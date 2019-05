Singularity Experts, la revolución profesional en el sector educativo

El mundo del trabajo ha cambiado para siempre. Hay nuevos empleos que requieren nuevas habilidades fundamentalmente en Soft skills: resolución de problemas, emprendimiento, razonamiento y nuevos conocimientos en Hard Skills: nuevas tecnologías, nuevas regulaciones, conflictos éticos y nuevos modelos y formatos: trabajos en remoto, sin jerarquías, con equipos multidisciplinares. Los nuevos profesionales del futuro tendrán que ser profesionales que realicen tareas que no vayan a hacer los Robots y que estén formados en STEAM ya que el 100% de los empleos que se van a crear en 2020 será de este sector.

Esa revolución profesional conlleva otra en el sector de la educación y pasaremos de estudiar carreras y másteres a una formación continua y complementaria. Contenidos que complementen cualquier perfil y accederemos a la formación desde cualquier parte del mundo.

Para poner solución a esta nueva necesidad que fusiona formación y trabajo nace Singularity Experts, un modelo experto de conocimiento desarrollado íntegramente en España - capaz de generar el match ideal entre el perfil del usuario y su profesión del futuro, vinculándolo a la formación del presente. Según el IFTF Institute for the Future Palo Alto el 85% de los trabajos de 2030 aún no existen. Pero sí han empezado a existir ya, lo que ocurre es que o los desconocemos o identificamos sólo los que están más cercanos a nosotros.

Singularity Experts es capaz de conocer a una persona mejor que ella misma. De enseñarle los diez empleos entre los más de 3.000 con mayor demanda de futuro con los que cuenta en todos los sectores que más se ajustan a sus intereses, habilidades y aptitudes y ofrecerle el plan formativo que va a requerir dichos empleos.

¿Qué ofrece la plataforma online de inteligencia artificial y cómo?

La plataforma realiza 9 pruebas, algunas de ellas diseñadas por la primera empresa española en edición y elaboración de tests, líder mundial en evaluación psicológica en lengua española. Esas pruebas analizan las aptitudes cognitivas, el pensamiento computacional, la inteligencia emocional, los rasgos de personalidad y competencias, los intereses profesionales, los valores, la afinidad por tecnologías exponenciales y por las industrias. Se realiza una valoración baremada en torno a 50 dimensiones personales y profesionales.

El usuario recibe en un informe completo con los resultados baremados de los tests, un listado personalizado con los 10 empleos del futuro con un 100% de empleabilidad garantizada con explicación descriptiva detallada y la ruta formativa técnicohumanista en formación principal y 2 formaciones complementarias para cada uno de los empleos, así como un badge para LinkedIn donde pueden incluir los resultados del informe en formato habilidades y aptitudes.

Los usuarios que opten por el servicio premium de la plataforma podrán además optar a un video de orientación y su grado de mejora en las 8 principales skills de futuro consensuadas por los principales analistas.

A quién va dirigido

Escolares en edad de elegir sus bachilleratos o carreras profesionales, universitarios que se han equivocado en la elección y están desmotivados o trabajadores que saben que están perdidos en este mundo tecnológico y saben que tienen que actualizarse.