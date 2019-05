La catalana Ariadna Puig será CEO por un mes de Adecco

Grupo Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, en su apuesta por atraer y fomentar el talento de los jóvenes, convocó el pasado febrero, por quinto año consecutivo, "CEO por un mes". A través de esta iniciativa, la compañía centra su atención en los jóvenes y les ofrece la oportunidad de ser CEO del grupo durante un mes, en cada uno de los 47 países implicados en la iniciativa, de los 60 en los que tiene presencia a nivel mundial.

Ariadna Puig, una joven catalana de 22 años ha sido la elegida como presidenta (CEO) de Adecco España durante un mes. Durante este periodo de tiempo, Ariadna acompañará a Iker Barricat, actual director general del Grupo Adecco en España, compartirá su frenética agenda, viajando a diferentes países, asistiendo a reuniones, formando parte activa de conferencias internacionales, elaborando y desarrollando presentaciones ante miembros del comité directivo y gestionando a un equipo de casi 2.000 personas.

Puig tendrá un primer acercamiento al mercado laboral, que le proporcionará la experiencia y competencias necesarias para convertirse en mejor candidata en su futuro profesional, con el desarrollo de habilidades clave como el liderazgo, la capacidad de comunicación, la gestión de equipo o el control del estrés, entre otras.

Ariadna ha sido seleccionada entre más de 15.000 participantes en España que se inscribieron en el proceso a principios de año. Posteriormente, los mejor preparados estuvieron en Madrid, donde, en un assessment con 43 participantes, tuvieron que enfrentarse a duras pruebas de selección con consultores de Adecco, como un escape room, dinámicas grupales y un talent game.

De entre todos los jóvenes con talento, cuatro se convirtieron en semifinalistas y asistieron a la prueba final: Mónica Gómez, Ignacio Yágüez, Alejandro Sastre y Ariadna Puig. Tras varias entrevistas con expertos en recursos humanos y otra con el actual director general de Adecco España, Iker Barricat, Ariadna ha sido la joven elegida para convertirse en CEO de Adecco por un mes.

Ahora, Puig trabajará como CEO en Adecco España durante 30 días y tendrá la posibilidad de convertirse también en CEO mundial de la compañía. Para ello, tendrá que luchar por ser una de las 10 mejores presidentas –de entre los 47 que han sido nombrados en todo el mundo- para tener la posibilidad de asistir al bootcamp del que saldrá el presidente mundial de Adecco por un mes.

La nueva CEO por un mes: Ariadna Puig

Ariadna Puig es una joven de 22 años natural de Terrassa (Barcelona). En la actualidad está estudiando un Máster en Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de Barcelona, y lo compagina siendo asistente de investigación en el departamento de Ingeniería en Proyectos y Construcción, en el mismo centro. Cuenta con una licenciatura en Tecnología de Ingeniería Industrial y domina a la perfección el inglés, teniendo conocimientos de alemán y francés.

Para Ariadna, "el proceso de selección de CEO for One Month de Adecco ha sido un camino lleno de retos, aprendizaje y diversión. Por un lado, he podido conocer a gente joven e increíble, con muchísimas ganas de cambiar el mundo y dejar huella. Por otro lado, mediante la variedad de pruebas y tests de los que constantemente recibía feedback, esta experiencia me ha permitido conocerme un poco mejor a mí misma y ser consciente tanto de mis fortalezas como de mis debilidades. Encaro este mes que está por venir con muchísimas ganas e ilusión, segura de que aún me queda mucho por aprender y aún más por aportar".

Iker Barricat, director general de Adecco ha destacado sobre la elección de Ariadna que "ha sido una decisión realmente complicada, los cuatro finalistas seleccionados de entre más 15.000 candidatos además de tener un currículo brillante, han demostrado ser excepcionales personas. Ariadna ha destacado especialmente por una sorprendente combinación entre capacidades analíticas y habilidades creativas, por tener un excelente dominio de la comunicación y un extraordinario compromiso e implicación en los problemas y retos que a los que se enfrenta la sociedad actual. Todo ello, le han hecho merecedora de esta vivencia, una de las muchas iniciativas con las que fomentamos el crecimiento profesional de las personas y generamos nuevas oportunidades al talento joven de nuestro país".

Los cuatro finalistas de CEO por un mes

Tres jóvenes se han quedado a las puertas de la presidencia de Adecco España, cuyo denominador común es el gran talento que les caracteriza. Te contamos más sobre ellos:

Mónica Gómez, de 27 años, es natural de Barcelona. Graduada de un MBA con honores, es gerente de marketing con experiencia global en estrategia, marketing, ventas y desarrollo de negocios. Mónica ha desarrollado e implementado planes estratégicos para proyectos comerciales de expansión de mercado en Europa, Asia y LATAM. En su tiempo libre le encanta viajar y aprender nuevos idiomas, habla seis. Para ella, un buen líder deber ser "empático, comprensivo y abierto a nuevas formas de resolver problemas".

Madrileño de 20 años, Ignacio Yagüez está cursando Business and Management en la Universidad de Kent y ha hecho prácticas de Strategic Sales (E-Commerce) en Procter and Gamble. Es innovador, creativo y le encanta trabajar en equipo, además de ser voluntario en diferentes proyectos sociales. En su tiempo libre le gusta jugar al pádel, invertir capital y aprender cosas nuevas y revolucionarias. Uno de sus lemas es: "los desafíos exigentes son siempre bienvenidos".

Alejandro Sastre es un joven de Madrid de 26 años, estudiante de un Máster In Digital Business por el ICEMD - ESIC. Business & Marketing School. Creativo, versátil, detallista, apasionado y entusiasta, Alejandro trabaja actualmente en Wolters Kluwer Spain, en Marketing Digital y también estuvo dos años en TVE como ayudante de realización. Alejandro se considera "un chico ordinario, viviendo una vida extraordinaria".

Si quieres conocer más sobre el proceso de selección de Ariadna hasta convertirse en la nueva CEO por un mes de Adecco, pincha aquí.