería Química, Civil, Eléctrica, Mecánica, Industrial/Producción, Materiales, Medioambiental, Informática, Biología, Química y Física.

El análisis de estas áreas revela que la US presenta fortalezas en Enseñanza y Aprendizaje en Ingeniería Química, Ingeniería Civil, Biología, Química, Física, Ingeniería de Materiales e Ingeniería Medioambiental. En Investigación, la US es fuerte en Ingeniería Química, Informática, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Biología y Química. En Transferencia del Conocimiento, destacan Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Industrial, Química y Física. En Orientación Internacional, la US presenta fortalezas en Física, Ingeniería de Materiales, Química e Ingeniería Eléctrica. Y en Compromiso Regional destacan Ingeniería Química, Informática, Biología, Química e Ingeniería Medioambiental.