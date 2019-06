Roberto Fernández Díaz, expresidente de la CRUE: "Estoy convencido de que va a haber una nueva Ley de Universidades"

"Estoy convencido de que va a haber una nueva Ley de Universidades. Siendo presidente de CRUE me entrevisté con todos los líderes parlamentarios y todos me dijeron que lo veían bien y más aún si lo impulsaba la CRUE. Entre ellos, el presidente Sánchez. El PSOE lo lleva en su programa electoral. Me parece interesante que lleve esto el partido que parece que va a gobernar, porque esto les va a obligar a hacerlo. Debo decir que el resto de partidos también estaban de acuerdo", explica Roberto Fernández Díaz, expresidente de la CRUE y exrector de la Universitat de Lleida, en el Foro Next Educación sobre "La Educación Universitaria en España" conducido por Manuel Campo Vidal, presidente de Next celebrado ayer en el Auditorio del Banco Sabadell.

Una de las principales demandas del colectivo universitario es crear un nuevo marco jurídico a través de una nueva Ley de Universidades, la actual está vigente desde 2007, que dé respuesta a cuestiones que afectan a las plantillas de profesores, a la financiación o a la docencia e investigación universitaria. En definitiva, con una nueva ley se busca ayudar a las universidades españolas a hacer frente a los retos que un mundo cada vez más globalizado exige.

En este sentido, Roberto Fernández se muestra confiado en que será posible dado que hay voluntad política por parte de todos los partidos de alcanzar un gran pacto: "No es la hora de la estrategia y de las acciones que hay que poner en marcha. Es hora de hacer política para empezar a poner en solfa todo aquello que hemos aprendido que no funciona y todo aquello que funciona. Es hora de que este país se ponga a trabajar sobre el mundo universitario", matiza y añade: "Creo que el futuro de la universidad española pasa fundamentalmente por ser capaces de conseguir un gran consenso parlamentario y social en el que se haga posible una nueva Ley de Universidades. Estoy convencido de que esta va a ser la legislatura de la universidad española".

En esta línea, Campo Vidal defiende la necesidad de poner en marcha una nueva ley educativa universitaria: "Next Educación trata de buscar cuáles son todos aquellos elementos que más preocupan a la sociedad en conexión directa con la sociedad civil. En ese sentido desde luego la educación es uno, la necesidad de un pacto por la educación y la necesidad de estabilizar unos programas universitarios y en todos los ámbitos de la educación que vayan más allá de los ciclos electorales".

En el curso 2017-2018 los centros españoles impartieron un total de 2.854 títulos de grado y un total de 3.540 titulaciones de máster. Pero, ¿qué futuro le aguarda a la Educación Universitaria en España, qué retos tiene por delante?

"Creo que la universidad española vive una triple realidad. En primer lugar, tenemos el mejor sistema universitario que hemos tenido en toda la historia de España. En segundo lugar, es evidente que en los últimos años hemos tenido una gran merma de presupuesto para la docencia, la investigación y el personal. En tercer lugar, también es evidente que es necesario afrontar los grandes problemas que tiene la universidad para que sea lo que ya es: el motor del desarrollo económico y social de España", aclara el profesor Fernández Díaz a este respecto y en respuesta a las preguntas de Manuel Campo Vidal.

"Hay una relación entre el presupuesto que se da y la universidad que tenemos. A la universidad le estamos pidiendo que sea cimiento de progreso, de conocimiento social y cultural. Le pedimos a la universidad que sea un Fórmula 1 y le damos presupuesto para un Seat 600", concluye Roberto Fernández Díaz.