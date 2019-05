Logística, una de las especializaciones con mayor proyección profesional

En un mercado cada vez más volátil y globalizado, la logística se ha convertido en la herramienta principal para obtener una ventaja competitiva frente a la competencia. Reducir costes, mejorar la entrega del producto y aumentar la productividad a través de una gestión correcta de la cadena de suministro, son algunos de los métodos para contribuir a la gestión eficiente de las empresas.

La logística es, actualmente, una de las especializaciones con más proyección profesional (en empresas multinacionales como Apple, Amazon, DHL, Roche o Nike) y una de las mejor remuneradas.

Con la creciente actividad del e-commerce y la necesidad de las empresas de mejorar su eficiencia y competitividad, la demanda de profesionales especializa- dos en diversas actividades logísticas ha crecido exponencialmente en los últimos años.

Prueba de ello es la alta tasa de empleabilidad de los graduados de ZLC, centro de investigación y formación especializa- do en logística y gestión de la cadena de suministro, que llega a superar el 90% a los tres meses de graduarse, de acuerdo a los datos históricos de sus programas máster. Esto se logra gracias a la estrecha relación de este centro de investigación zaragozano con las empresas y también respecto al impacto económico de la pasada temporada.

Hasta la fecha, 65 empresas han participado en este programa, algunas de ellas se encuentran en el prestigioso ranking Gartner Supply Chain Top 25 como Accenture, Coca Cola, Decathlon, DHL, HP, Procter & Gamble, Ralph Lauren, Roche, Samsung o Starbucks.

Su tasa de inserción laboral, entre otras razones, ha elevado a uno de sus masters al puesto no1 a nivel mundial en el ranking Eduniversal de Mejores Másters en Logística y le ha otorgado a ZLC el reconocimiento de ser la mejor Universidad especializada en Supply Chain de España según Top SCM World.

Estrecha colaboración

En 2003, el prestigioso Massachusetts Institute of Technology (MIT), la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón establecieron una alianza estratégica de investigación y formación, creando el Zaragoza Logistics Center. El centro ha estrenado nuevas instalaciones en la zona Expo de Zaragoza con motivo de su 15o aniversario.

Formación en logística

ZLC ofrece programas de posgrado y formación en logística y gestión de la cadena de suministro, entre ellos:

- Máster en Dirección de Supply Chain (MDSC), programa a tiempo parcial de nueve meses de duración, impartido en español en ZLC (Zaragoza).

- MIT-Zaragoza Master of Engineering in Logistics and Supply Chain Management, tres modalidades en inglés:

1) ZLOG: Tiempo completo durante 10 meses en ZLC (Zaragoza) e incluye una estancia de 3 semanas en MIT (Boston)

2) ZLOGb: cinco cursos online, estancia de 3 semanas en el MIT (Boston) y 4 meses en ZLC (Zaragoza)

3) 3C: Tiempo completo durante 5 meses en NSCIIC (Ningbo, China), 3 semanas en MIT (Boston) y 4 meses en ZLC (Zaragoza)

- MIT-Zaragoza PhD in Logistics and Supply Chain Management: programa de doctorado y academia de verano para estudiantes de doctorado.

- Formación Ejecutiva para empresas, seminarios online y eventos de networking a lo largo del año.