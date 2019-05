Estudiantes de Química de la US celebran un "desfile de los elementos"

La Casa de la Ciencia de Sevilla, centro de divulgación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), se ha convertido en una pasarela de moda muy especial. Para conmemorar el 150 aniversario de la creación de la Tabla Periódica por el químico ruso Dmitri Ivánovich Mendeléyev, que se celebra durante todo este año 2019, la Casa de la Ciencia y la Universidad de Sevilla (US) han celebrado esta actividad en la que se explica de forma divertida y entretenida las propiedades de algunos elementos químicos y las interacciones que tienen entre ellos. Para ello, estudiantes de la Facultad de Química disfrazados como elementos químicos han realizado un desfile de moda en el que han aprovechado para hablar al alumnado de un centro de educación secundaria sobre las propiedades de los elementos químicos de los que van disfrazados.

El evento ha tenido una duración de casi dos horas y ha constado de tres partes: el desfile de los elementos-alumnos disfrazados a lo largo de una gran alfombra roja; la construcción posterior de una Tabla Periódica viviente en el patio central de la Casa de la Ciencia formada por el alumnado de secundaria y el universitario, en la que cada uno de ellos portaba un cartel con el símbolo químico y el número atómico del elemento; y, por último, un baile por afinidades químicas, en el que cada elemento escogió pareja con el que le resultaba más afín. De esta forma, todos los alumnos y alumnas participaron activamente para impulsar la diversión y el conocimiento.

Vocaciones científicas e igualdad de género

Uno de los aspectos novedosos del proyecto es que el alumnado de Química, capitaneado por la catedrática de Química Inorgánica Adela Muñoz, impulsora de la actividad, ha sido el auténtico protagonista en la transmisión del entusiasmo por la materia que estudian al alumnado joven, del centro SAFA Nuestra Señora de los Reyes, de Sevilla, con lo que procura cumplir uno de los objetivos de la divulgación científica: el impulso de las vocaciones.

De otro lado, el número de alumnos y alumnas del grado en Química que ha protagonizado los elementos ha sido paritario y, ahondando aún más en la igualdad de género, uno de los aspectos que se ha abordado específicamente es el denominado "Mujeres elementales de la Tabla Periódica", dedicado a las mujeres que contribuyeron a la construcción de la Tabla Periódica.

La actividad ha sido organizada por la Universidad de Sevilla, a través de la Facultad de Química y, en concreto, del Departamento de Química Inorgánica, y el CSIC, mediante la Casa de la Ciencia, y ha contado con la colaboración económica de la Fundación Descubre, institución privada sin ánimo de lucro impulsada por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía; y el patrocinio del laboratorio ANORSUR S.L., la Unidad de Cultura Científica de la US, el Decanato de la Facultad de Química, el Departamento de Química Inorgánica y la Sección Territorial de Andalucía Occidental de RSEQ (Real Sociedad Española de Química), así como la colaboración especial de la cineasta onubense Remedios Malvárez.

Algunos elementos del desfile

El Uranio, el Flúor, el Lantano, el Potasio o el Hierro, han sido algunos de los elementos participantes en el desfile. A modo de ejemplo, María Blasco, alumna de la Facultad de Química que representaba al Calcio, se presentó así: "Os preguntareis que pinta un esqueleto en esta fiesta, y es que yo soy el Calcio, componente fundamental de los huesos. Soy la más pequeña de mi grupo, el de los alcalinotérreos, junto con el bario y el radio, pues me descubrieron en 1808, un hombre inglés llamado Humphry Davy mediante electrólisis de una mezcla de mercurio y cal. Me pusieron este nombre porque los romanos utilizaban la cal (óxido de calcio) en sus morteros de construcción. Soy bastante sociable, me encanta relacionarme con los demás, por ejemplo cuando estoy con el silicio, soy muy útil como agente desoxidante del acero. Cuando estoy con los sulfatos, formo el yeso natural, muy utilizado para la producción de cemento, o con el carbonato, que juntos formamos la estructura de las rocas, y somos además el principal componente de conchas. Y no podía olvidarme del hipoclorito, con el que actúo como un agente blanqueador y purificador de agua".

Catálogo y vídeo de la actividad

Con el objetivo de que la actividad tenga continuidad y sea una herramienta didáctica, el equipo organizador ha realizado un catálogo de los alumnos y alumnas disfrazados de elementos, así como un vídeo documental, dirigido por la cineasta onubense Remedios Malvárez, una de las cineastas andaluzas más premiada en festivales en los últimos años, como los premios Andalucía de Cine (ASECAN) en 2015 y el Premio RTVA 2015.