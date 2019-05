La brecha de género empieza en la elección de la formación

Si bien es cierto que los empleos relacionados con la tecnología crecerán seguramente de forma exponencial durante los próximos años, lo es también que la mayoría de estos puestos de trabajo serán ocupados principalmente por hombres.

Y es que la desigualdad de género en este contexto no solo no cesa, sino que no para de crecer. De hecho, según datos publicados y recogidos por la academia de programación uTech Academy, en líneas generales, en España, las mujeres representan únicamente el 18% de los profesionales del mundo "tech".

¿Cómo facilitar la entrada de la mujer en el mundo tecnológico?

Hay menos mujeres en este sector y además han de esquivar otros obstáculos como la brecha salarial. En España, solo una de cada cien adolescentes quiere dedicarse a las tecnologías de la información y la comunicación, según los datos del último informe PISA de 2015.

Para dar respuesta a esta situación y fomentar la presencia femenina en carreras tecnológicas, desde la academia de programación insisten en la importancia de que, por un lado, la formación se adapte a la evolución del sector, y que por otro, se incentive a la mujer para que se forme en carreras STEM, con el objetivo de atraer talento femenino a las empresas.

Las claves: Educación y formación

Para que las mujeres puedan tener un mayor acceso al mundo tecnológico son claves la educación desde la infancia, y la elección de formación o estudios en la adolescencia. De ahí la necesidad que se les facilite las herramientas imprescindibles para no dejar de motivarlas e incentivarlas.

"De esta manera, las mujeres de hoy se convertirán en referentes del sector y serán un ejemplo para las próximas generaciones. Y es que, la tecnología, también es cosa de mujeres. Y por ello, es importante empoderarlas para que el sector tecnológico pueda contar con el talento de la mujer para atender la demanda del mercado. Por este motivo, como nos preocupa la falta de mujeres en el sector, ofrecemos un descuento del 5% en la matrícula en nuestros Bootcamps de uTech Academy. Es una forma de motivar e incentivar a las mujeres a introducirse en el mundo del desarrollo de software", añade Alberto Moya, Director de la consultora de software Ulbe Group y la uTech Academy.

