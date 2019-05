La inversión en valor llega a la universidad para enseñar a invertir con seguridad y minimizar riesgos

Detectar posibles ideas de inversión en valor, tomar la decisión de dónde invertir, explicar qué es el Value Investing y cómo aplicarlo son algunas de las cuestiones que se abordan en el nuevo Programa Executive en Inversión en Valor y Finanzas del Comportamiento, que han presentado hoy la Universidad Pontificia Comillas, Value School y el Instituto de Neuroeconomía e Inversión en Valor.

Dentro de dicha colaboración se va a lanzar un nuevo programa, cuyo objetivo es "conseguir la comprensión por parte del alumno de todas las fases de un proceso de inversión en valor o value investing", según Natalia Cassinello, profesora de Comillas ICADE y experta en inversiones. "Esto abarca desde la identificación de posibles oportunidades de inversión como el momento de la toma de la decisión final", ha añadido.

En opinión de Cassinello, lo más diferenciador es la unión de nuestro autoconocimiento como inversores o gestores que toman decisiones sesgadas debido al funcionamiento del cerebro, con una metodología de identificación objetiva de empresas infravaloradas y que ha demostrado ser rentable a largo plazo con bajo riesgo, que es la filosofía value.

El enfoque del Programa –que se empezará a impartir en octubre y finalizará en marzo de 2020, tras 140 horas docentes– será eminentemente práctico. Cada uno de los gestores explicará a sus alumnos las características y funcionamiento de su proceso de inversión. Además, contará en su claustro de profesores –dirigidos por Luis García, Equity Portfolio Manager en Mapfre, y Rodrigo Utrera, Head of Spanish & European Equities en BBVA Asset Management–, con reconocidos gestores de renta variable que aplican este método de trabajo en varias de las gestoras nacionales más importantes, como Cobas AM, BBVA, Magallanes, Horos AM, Amiral Gestión, Mapfre, Invercaixa o Valentum, entre otras. "Es en el claustro de profesores donde radica la mayor diferenciación de este curso, contando con profesionales del sector de reconocido prestigio y demostrado track record", indica Cassinello.

La filosofía de inversión en valor parte de dos premisas: detectar buenas compañías y comprarlas a un precio por debajo de su valor intrínseco (con margen de seguridad). Este método de trabajo lo han seguido algunos de los inversores más exitosos de la historia como Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch o Seth Klarman.

"El alumno alcanzará mediante este curso un conocimiento exhaustivo del proceso de inversión en valor o "value investing", que busca maximizar a largo plazo el binomio rentabilidad-riesgo con un elevado margen de seguridad y protección del capital", explica Cassinello.

"Las finanzas del comportamiento han sido las grandes olvidadas de los programas de formación financiera. Desde Value School, sabemos de la importancia de conocernos a nosotros mismos y conocer el funcionamiento de nuestro cerebro para ser mejores inversores. Con este programa queremos concentrar el esfuerzo en metodologías prácticas que van más allá de la teoría", afirma Gonzalo Recarte, director de Value School.

En palabras del director de ICADE Business School, José María Pérez Garrido, "nuestra escuela ofrece una respuesta eficaz a las necesidades y retos del mercado actual, canalizada a través de sus programas executive. Concretamente, en este programa se aúnan la excelencia académica de ICADE Business School con el enfoque práctico aportado por las otras dos entidades y la participación de expertos gestores del sector financiero y de la neurociencia.

"Cuando ideamos este programa la base sobre la que partimos era muy sencilla: tratamos de construir exactamente el programa que nosotros hubiésemos querido poder estudiar al empezar a trabajar en la industria hace más de diez años y que no existía entonces. Nunca antes un curso en nuestro país ha combinado los pilares teóricos de la inversión en valor con una serie de clases prácticas impartidas por varios de los gestores más reputados de la industria, todo ello respaldado por el sello de dos instituciones tan prestigiosas como Comillas ICADE y Value School. Estamos muy satisfechos con el resultado final y deseando poder transmitir esta ilusión a los futuros alumnos", explica Utrera.

Juan Huerta de Soto, analista de Cobas AM, concluye explicando que "el bloque formativo dedicado a Economía tiene como objetivo proporcionar a los alumnos nociones básicas para entender correctamente los mercados financieros. En este bloque se estudiarán los principios básicos de la Escuela Austriaca de economía y su aplicación a un proceso de inversión en valor".

Como elemento diferencial, el curso contará con un módulo de Finanzas del Comportamiento y Neurociencia aplicada a las inversiones, a fin de comprender cómo nuestra función cerebral afecta a las decisiones de inversión. Será impartido por Pedro Bermejo, presidente de la Asociación Española de Neuroeconomía y autor del libro El cerebro del inversor.

Las solicitudes de admisión se harán a través de las páginas web de ICADE y de Value School.