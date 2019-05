Josh Grossberg: "Los estudiantes deben saber que el Holocausto no es una historia antigua"

Noelia García Madrid

Hace diez años, USC no tenía una colección real de libros sobre el Holocausto y el genocidio de los que hablar. Hoy en día, cuenta con una de las colecciones independientes más grandes sobre el Holocausto y el genocidio de cualquier universidad en Estados Unidos.

La escuela de campo del Holocausto I-Witness (GMST 489) explora las formas en que se conmemora el Holocausto en Europa Central.

En asociación con USC Shoah Foundation, Facing History and Ourselves ha adaptado el testimonio de video del Visual History Archive en una colección que complementa su recurso principal, Facing History and Ourselves: Holocaust and Human Behavior. Los testimonios están la colección, disponibles en el sitio web educativo de IWitness y son contados por sobrevivientes, testigos y rescatadores del Holocausto.

¿Necesitamos repensar cómo enseñamos el Holocausto?

No necesitamos repensarlo tanto como ampliar el alcance. Siempre será beneficioso para los estudiantes aprender las fechas, los hechos y las cifras de este horrible capítulo de la historia, que demuestra las peores capacidades de la humanidad.

(Vale la pena señalar que el Holocausto ha sido durante mucho tiempo un área con poca representación en las escuelas estadounidenses. Hasta la fecha, solo 10 estados de los EE. UU. Tienen un mandato que exige que las escuelas cubran el tema. Creemos que debe ser un requisito universal).

Pero se necesita más tiempo para desarrollar empatía. Para que los estudiantes empiecen a comprender la enormidad del Holocausto, se les debe dar la impresión de que las atrocidades no sucedieron a las masas sin rostro sino a personas como ellos, sus amigos, sus hermanos, sus padres.

No hay mejor manera de transmitir esto que escuchando las historias de un sobreviviente del Holocausto.

Los sobrevivientes del Holocausto nos están dejando, pero los testimonios registrados duran para siempre, y no perderán su impacto y capacidad de inculcar empatía. Nuestro programa principal, IWitness, es un activo invaluable para este fin.

Luego es importante que los estudiantes aprendan que muchos genocidios han ocurrido desde el Holocausto. Además, casi todas las incidencias de genocidio están precedidas por un patrón de escalamiento del odio y la exclusión; es crucial que los estudiantes aprendan esto y reconozcan los patrones cuando aparecen en el día actual.

¿Por qué aprender sobre el holocausto?

El Holocausto es el último cuento preventivo.

Los estudiantes deben ir más allá de simplemente aprender los hechos y las cifras, y animarse a pensar críticamente, a imaginarse a sí mismos en estos entornos históricos, a considerar la relevancia para nuestros tiempos actuales.

Tan importante como enseñar el Holocausto es cubrir la cadena de eventos históricos y las condiciones geopolíticas que preparan el escenario para ello. Los estudiantes deben comprender cómo el Holocausto no ocurrió de la noche a la mañana. Una historia de antisemitismo, la Gran Depresión, el nacionalismo alemán, el resentimiento alemán generalizado tras el Tratado de Versalles, la propaganda y la conformidad masiva contribuyeron a la acumulación que culminó con el ascenso de Hitler al poder.

Y finalmente, los estudiantes deben saber que el Holocausto no es una historia antigua, que este tema no solo es atemporal, sino que está directamente relacionado con nuestra era actual. Por ejemplo, las instituciones internacionales como la ONU, el FMI y la UE deben su existencia en gran parte al deseo compartido de evitar otra guerra mundial.

Quizás, por encima de todo, necesitan aprender sobre los peligros del odio basado en grupos, o el odio de cualquier tipo. El sobreviviente del Holocausto Coenraad Rood lo dijo mejor en su testimonio de la USC Shoah Foundation: "Si uno no puede amarse, al menos respétase".

¿Qué te dio la idea de enseñar más creativamente sobre el Holocausto?

La idea es poder encontrar una forma sostenible para garantizar que el mundo pueda seguir aprendiendo de los sobrevivientes del Holocausto y el genocidio, posiblemente nuestros mejores maestros de la tolerancia.

Por ejemplo, tome nuestro programa Dimensions in Testimony, que permite a los espectadores hacer preguntas de imágenes de video pregrabadas de sobrevivientes del Holocausto y obtener respuestas en tiempo real.

Esto fue un avance tecnológico, pero nunca se trató de la tecnología.

La pieza tecnológica resultó ser la respuesta a una pregunta crucial con la que habíamos estado luchando durante años: ¿Hay alguna forma de preservar la capacidad de tener una conversación con los sobrevivientes del Holocausto después de que se hayan ido?

Pero también, la forma en que las personas consumen los medios está cambiando. Si queremos que el Holocausto y la educación sobre el genocidio sean relevantes para los estudiantes, debemos encontrarlos donde están las generaciones jóvenes, e incluso tratar de anticipar dónde estarán.

Por este motivo, hemos producido proyectos de 360 ??grados como "The Last Goodbye", la primera película de realidad virtual para llevar al público a través de un campo de concentración, y "Lala", una película de realidad virtual animada y de acción real para jóvenes estudiantes. La verdadera historia de un perro que alegró las vidas de una familia internada por los nazis en un ghetto en Polonia durante el Holocausto.

Aunque la mayoría de nuestros testimonios se refieren al Holocausto, nuestro recurso de educación en línea, IWitness, los utiliza para enseñar más ampliamente los valores de la empatía, la comprensión y el respeto, y para convertirnos en ciudadanos más serios y activos.

¿Cuáles son los principales desafíos a la hora de enseñar sobre el Holocausto?

Hay al menos tres desafíos principales:

- La relevancia del material para jóvenes estudiantes.

- La sensibilidad del material, y descifrar lo que es apropiado para la edad

- La complejidad de la historia de la Segunda Guerra Mundial, y saber por dónde empezar.

Con estos y otros desafíos en mente, hemos diseñado nuestros productos educativos principales.

IWitness, nuestro recurso educativo estrella, permite a los maestros introducir actividades de aprendizaje apropiadas para la edad de los estudiantes. Es un recurso en línea gratuito que se adentra en una amplia gama de temas, desde eventos específicos durante el Holocausto y otros genocidios hasta temas temáticos como el poder de la propaganda, las consecuencias del odio y los derechos civiles en los Estados Unidos.

Las actividades se basan en clips de testimonios en video de sobrevivientes del Holocausto y otros genocidios en el Archivo de Historia Visual de la USC Shoah Foundation. Pero es importante tener en cuenta que la mayoría de las actividades no están destinadas a ser materiales educativos sobre el Holocausto. Más bien, la idea detrás de IWitness es plantar semillas de empatía en los jóvenes para asegurarse de que tendrán las herramientas para enfrentar el odio cuando surja.

Durante el genocidio de 1994 contra los tutsi en Ruanda, los jóvenes fueron utilizados como un instrumento para llevar a cabo ambiciones genocidas. Pero un joven educado puede ser una fuerza igualmente poderosa para inocular mejor una sociedad del genocidio.

También somos una de las tres organizaciones asociadas (junto con ADL y Yad Vashem) que operan Echoes & Reflections, un plan de estudios que se centra centralmente en el Holocausto.

¿Qué ha hecho la UNESCO hasta ahora para introducir este aspecto en la educación formal?

No podemos hablar por la UNESCO, pero podemos mencionar un evento reciente de la UNESCO en el que participamos. Pero el evento se centró más en el aumento del antisemitismo que en la educación sobre el Holocausto.

En junio, la UNESCO y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) lanzaron una guía que escribieron conjuntamente sobre el tema "Abordar el antisemitismo a través de la educación, directrices para los responsables de formular políticas".

La UNESCO inició su campaña en su sede en París con un evento que se inició con un reel de los testimonios de la Fundación USC Shoah de nuestro programa de lucha contra el antisemitismo. Este esfuerzo comenzó en 2015 en respuesta a la propagación de la violencia antisemita en la que tripulaciones entrenadas grabaron docenas de testimonios en video de testigos de eventos violentos, víctimas de antisemitismo y personas cuyas creencias y actitudes relacionadas con el antisemitismo han evolucionado con el tiempo.

¿Cuál fue la génesis de The Last Goodbye?

The Last Goodbye surgió de nuestro deseo de mostrar cómo era la vida en un campo de exterminio nazi. Al filmar a un sobreviviente en el campamento de Majdonek y pedirle que explique lo que experimentó allí les da a los espectadores un sentido íntimo de las horribles condiciones que los sobrevivientes tuvieron que soportar. Filmándolo en y haz que muestre el lugar donde pasó hola

¿Qué sigue en el ámbito de la educación basada en la realidad virtual?

La realidad virtual nos brinda muchas oportunidades para compartir nuestro importante mensaje de respeto y empatía. Al filmar a un sobreviviente del Holocausto en un campo de concentración en la realidad virtual, podemos llevar a las personas al campo de una forma que antes no era posible. Pueden recorrer las instalaciones mientras el sobreviviente explica cómo era la vida allí. Agrega un nivel de contexto que hubiera sido inimaginable antes.

No sabemos qué oportunidades ofrecerán las tecnologías futuras. Pero para nosotros, la tecnología no es una meta en sí misma. Nuestra misión es compartir los 55,000 testimonios que hemos recopilado de sobrevivientes y testigos de genocidio para que puedan enseñar a las generaciones futuras. Si los nuevos desarrollos tecnológicos nos brindan nuevas formas de hacerlo, los aceptaremos con gusto. Pero la tecnología nunca impulsará lo que hacemos.