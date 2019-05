Una técnica para identificar células de leucemia indetectables hasta ahora, recibe el primer premio de investigación en Medicina Personalizada de Precisión

La investigadora Esther Onecha, especialista de la Unidad de Investigación Clínica de Tumores Hematológicos H12O-CNIO, unidad mixta del Hospital 12 de Octubre y del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), ha recibido hoy en Madrid el premio de investigación en Medicina Personalizada de Precisión concedido por la Universidad Complutense de Madrid, a través de su Consejo Social y la Fundación Instituto Roche.

Con el objetivo de impulsar la investigación en Medicina Personalizada de Precisión (MPP), este premio reconoce al artículo científico más destacado, publicado por investigadores o estudiantes de posgrado de la universidad madrileña en alguna revista nacional o internacional a lo largo de 2018.

El jurado seleccionó entre todos los trabajos recibidos el artículo cuya primera firmante es la Dra. Esther Onecha "Novel deep targeted sequencing method for minimal residual disease monitoring in acute myeloid leukemia" (Haematologica 2018[1]), en el que se desarrolla y valida una nueva técnica para identificar de manera precisa células tumorales de leucemia mieloide aguda a un nivel que era indetectable hasta ahora mediante otros métodos de rutina, y que además tiene valor pronóstico porque nos anticipa ante el riesgo de recaída.

Como explica la propia investigadora, la leucemia mieloide aguda es el cáncer hematológico más frecuente en adultos. Con una supervivencia a los 5 años de alrededor del 40%, y del 30% a los 10 años, la tasa de curación de esta enfermedad es muy inferior en relación con otros tipos de leucemia. Una vez que el paciente consigue erradicar las células leucémicas tras la quimioterapia, es obligatorio hacer un seguimiento estrecho para confirmar que éstas no vuelven a resurgir y por lo tanto el paciente está a salvo de sufrir una recaída que podría comprometer su vida.

En el trabajo premiado por la Universidad Complutense y la Fundación Instituto Roche –dotado con 3.000€– han participado una decena de hospitales a nivel nacional, y cuenta con la financiación del Instituto de Salud Carlos III, la Fundación CRIS Contra el Cáncer y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

"La nueva técnica, basada en secuenciación masiva, permite rastrear una muestra de médula ósea el ADN del paciente en busca de mutaciones asociadas a células tumorales indicadoras de presencia de enfermedad, aunque estén en muy baja representación, con la intención última de poder ofrecer una alternativa terapéutica al paciente", explica Onecha. El siguiente objetivo que persiguen gracias a los resultados de este primer trabajo es "adaptar la técnica al resto de mutaciones conocidas en leucemia mieloide aguda y extender este estudio a nivel molecular a otras neoplasias hematológicas tales como mieloma múltiple, leucemia linfática crónica, linfomas e incluso tumores sólidos", concluye la investigadora.

En el acto de entrega de este primer premio a la investigación en Medicina Personalizada han participado Isabel Fernández Torres, vicerrectora de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense; Pilar González de Frutos, presidenta del Consejo Social de la UCM; Julio Sánchez Fierro, vicepresidente del Consejo Social de la UCM; Mª Eugenia González de la Rocha, secretaria del Consejo Social de la UCM; así como Consuelo Martín de Dios, directora gerente de la Fundación Instituto Roche.