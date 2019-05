A lo largo de su vida educativa, los estudiantes se enfrentan a numerosos exámenes de diferentes materias. Muchas veces, estas pruebas generan en el alumno un estrés y un nerviosismo que les impide obtener su mayor rendimiento académico. Según varias investigaciones realizadas por Fernando Miralles, profesor de Psicología de la Universidad CEU San Pablo y que actualmente tiene varios libros y artículos científicos publicados sobre ansiedad, entre el 15% y el 25% de los estudiantes españoles presentan niveles muy elevados de ansiedad.

Hay muchos jóvenes que, aun siendo buenos estudiantes, no saben enfrentarse a exámenes tan importantes como la EvAU, al no poder controlar la ansiedad que les genera este tipo de pruebas. Los síntomas más frecuentes son: irritabilidad, agresividad, susceptibilidad o mal humor, insomnio, malestar físico, aparición de pensamientos negativos, ganas de dejar los estudios, miedo al fracaso y a "quedarse en blanco".

El profesor Miralles clasifica las técnicas que los estudiantes pueden utilizar ante este tipo de situaciones:

1.- Antes del examen:

- Encuentra un sitio adecuado para estudiar y que esté cercano a casa para no perder mucho tiempo en desplazamientos. Si puedes estudiar en casa mejor, así tienes todo el material que necesites a tu alcance, e incluso la nevera de casa, que puede valer como incentivo motivador para hacer algún que otro descanso en el estudio.

- Lleva tu agenda organizada para saber lo que tienes que repasar.

- Diariamente, empieza a estudiar las asignaturas que peor se te den o que menos te gusten.

- Estudia con una buena técnica: lectura rápida, lectura comprensiva, subrayado, esquema/resumen, reglas nemotécnicas y memoria fotográfica.

- Realiza alguna técnica de relajación antes de acostarte.

- Recuerda siempre el apoyo incondicional de padres, familiares, amigos y profesores.

- Lleva una vida saludable, no tomes fármacos ni más de tres bebidas energéticas al día; si no duermes lo suficiente, el examen no saldrá bien, pues el cerebro estará cansado. Tampoco hagas comidas copiosas, aunque es importante desayunar y picar algo el día del examen.

- Intenta conseguir información sobre exámenes de años anteriores (muchos están en Internet), así podrás hacer simulacros de la prueba.

- Visita días antes el lugar donde va a ser el examen, para evitar miedos infundados y sorpresas de última hora.

2.- El día del examen, antes de la prueba:

- Ve con tiempo al lugar del examen, y si puede ser, en transporte público. El día de la prueba, muchos padres llevan a sus hijos en coche y se generan grandes atascos que pueden incrementar la ansiedad.

- Desayuna bien, lleva agua y algo sólido por si la prueba o el tiempo de espera se alarga.

- Evita un último repaso en profundidad, puesto que esa información ya está almacenada en tu memoria, aunque tú no lo creas.

- No comentes el temario con tus amigos, pues saldrán preguntas tan difíciles que ni el profesor que lleva años impartiendo clase se habrá planteado poner en el examen.

- Evita hablar con amigos que estén muy nerviosos, ya que pueden transmitirte su intranquilidad.

- Si notas que estás nervioso, empieza las técnicas de relajación y respira con el abdomen.

3.- Durante la realización de la prueba:

- Lee todas las preguntas y, si hay alguna que no entiendes bien, consulta al examinador.

- Comienza el examen por la pregunta que mejor sepas, así irás consiguiendo puntos y aumentarás tu seguridad. Al mismo tiempo, tu cerebro irá buscando las respuestas al resto de las preguntas.

- Lleva un reloj y controla el tiempo que resta de examen. Para ello, ponlo sobre la mesa y calcula el tiempo que te han dicho los examinadores. Si no lo tienes claro, no dudes en consultarle.

- Expón cada idea en un párrafo y subraya las más importantes.

- Si puedes, deja algo de tiempo para repasar y, sobre todo, si no estás seguro de alguna palabra, cámbiala por un sinónimo.

- Si te quedas en blanco o te pones nervioso, intenta parar y escribir en un folio 15 palabras que empiecen por la misma letra; así desconectarás un momento del examen y podrás volver en pocos minutos a estar concentrado.

4.- Después del examen:

- Celebra que el examen ha finalizado y que lo normal es que lo hayas aprobado. Recuerda en todo momento que lo peor que puede pasar es suspenderlo (suspenden EvAU menos de un 3%) y que en un mes volverás a tener otra oportunidad con el mismo temario, el mismo tiempo para hacerlo y habrás podido repasar todo más despacio.