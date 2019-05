Una educación de calidad para todas las personas, la asignatura pendiente en el continente africano

Mañana, 25 de mayo se conmemora el Día Mundial de África, una celebración que hace referencia a los logros del continente e invita a reflexionar sobre los retos y desafíos que se le plantean a África en el futuro próximo.

A nivel mundial, el acceso a una educación de calidad, inclusiva y equitativa es un gran reto. A día de hoy, hay en el mundo, 262 millones de niñas y niños que por conflictos, desplazamientos, pobreza, desigualdad y muchas otras causas, no pueden ir al colegio. De los 262 millones, 64 son niños y niñas en edad escolar primaria, 61 en edad escolar secundaria inferior y 138 en edad secundaria superior.

¿Pero dónde están? Del total de 262 millones: 97,3 en África Subsahariana, 96,7 en Asia Meridional, 29,9 en Asia Oriental y Suroriental, 18, 5 en África del Norte y Asia del Oeste, 12,6 Latinoamérica y Caribe, 5,2 Europa y el Norte de América, 0.9 Asia Central y 0,8 Oceanía. Si analizamos por educación primaria o secundaria vemos lo siguiente. De los 64 millones de niños y niñas fuera de la educación primaria la mayoría -35 millones- se encuentra en África Subsahariana. De los 61 millones de educación secundaria inferior, 27 están en África Subsahariana y, de los 138 millones en edad secundaria, 67 están en Asia Meridional.

África Subsahariana tiene las tasas más altas de exclusión educativa. Del total de 262 millones jóvenes y niños sin escolarizar, 97,3 están en África Subsahariana. Más de una quinta parte de los niños de entre 6 y 11 años de edad no asiste a la escuela, seguidos de un tercio de los jóvenes de entre 12 y 14 años. Según los datos de la UNESCO, casi el 60% de los jóvenes de entre aproximadamente 15 y 17 no están en la escuela. Además, las niñas aún enfrentan barreras para la educación en la mayoría de las regiones, y en particular en África Subsahariana, donde las niñas de todas las edades tienen más probabilidades de ser excluidas de la educación que los niños. Por cada 100 niños en edad de asistir a la escuela primaria, a 121 niñas se les niega el derecho a la educación. La educación de las niñas es una gran prioridad.

Sin una acción urgente, la situación probablemente empeorará a medida que la región se enfrenta a una creciente demanda de educación debido a la aún creciente población en edad escolar. En Entreculturas creemos firmemente que la educación es la herramienta más poderosa para combatir la desigualdad. Es un derecho humano que, a su vez, sirve de llave para acceder al resto de derechos fundamentales y, sobre todo, para proteger la dignidad y la justicia. Trabajamos en 37 países del mundo defendiendo y protegiendo a miles de niños y niñas en situación de refugio, violencia, pobreza o exclusión, haciendo posible que tengan acceso a la educación. Pero no a cualquier educación, a un educación de calidad ya que la escolarización por sí sola no basta. Para Entreculturas, la educación de calidad abarca tres aspectos diferentes:

- El desarrollo pleno de todas las dimensiones de la persona de forma integral;

- La apropiación de los conocimientos, actitudes y habilidades necesarios para mejorar la calidad de vida personal y de la comunidad,

- La formación de personas implicadas en la construcción de una sociedad más justa y humana.

En concreto en África, estamos presentes en 14 países, a través de acciones de cooperación al desarrollo que buscan mejorar las condiciones de vida de poblaciones vulnerables a través de la educación. Nos centramos en proporcionar acceso a una educación de calidad a las poblaciones más desfavorecidas, atendiendo además las situaciones de emergencia o de crisis crónica en que se encuentran las poblaciones de diversos países como Sudán del Sur, República Democrática del Congo, Etiopía o República Centroafricana. Para ello, diseñamos y ejecutamos propuestas integrales basadas en la implicación en los procesos de las propias personas en condiciones de exclusión y vulnerabilidad. Realizamos nuestro trabajo junto a Fe y Alegría y el Servicio Jesuita a Refugiados.

Por ejemplo en República Democrática del Congo junto a Fe y Alegría apoyamos a un total de 32 escuelas en el país. Trabajamos en tres zonas del sudeste del país: Kisantu, Kimwenza y Kikwit, en cuatro líneas de acción: refuerzo de capacidades de la comunidad educativa (docentes, directores-as, padres y madres y estudiantes de las escuelas), alfabetización por radio a través de un programa de educación para personas adultas, actividades extraescolares y programas de educación no formal como actividades culturales, deportivas, artísticas y musicales y mediante la formación en valores como la importancia el derecho a la educación, la reconciliación nacional y la convivencia pacífica.

A pesar de los avances en el cumplimiento de los derechos de la infancia y de los esfuerzos de los países para lograr la educación primaria y secundaria universal para 2030, el mundo sigue tiene grandes retos para el cumplimiento del derecho a la educación, hay que instar a los países a garantizar que estos millones de niños y niñas tengan acceso al derecho a la educación. En el Foro Político de Alto Nivel que se celebrará del 9 al 18 de julio en Nueva York bajo los auspicios del Consejo Económico y Social, evaluará entre otros, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 de "Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos" y será un momento relevante para que la comunidad internacional ponga el foco en la región africana. La educación de calidad en la región africana es una asignatura pendiente.