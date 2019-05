Estudiantes de 15 universidades ecuatorianas podrán participar en el programa de movilidad conjunta con UNIR

El tránsito de estudiantes y profesorado universitarios entre las diversas instituciones y países con el fin de incrementar saberes y compartir conocimientos constituye una de las esencias de la universidad desde sus orígenes. Un intercambio presencial que se ha mantenido y ampliado con el transcurrir de los siglos. Pero, en esta sociedad digital y globalizada, donde predominan las interacciones virtuales, la educación debe también adaptarse y utilizar el potencial de las tecnologías de la información y la comunicación.

Y es en ese contexto donde se enmarca el I Plan de Movilidad Virtual Mejía Lequerica que UNIR y una quincena de universidades ecuatorianas han firmado esta tarde en Madrid, en un acto en el que ha estado presente el secretario general de Universidades en funciones, José Manuel Pingarrón. En su intervención, ha destacado que este convenio es una parte "estratégica" del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que consta de dos conceptos básicos: internacionalización y movilidad. "Queremos mantener y potenciar el Espacio Euroiberoamericano de Educación Superior, es algo fundamental donde vamos a poner todo nuestro esfuerzo", ha remarcado antes de incidir en que "si bien la movilidad física seguirá existiendo porque proporciona contacto humano, este nuevo mundo en el que estamos implica otro tipo nuevo de movilidad que facilita los contactos y la cooperación entre sistemas que aprendan el uno del otro".

Pingarrón ha realizado estas declaraciones en la sede de Proeduca, testigo de una cooperación pionera entre universidades hermanas, en un evento en el que, junto al rector de UNIR, José María Vázquez García-Peñuela, han participado otros trece rectores ecuatorianos. Es el caso de Galo Oswaldo Naranjo, de la Universidad Técnica de Ambato, Vicente Félix Véliz, de la Universidad Técnica de Manabí, Edgar Ramiro Pazmiño, de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, Jorge Fabricio Guevara, de la Universidad Estatal de Milagro, Ángel Marcelo Cevallos, de la Universidad Técnica del Norte-UTN, Hugo Milton Ruiz, de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, Nicolay Gonzalo Samaniego, Universidad Nacional de Chimborazo, Byron Ernesto Vaca Barahona, de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo-ESPOCH, Girard David Vernaza, de la Universidad Técnica Luis Vargas, Ulices Eduardo Barragán, de la Universidad Estatal Bolívar, Juan Elías Ponce, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO, Pablo Fernando Vanegas, de la Universidad de Cuenca y Enrique Eugenio Pozo, de la Universidad Católica de Cuenca. También han estado representadas la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí-ULEAM, con su vicerrectora académica Iliana María Fernández, y la Universidad Politécnica Salesiana, con Wilson Patricio Quintuña, del área de Coordinación de Desarrollo Académico de Cuenca.

Todos ellos han suscrito este acuerdo, que permitirá a 1.500 estudiantes ecuatorianos de estudios de pregrado, previamente seleccionados por sus universidades, optar a una beca para, a partir de octubre de este año, cursar y convalidar asignaturas en UNIR sin necesidad de desplazamientos. En total, serán 41 las materias que podrán elegir, pertenecientes a los Grados de Psicología, Derecho, Ciencias Políticas y Gestión Pública, Pedagogía, Ingeniería Informática, Música, Humanidades, Trabajo Social, Administración y Gestión de Empresas, Comunicación y Marketing.

De esta forma, personas que por obligaciones familiares y laborales, por diversidad funcional o falta de recursos, entre otros motivos, no puedan abandonar el domicilio de residencia podrán experimentar la internacionalización y familiarizarse con la educación superior online. Una enseñanza en la que contarán con clases presenciales virtuales, clases magistrales, contenidos digitalizados y tutores personalizados.

Un verdadero marco de intercambio virtual de conocimiento destinado a enriquecer y mejorar la formación integral de los estudiantes ecuatorianos, a la par que se fomenta su espíritu crítico. Así lo ha recogido José María Vázquez García-Peñuela, rector de UNIR, al asegurar que las becas "que van a concederse al amparo de este convenio tendrán una importancia notable porque permitirán a un buen número de estudiantes ecuatorianos conocer el sistema universitario español, y tratar a compañeros y profesores de otras naciones". "Además", ha recalcado, "hará posible que, a lo largo de los años se familiaricen con un sistema de enseñanza superior en línea que hará posible que se expanda a la nación hermana del Ecuador".

Por su parte Galo Naranjo, de la Universidad Técnica de Ambato, se ha congratulado de la presencia de las diversas universidades ecuatorianas y ha querido dejar claro que "tenemos personalidad propia y agradecemos el intercambio virtual en cuanto que responde a las necesidades de las universidades, a las leyes del país –que no pueden ser violentadas- y al sistema de homologación ecuatoriano de los estudios". También ha considerado importante subrayar que "no queremos depender del pensamiento ajeno, somos constructores de conocimiento científico y aportamos con UNIR y con otras universidades españolas" y no buscan "títulos ni para nuestros profesores ni para nadie en Ecuador porque los títulos no significan nada, los conocimientos y el aprendizaje nos enriquece como país latinoamericano que debe construir su propio futuro".

Por último, ha recalcado que firmar este acuerdo "significa que damos pasos acertados para construir un mundo diferente".