Sigfox reta a estudiantes de todo el mundo a mejorar el planeta mediante Internet de las cosas con 13.000 en premios

Sigfox, proveedor líder en servicios IoT (internet de las cosas) y el primer operador global 0G, ha lanzado Universities Challenge 2019, un certamen cuyo objetivo es animar a estudiantes de grado y posgrado de 60 países, entre ellos España, a desarrollar soluciones basadas en IoT en beneficio de la sociedad y el medioambiente.

El desafío forma parte del Programa de Educación de Sigfox, por lo que los competidores tienen acceso gratuito a recursos educativos y tecnológicos desde el Sigfox Learning Center, para que puedan practicar y desarrollar sus propios proyectos en base a una de las tecnologías de conectividad IoT de bajo consumo más extendidas a nivel global. Sigfox ha puesto a disposición de los concursantes hasta 50 kits de desarrollo de hardware gratuitos para que puedan probar y desarrollar sus prototipos con el mínimo coste. Los estudiantes también pueden acceder al programa Starter, diseñado para apoyar a emprendedores en el mundo del OG, un paradigma de conectividad desarrollado por Sigfox basado en comunicaciones de baja potencia y consumo.

En el caso de España, los estudiantes deberán llevar a cabo proyectos enfocados a la protección del medioambiente, diseñando soluciones que ayuden a proteger la biodiversidad, la salud o que fomenten la creación y el refuerzo de lazos sociales entre comunidades. En el resto de países participantes, se trabajará en el desarrollo de ideas en torno al impacto social, la cadena de suministro y logística, edificios inteligentes y domótica y una última categoría de libre creación u "out of the box".

Las solicitudes para obtener hardware gratuito cierran el 30 de mayo y los beneficiarios serán anunciados el 6 de junio. Los candidatos podrán enviar sus ideas y proyectos hasta el 24 de octubre y los ganadores se concerán el día 31 de ese mismo mes. En total, habrá 64 ganadores: los 60 mejores de cada país, los 3 más destacados en todo el mundo y, finalmente, el mejor proyecto de todos los presentados.

Rebecca Crowe, managing director de Sigfox España, destaca que "la tecnología y los datos son cada vez más eficientes y esto nos permite innovar más deprisa y con mayor impacto que nunca. Cada vez es más barato conectar objetos y por ello su número no para de crecer exponencialmente. Con este programa, queremos retar a los estudiantes a hacer un mundo mejor mediante una tecnología que cada vez es más accesible y ubicua: el internet de las cosas".