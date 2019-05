Matrículas universitarias: Extremadura destina 5 millones para bonificar el 99% del grado

Noelia García Madrid

En junio del año pasado, el anterior rector de la Universidad de Extremadura (UEx), Segundo Píriz, anunció que querían la gratuidad de su universidad, un sistema similar al incorporado por Andalucía en el curso pasado. La Junta de Andalucía aprobó en 2017 una medida enmarcada dentro del decreto de precios públicos para el curso 2017-2018 en las universidades, que consistió en la bonificación del 99 por ciento de los créditos aprobados en primera matrícula. Se aplicó tanto en grados como en másteres al alumnado de las universidades públicas andaluzas que no cumpla los requisitos para obtener la beca del Ministerio de Educación.

Ahora, el catedrático de Química Física Antonio Hidalgo, que ganó las elecciones en el rectorado extremeño, ha aprobado un decreto para conseguir que los estudios universitarios sean gratuitos para el curso 2019-2020. Para ello, la Junta de Extremadura destina a este fin casi 5 millones de euros. La bonificación de las matrículas será para todos los estudiantes que hayan aprobado durante el curso anterior (2018-2019), beneficiando así a los 20.000 alumnos que cursan sus estudios en la UEx en grados y másteres. Cabe destacar que la universidad ha dejado muy claro que este sistema no sustituirá en ningún caso al sistema nacional de becas.

Se impulsó esta medida tras la noticia sobre el primer embargo judicial a una estudiante por no devolver un Préstamo Renta Universidad. Además, a pesar de los esfuerzos por hacer más con menos dinero, la salida de la crisis ha hecho que la Consejería de Educación y Deporte haya incrementado su financiación en 14,2 millones de euros y se ha posibilitado el pago aplazado de la matrícula universitaria en 10 plazos fraccionados, con el objetivo de mejorar el acceso a la institución para estudiantes con menos recursos económicos.

En innumerables ocasiones, el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha indicado que el "camino" del Go-bierno es "reducir la política de costes de las matrículas" para que la Universidad sea "un espacio de igualdad real de oportunidades". "Queremos garantizar la gratuidad de la primera matrícula", ha declarado.

Horquilla en las CCAA

Hasta el momento, Andalucía era la región donde las matrículas universitarias son más económicas, y así seguirá siendo. El Parlamento andaluz acordó en marzo, con el apoyo de todos los grupos -PSOE-A, PP-A, Cs y Adelante Andalucía- salvo Vox, mantener durante la legislatura la bonificación. Y ahora se suma a esta región Extremadura. Por tanto, durante el próximo curso, el precio del crédito para todos los grados en primera matrícula se mantiene en 12,62 euros, en el umbral más bajo de precios que vienen marcados por el Gobierno central, mientras que en el caso de los másteres universitarios el valor del crédito queda fijado en 13,68 euros.

En el top de las comunidades autónomas más caras se encuentra Cataluña, que durante los años de la crisis no ha bajado el precio público del crédito.

Durante este mes se han producidos paros por parte de sindicatos de estudiantes y asambleas estudiantiles, entidades sociales y juventudes de partidos para reclamar una rebaja de las tasas universitarias. Llevan cursos saliendo a la calle pidiendo la rebaja del 30 por ciento. Cabe destacar que el Parlamento catalán aprobó, en abril de 2016, una moción para reducir un 30 por ciento las tasas universitarias de cara al curso 2017-2018, pero nunca llegó a aplicarse. Aunque esta comunidad tenga las matrículas más caras, también es una de las regiones que más rendimiento universitario tiene. La Autònoma de Barcelona (UAB) y la Autónoma de Madrid son las que tienen "mejor rendimiento" en la sexta edición del ranking de la Fundación CYD. En total, seis de las diez universidades con mayor rendimiento están en Cataluña, que obtienen sus mejores resultados en investigación, transferencia de conocimiento u orientación internacional.

En Cataluña el crédito cuesta 33,52 euros; en Madrid, 24,6 euros y en Castilla y León, 23,3 euros; frente a los 11,89 euros que abonan en Galicia. Las diferencias en los precios públicos por rama de enseñanza también se han notado y ampliando de forma progresiva hasta alcanzar una brecha de 21,6 euros por crédito en los precios medios aplicados en la primera matrícula en las universidades de Cataluña (33,5 euros) y de Galicia (11,9 euros) en el curso académico 2016/17.

Actualmente, el Ministerio de Educación incorpora una horquilla de precios y son las propias autonomías las que eligen sus precios públicos dentro de esa franja.

Durante los años de crisis, se aumentaron tasas y recortaron becas, se redujeron los presupuestos de las universidades y muchos jóvenes abandonaron sus estudios. Hoy aún podemos ver que un estudiante de Matemáticas en Madrid paga 1.653 euros, mientras que en Andalucía paga 757 euros -que baja a solo 7 euros si se beneficia de la bonificación que ofrece la Junta-.

La gratuidad en las universidades es una máxima. De hecho, siete países del Viejo Continente tienen matrículas a coste cero para los estudiantes comunitarios (Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Suecia y Noruega). El dominio del inglés resulta imprescindible para la mayoría de las universidades, pues requiere al menos un nivel B2, de acuerdo con el marco de referencia europeo.

488 millones de euros

La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) indica que la bonificación es algo muy costoso. Concretamente, 488 millones de euros al año, según las estimaciones recogidas en el estudio La universidad española en cifras referente al año 2016 y al curso académico 2016-2017. En el estudio se confirma que las enseñanzas de grado han revisado a la baja sus precios medios en las comunidades autónomas de Aragón (7 por ciento), Canarias (8 por ciento), Cantabria (3,5 por ciento), Valencia (7 por ciento) y Madrid (5 por ciento), mientras que La Rioja lo ha incrementado en un 7,6 por ciento y las restantes 11 comunidades no han alterado el precio medio de sus primeras matrículas.

En las enseñanzas de máster, habilitante y no habilitante, han bajado sus precios medios las universidades públicas de Canarias (15 por ciento), Cantabria (10 por ciento), Valencia (7 por ciento), Madrid (8 por ciento y 10 por ciento) y Navarra (18 por ciento y 36 por ciento), mientras que Andalucía (54 por ciento) y La Rioja (10 por ciento) han limitado sus reducciones de precios a los másteres no habilitantes y las restantes comunidades autónomas no han modificado los precios medios.

Por otro lado, el Gobierno gallego quiere sumarse a las iniciativas de hacer más accesible la universidad. Para ello, busca congelar, por noveno año consecutivo, los precios de las matrículas de grados. La Xunta destaca que un estudiante gallego ahorraría casi 340 euros durante el curso en matrículas con respecto a la media de España.