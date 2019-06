Fundación Telefónica implanta en España 42, la Escuela de Programación más innovadora y exitosa del mundo

¿Te imaginas una escuela sin clases, sin profesores, sin límite de edad, abierta 24/7 y gratuita? Ya ha llegado a Madrid y se llama 42. Fundación Telefónica apuesta por este concepto pedagógico revolucionario, tras haber rastreado las últimas tendencias educativas vinculadas a la nueva empleabilidad y que ha cosechado resultados del 100% de inserción laboral en más de diez países. 42Madrid es una filosofía de vida, una nueva manera de relacionarse con el aprendizaje y formar a los perfiles digitales del futuro. 42Madrid es una oportunidad única para una formación integral en las habilidades y competencias digitales que realmente demanda el mercado laboral.

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha afirmado durante su intervención en la presentación de 42 Madrid que "la empleabilidad del siglo XXI requiere un nuevo modelo de aprendizaje debido a la imparable revolución digital". También reafirmó la apuesta de Telefónica y su Fundación por la educación "a través de la tecnología como una de las mejores formas de fomentar el progreso, la cohesión social y no dejar a nadie atrás". El presidente de Telefónica ha dicho que "lo que nos ha empujado a traer a España 42 es que creemos que en una educación que abarque todas las fases de aprendizaje a lo largo de la vida, sin importar la edad". José María Álvarez-Pallete incidió durante su intervención en la necesidad de "aprender a reinventarnos constantemente".

Un espacio en el que se "aprende a aprender" a través de la gamificación, donde cada alumno marca libremente su ritmo de aprendizaje y en el que prima el trabajo colaborativo, el esfuerzo y la constancia. A partir de hoy, todos los interesados pueden inscribirse en 42madrid.com y los seleccionados, después de las pruebas de selección, podrán empezar su formación en la nueva escuela en septiembre en el edificio Norte 3 de la sede central de Telefónica en las Tablas (Madrid).

El proceso de aprendizaje suele durar 3 años de media y sigue una metodología basada en proyectos de las diferentes ramas de la programación. 42Madrid es una escuela viva, en la actualidad existen 250 proyectos que van creciendo y actualizándose constantemente.

Éstos se organizan de acuerdo a un árbol de programación con 21 niveles, al cual los estudiantes se enfrentan, como si de un videojuego se tratase, superando las fases y adquiriendo conocimientos competenciales.

Estos 21 niveles de superación se dividen en dos círculos que abarcan, por un lado dentro del primero materias comunes en torno a la programación como algoritmos, sistemas y gráficos y, por otro lado, en el segundo círculo, empiezan los contenidos específicos como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, videojuegos o diseño gráfico, que va eligiendo cada alumno en función de sus intereses. Una vez llegan al último nivel, los alumnos están preparados para el mercado laboral.

Es un modelo educativo donde el alumno elige libremente su camino y en el que la colaboración entre ellos es una máxima. No hay libros, no hay profesores y no hay clases tutorizadas. De hecho, el concepto "peer to peer" (entre pares) es fundamental en el proceso de aprendizaje y dentro de la propia metodología. No se puede avanzar en los niveles si no se trabaja de manera colaborativa ya que son los propios alumnos los que se evalúan unos a otros.

La eficacia de esta metodología se ha traducido en una inserción laboral del 100% del alumnado en todos los países en los que está presente 42. De hecho, durante su paso por la escuela, los alumnos reciben una media de ocho ofertas de empleo. Además, entre el nivel cinco y siete los alumnos han completado el primer círculo y están preparados para realizar prácticas en empresas. Este momento de prácticas es obligatorio dentro de la metodología para continuar el aprendizaje. Por ello, aunque la búsqueda de prácticas depende del alumno, también 42Madrid está en contacto permanente con empresas que demandan estos perfiles tecnológicos para ofrecerles los candidatos más adecuados.

¿Cómo inscribirse en 42Madrid?

42Madrid no tiene límite de edad, está abierta a todo el mundo, aunque la franja de edad más habitual entre sus estudiantes está entre los 18 y los 35 años. Lo más importante para entrar en 42Madrid es que no son necesarias ni formación ni titulaciones previas.

Está pensada para todos aquellos a los que les apasione la tecnología o simplemente les llame la atención o sean conscientes de que el mundo está cambiando y la digitalización es imprescindible para casi cualquier puesto de trabajo. También, para todos aquellos que no tienen claro qué quieren estudiar, o para quienes quieran reciclarse, empezar de nuevo o estén buscando empleo.

A tu ritmo gamificación peer to peer

A partir hoy, todo aquel que quiera inscribirse deberá acceder en la web 42Madrid.com y rellenar sus datos básicos. Después, deberá pasar dos pruebas on line: un ejercicio de memoria de 10 minutos de duración y un test de lógica de 2 horas y media. Los que superen esta fase podrán inscribirse hasta completar el aforo en las denominadas "piscinas", que son las pruebas decisivas de acceso a 42. Aquí entrarán en contacto con el mundo de la programación a través de proyectos, audiovisuales y del conocimiento colectivo de los compañeros. Esta fase de acceso es la más dura y la más exigente ya que los aspirantes deberán realizar un total de 13 proyectos y estarán una media de 12-14 horas diarias en la escuela durante un mes, donde lo más importante es la actitud, las ganas de aprender y de colaborar con el resto de participantes. Por el momento, la piscina se realizará en el mes de septiembre.

Los orígenes y expansión de 42

La primera Escuela 42 nace de manera simultánea en el Distrito 17 de París y en Silicon Valley en 2013. Actualmente está presente en más de 10 países (Francia, EE.UU, Bélgica, Holanda, Marruecos, Sudáfrica, Moldavia, Ucrania, Rusia y Finlandia) y sigue expandiéndose por todo el mundo. En esta fase de expansión de nuevas escuelas se encuentra también Brasil, donde Fundación Telefónica junto al partner Instituto 42 también se ha sumado a este proyecto con la puesta en marcha en breve de 42 São Paulo. Fundación Telefónica busca que sus proyectos tengan una vocación global con un mayor impacto social. Por este motivo, nuestra intención es impulsar la metodología de 42 en otros países donde estamos presentes.

42Madrid se ubicará en Distrito Telefónica, en las Tablas, en el edificio Norte 3, con casi 5.000 m2. Constará de 2 plantas y tendrá capacidad para 900 alumnos de manera simultánea con una ratio de 3 personas por ordenador. Las instalaciones estarán abiertas 24/7 y dispondrán de espacios diáfanos para los ordenadores, un auditorio para 150 personas con programación permanente, salas de descanso y de ocio, cafetería, una sala de e-Sports y salas de trabajo para reuniones.