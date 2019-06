Un estudiante de Bachillerato muestra la reacción química más apetitosa en el concurso Aquí Hay Química de IQS

Muchos de los alimentos que consumimos en nuestro día a día pasan, al ser cocinados, por el sistema conocido como la reacción de Maillard, un conjunto de procesos químicos que suceden simultáneamente mientras cocinamos los alimentos. Estas reacciones se producen entre las proteínas y azúcares reductores al calentar y cocinarse. Su unión origina componentes como los colores, sabores y olores que existen en los alimentos, entre los que encontramos la melanoidina, compuesto responsable del aroma del café, o el tiofeno, presente en la carne. El color de la cerveza, el olor de las palomitas o incluso el color tostado del exterior de las galletas dependen también de la reacción de Maillard, una de las más apetitosas que nos brinda la química y que ha destacado en la 5ª edición en el concurso "Aquí Hay Química".

Un año más, IQS, centro universitario de referencia en formación científico-técnica y Management, promueve la vocación científica y su relevancia en el día a día a través de este concurso. En esta edición, el ganador ha sido el alumno Jan Guardiola, de la escuela Viaró Global School, que ha sido galardonado con una beca del 100% para cursar el primer año del Grado en Química o Ingeniería Química en IQS y la posibilidad de acogerse a la Beca a la Excelencia para los siguientes cursos. Javier Pérez, el profesor que ha ayudado al alumno que ha recibido el primer premio, ha sido premiado con un viaje para dos personas a los Estados Unidos y una visita personalizada al Massachussetts Institute of Technology (MIT).

Por otro lado, el jurado también ha premiado al estudiante Pau Boncompte, que ha recibido el segundo premio por un vídeo en el que explica todo lo que no podría hacerse si la química estuviera prohibida. Estas trabas irían desde, por ejemplo, no poder lavarse las manos por falta de jabón, un elemento que se obtiene a través de la reacción de saponificación, hasta no poder respirar, un proceso vital para los organismos fruto de un conjunto de reacciones bioquímicas.

El tercer premio lo ha recibido Eva Tortola por el vídeo "La química del enamoramiento". En éste, la estudiante explica el proceso de reacciones químicas que hay detrás del enamoramiento, donde interviene más el cerebro que el corazón. Ambos alumnos han recibido una beca del 50% para cursar el primer año del Grado en Química o Ingeniería Química en IQS, así como la posibilidad de acogerse a la Beca a la Excelencia en los siguientes cursos. El centro también ha galardonado al vídeo "La química de la música", de Elisa Sullivan, que ha sido el más votado en el canal de Youtube con un cheque regalo FNAC por valor de 500€ y a la Escola Pia de Mataró, que ha sido la escuela que ha presentado más vídeos, un total de 55, con 3.000€ para destinar en material escolar.