La Universidad de Cambridge investiga su relación con la esclavitud en el pasado

No existe ni una sola zona del planeta que no hubiera practicado la esclavitud. Su aceptación social y legal, con el respaldo de todas las clases sociales, ha cuestionado cómo evolucionó la moralidad de los hombres y mujeres al permitir que seres humanos pudieran pasar a ser propiedades legales. El ámbito educativo no se libra de esta práctica y la Universidad de Cambridge anunció que investigará sus pasados vínculos con la esclavitud y hasta qué punto pudo beneficiarse del comercio de esclavos.

De acuerdo con el comunicado de prensa que lanzó la institución, un grupo de investigadores se pasarán los próximos dos años investigando los vínculos de la entidad con la esclavitud durante la era colonial británica. El estudio se centrará en los archivos universitarios y otros registros, en los que se buscará pruebas sobre "la explotación de trabajo, ya sea financieramente o mediante legados".

La idea no sólo es vislumbrar los ingresos económicos y los regalos que Cambridge habría recibdio en esa época, sino también analizar la forma en la que los académicos ayudaron a moldear la opinión pública y política, apoyando, reforzando y, a veces, rechazando actitudes raciales que son repugnantes en el siglo XXI, según señaló el profesor Stephen J Toope, vicerrector de la Universidad de Cambridge.

Toope nombró a un grupo asesor de ocho miembros encabezado por los profesores de arqueología clásica Martin Millet y Laurence. Además, comunicó que el estudio lo realizarán a tiempo completo dos investigadores en el Centro de Estudios Africanos.

La institución tratará de reparar este perjuicio en términos simbólicos y también en la financiación de becas y fundaciones. No es el único centro que está investigando este tema, también la Universidad de Glasgow está también analizando los efectos de la esclavitud en sus arcas una vez que descubrió que había recibido donaciones en los siglos XVIII y XIX, derivadas de la trata de esclavos, por valor de casi 200 millones de libras actuales.