Abrazar la digitalización del empleo

La crisis financiera vivida durante los años 2008 y 2009 condujo a la pérdida de miles de empleos en España y, una década después, nuestra sociedad, según el informe "The Future of Work" de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), todavía no se ha recuperado. Además, el futuro viene repleto de cambios drásticos y estructurales bajo el paraguas de la digitalización, pero estos cambios también vienen acompañados de grandes oportunidades para el futuro que solo sabrán asumir quienes estén bien preparados.

Hay quienes concluyen que la implementación de sistemas tecnológicos explica el estancamiento del empleo en la mayoría de los países de la OCDE, pero el mismo informe asegura que, a su vez, este ha ido creciendo gracias a la creación de los nuevos tipos de empleo que han surgido gracias a la automatización de ciertos trabajos.

En Job Today sabemos que la digitalización, además de estar cambiando nuestra forma de vida, también está cambiando el mercado laboral. Por este motivo, llevamos tiempo advirtiendo de que es vital que las nuevas generaciones se adentren en el mercado laboral con un amplio conocimiento de las nuevas tecnologías y así poder garantizar empleos de calidad adaptados a la sociedad 3.0 en la que vivimos.

Estos cambios están reformando la manera en la que funciona el mercado laboral, como en la manera de contactar con los candidatos, que se produce a través de plataformas de empleo prácticamente en el 100% de los casos. Por otro lado, el capital humano es cada vez más un factor absolutamente volátil ya que las nuevas generaciones están en busca de cambio y mejoras constantemente, que requiere de plataformas de empleo que puedan proporcionar soluciones inmediatas para ambos empleadores y empleados. Por este motivo el papel de las empresas ahora también es también seducir a los candidatos con sus ofertas de empleo y tener la capacidad de retener a estos candidatos con empresas.

La digitalización eliminará empleos inevitablemente, pero, al mismo tiempo, creará otros nuevos. Esto no significa que a partir de ahora todo el mundo deberá tener conocimientos de programación, sino que se deberá adaptar los empleos que actualmente existen a la nueva ola que cambiará el rumbo de nuestra sociedad: gestionar la tecnología, probarla, educar a la sociedad a utilizar diferentes softwares, proveer de servicio al consumidor de estos sistemas, etc.

De lo que debemos ser conscientes es que el sistema educativo debe incluir estos conocimientos con el objetivo de anticiparnos a la tecnología en medida de lo posible y no de ser abordados por ella. Frente a esta realidad, desde Job Today estamos trabajando en un nuevo proyecto de formación online que llamaremos Job Today Academy con el objetivo de que nuestros usuarios puedan acceder a cursos sobre los temas en los que tengan más carencias.

En Job Today nos tomamos con mucha seriedad por un lado el poder ayudar a las empresas, sobre todo a las PYMEs, a poder encontrar candidatos que se adapten a sus necesidades, como por otro lado, garantizar que los candidatos encuentran en el menor tiempo posible un empleo que se adecúe a su formación y ambiciones.

Creemos que el nuevo paradigma requiere, como hemos venido haciendo desde que fundamos la compañía en 2015, que la tecnología de nuestra plataforma ponga todas las herramientas posibles a disposición de empleadores y candidatos.

Se trata de conectar personas con las oportunidades que existen a su disposición, de la misma forma en la que arrojamos luz sobre las oportunidades que permanecían escondidas y que son precisamente lo que andaban buscando.

Elaborado por Polina Montano, Cofundadora de Job today