Moreno garantiza que ninguna familia pagará más en infantil y que no se suprimirán las bonificaciones universitarias

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha garantizado este jueves ante el Pleno del Parlamento que ninguna familia pagará más por la educación infantil (0-3 años) en esta comunidad y que no se suprimirán las bonificaciones a las matrículas universitarias.

Durante su debate ante el Pleno del Parlamento con la presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Susana Díaz, en materia de educación, Moreno ha indicado que en el presupuesto de la comunidad para este año, que llegará el viernes al Parlamento, la aportación a la educación subirá un 3,5 por ciento, lo que son casi 256 millones, de manera que la partida global llegará a los 7.508 millones, "el presupuesto más alto de la historia de la autonomía en la partida de educación".

Moreno, que ha expresado que se alegraba enormemente de que Susana Díaz le pregunte sobre la educación pública porque sí es un asunto que preocupa a sus respectivos partidos y a la ciudadanía, ha reconocido que en los primeros años de los gobiernos socialistas en la autonomía se consiguieron logros importantes en materia de educación, pero en años posteriores se cayó en la "autocomplacencia, en la falta de eficiencia y en la utilización de la educación como un instrumento político y se perdió el horizonte".

Asimismo, ha aconsejado a Díaz que no confunda la crítica al modelo organizativo y de gestión que desarrollaba el anterior Gobierno del PSOE-A con una crítica al conjunto de la comunidad educativa. "Ahora puedo decir, una vez que tengo los datos, que la educación pública en Andalucía es muy mejorable", ha señalado el presidente, recalcando que su Ejecutivo tiene un compromiso "absoluto, ineludible, franco y transparente" con la educación pública.

Ha añadido que han pasado de las palabras a los hechos y que, en este sentido, en el presupuesto de la comunidad para este año la aportación a la educación subirá un 3,5 por ciento, lo que son casi 256 millones, de manera que la partida global llegará a los 7.508 millones, "el presupuesto más alto de la historia de la autonomía en la partida de educación".

Ha insistido en que hay un "compromiso inequívoco" de su Gobierno con la educación pública y ha trasladado a Díaz que espera que su partido tenga la suficiente altura para entender "que estamos dispuestos a llegar a grandes acuerdos en esta materia".

Asimismo, Moreno ha detallado la "herencia" que ha dejado el anterior Gobierno del PSOE-A en materia de educación: Entre 2013-2018 se dejaron sin ejecutar inversiones en educación no universitaria "por más de 366 millones", o más de 2.700 obras pendientes por valor de 800 euros. "Se han cometido muchos errores y lo que no contribuye al buen sentido de la educación es que se falte a la verdad", ha dicho Díaz, a quien a reprochado que haya estado manteniendo que el nuevo Gobierno va a eliminar las bonificaciones de las matriculas universitarias.

"Ninguna familia va a pagar más este año en las escuelas infantiles, lo que sube es la aportación de la Junta a estos centros, que entre otras cosas va a permitir dignificar los sueldos de los trabajadores", según ha señalado. Asimismo, ha querido dejar claro que se van a seguir bonificando las matrículas universitarias y que esa bonificación se hará extensible a la UNED y a las universidades adscritas.

Moreno ha traslado a Díaz que la diferencia entre su Gobierno y el que ella presidió es "muy sencilla": "En los años en los que usted fue presidenta hizo el mayor recorte de la historia de Andalucía en materia de educación y, con este Gobierno, se crea el presupuesto más importante de la historia de Andalucía en materia educativa".

Preguntas sin respuesta

Por su parte, Susana Díaz ha reprochado a Moreno que no le haya respondido a varias preguntas que le ha formulado: si se van a reponer las 700 plazas en educación que su Gobierno ha eliminado de la oferta pública de empleo; si se va a extender la gratuidad de los libros de texto a los 3-6; si se va a garantizar el peso de la educación pública en el conjunto del sistema educativo en Andalucía, que está hoy por encima del 80 por ciento, y si va a mantener abiertas todas las líneas de los colegios rurales, sea cual sea la ratio que haya.

Díaz ha mostrado su preocupación por que en los últimos días se haya "insultado" a docentes diciendo que son "vagos" y que tienden a la flojera, de manera que ha pedido al presidente que sea "contundente" ante este tipo de mensajes y no permita que se vuelva a repetir en el futuro.

Ha advertido a Moreno de que no se puede "gobernar la educación a golpe de titulares" y le ha pedido que, en aras a un consenso sobre la educación en Andalucía, saque a la educación pública "de la fábrica de manipulación y de mentiras que tenemos que presenciar cada martes". Ha indicado que, evidentemente, la educación pública es "mejorable": "Todas las cosas son mejorables, incluso los gobiernos, pero es evidente que de las prioridades y de las oportunidades y fortalezas del sistema educativo no le he escuchado hablar", ha dicho Moreno, refiriéndose al nivel de becas que existe, a las bonificaciones de matrículas universitarias o a la gratuidad de los libros de texto.

Asimismo, Díaz ha querido poner de manifiesto que Andalucía fue la única comunidad donde en los últimos diez años ha bajado la tasa de abandono escolar en un 16 por ciento, en plena crisis económica.

Después de que Moreno trasladara a Susana Díaz que espera que el grupo socialista reconsidere su posición ante los Presupuestos de la comunidad para este año que llegarán el viernes al Parlamento y los apoye, la dirigente socialista ha dicho que ya "tocará hablar del presupuesto". Ha avisado al presidente de que cuando uno "toca la educación pública de oídas, se nota mucho" y ha garantizado que el PSOE-A siempre estará para la defensa de la educación pública andaluza.