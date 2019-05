Cómo la inteligencia artificial afectará a la enseñanza, a debate entre expertos internacionales

El poder transformador de la inteligencia artificial (IA) afecta a todos los sectores económicos y sociales, también al de la enseñanza. Esta tecnología tiene un gran potencial para impulsar cambios sociales globales, pero a la vez su uso genera preocupaciones sobre la ética y la seguridad de los datos. ¿Qué retos y ventajas surgen con la introducción de la IA en el sector de la educación? ¿Cuáles son las tendencias de futuro en la tecnología educativa? ¿Qué modelo de enseñanza digital siguen referentes como Finlandia? ¿De qué modo las nuevas tecnologías pueden ayudar a estudiantes, profesores y directores de centros académicos? Estas y otras cuestiones se debatirán en el simposio Next Generation Student Success By Design, organizado por DXtera Institute, German Alliance for Education, EduCloud Alliance, Strada Education Network y la UOC, los días 21, 22 y 23 de mayo, en Barcelona (Palau Macaya).

El primer día del simposio, a las 15h, el presidente y cofundador del DXtera Institute, Dale Allen; la vicerrectora de Planificación Estratégica e Investigación de la UOC, Marta Aymerich, y el subdirector de investigación del eLearn Center de la UOC, Antoni Pérez, darán la bienvenida. A las 16.00 h, el profesor de Aprendizaje Digital y director del Instituto Nacional para el Aprendizaje Digital de la Universidad de la Ciudad de Dublín, Mark Brown, hablará desde una perspectiva crítica sobre el pasado, el presente y el futuro de la enseñanza digital. Analizará en qué estado se encuentran la alfabetización digital, los avances y las brechas que aún existen, para concienciar sobre el hecho de que deben mejorarse aspectos para que estudiantes, trabajadores y ciudadanos puedan estar más preparados en el futuro.

El rector de la UOC, Josep A. Planell, a las 9.30 h, dará la bienvenida al comienzo de la jornada del miércoles. A continuación, a las 9.45 h, el responsable de Proyectos del sector de Educación de la Unesco, Valtencir Mendes, hablará sobre el impacto de la inteligencia artificial en el sector educativo. En su participación expondrá cuáles son las principales implicaciones de la introducción de esta tecnología y las dudas éticas que pueden aparecer al utilizarla en este sector. También dará ejemplos de iniciativas concretas que ya utilizan la IA y de qué soluciones aplican.

¿Cómo puede la tecnología ayudar a los estudiantes a mejorar su proceso de aprendizaje? Este es el título de la ponencia de Teuvo Sankila, director editorial de Otava Learning, que tendrá lugar el mismo miércoles a las 12.30 h. Sankila analizará qué hacen las escuelas finlandesas con los contenidos digitales y cuál es su modelo de aprendizaje en línea. En la sesión se darán ejemplos de lo que hacen diariamente alumnos de primaria, secundaria y bachillerato.

La tarde del miércoles, a las 15.45 h, el cofundador y director ejecutivo de BrightHive, Matt Gee, hablará sobre los ecosistemas más adecuados para que tanto los estudiantes como los profesionales de la enseñanza puedan ejercer un control de datos y de información que los ayude a tomar decisiones. Se explorarán las innovaciones y soluciones inteligentes de recopilación de datos, integración y gobernanza para transformar el uso y el intercambio de datos entre organismos estatales, entidades educativas, empresas y estudiantes.

La ponencia del último día del encuentro, el jueves a las 9.45 h, se centrará en las tendencias emergentes para transformar el mercado de la educación. El vicepresidente ejecutivo y responsable comercial y de producción de Strada Education Network, Scott Fleming, explicará las innovaciones que están surgiendo y que tienen la capacidad de transformar el mercado educativo.

Mesas redondas

Durante los tres días del encuentro habrá un total de cinco ponencias principales. Después de cada ponencia habrá una mesa redonda para debatir sobre el tema tratado, en la que participarán expertos de reconocido prestigio en el sector. También participarán en la mesa representantes de diferentes instituciones internacionales como Boston College, Learnovate Centre, Vivagogy o Digitary.

El jueves, de 12.15 a 13.00 h, Pérez-Navarro cerrará el encuentro comunicando las conclusiones principales.

Organizadores

El DXtera Institute es un consorcio educativo estadounidense sin ánimo de lucro que ayuda a las universidades a optimizar el uso de datos y encontrar soluciones compartidas e innovadoras para superar las barreras tecnológicas.

La UOC es el primer hub europeo miembro del DxTera Institute y tiene como objetivo promover y aglutinar toda la actividad que se produzca en este ámbito en Europa. El subdirector de investigación Antoni Pérez y el experto en aprendizaje en línea Francesc Santanach, del eLearn Center de la UOC, son los representantes de la institución en esta organización con sede en Washington.

La Strada Education Network es una organización estadounidense sin ánimo de lucro dedicada a impulsar puentes más directos y prometedores entre la enseñanza y el empleo mediante la filantropía y la investigación.

La German Aliance for Education es una organización que reúne a miembros del Estado y de los ministerios federales de Educación, representantes de la industria educativa de grandes empresas tecnológicas, e instituciones y empresas emergentes del ámbito educativo de Alemania. Tiene como objetivo apoyar la digitalización de la enseñanza, concretamente la interoperabilidad y la protección de datos, la infraestructura digital en las escuelas y los procesos de transformación de estas.

EduCloud Alliance es una alianza para la implementación de un estándar de servicios educativos abiertos en la nube (EduCloud), promovida por el Ministerio de Educación y Cultura de Finlandia. Su objetivo es construir un ecosistema de ámbito nacional centrado en crear conciencia internacional, que conecte a usuarios, compradores, desarrolladores y proveedores de servicios del sector de los servicios de aprendizaje.