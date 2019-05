Banco Santander respalda el V Forum de líderes políticas africanas en la Universidad de Yale

Que las mujeres constituyen el gran motor del desarrollo africano es un hecho conocido. No lo es tanto que también constituyen un valor importante y en alza en el panorama político del continente. Así queda de relieve año tras año en el Forum de Liderazgo para el impacto estratégico que desde 2015 viene celebrando la Fundación Mujeres por África en y con la Universidad de Yale.

Se trata de un espacio de conocimiento y debate para profundizar en los grandes temas globales y reflexionar sobre el liderazgo, la mejora de la gobernanza y la necesidad de fortalecer nuestras democracias desde la óptica de la igualdad y la plena participación de las mujeres.

A partir de mañana, Yale acogerá la quinta edición de este Forum con la participación de 11 destacadas líderes de ocho países africanos: SONIA DAUTEL, Ex Directora Nacional para Derechos Humanos, Igualdad de género y Equidad de Angola; VICENTIA BOCO, Ex Ministra de Educación y Presidenta del Instituto Nacional Promoción de la Mujer de Benin; CADDY ADZUBA, presidenta de AFEM y premio Príncipe de Asturias de la Concordia, y JOLLY KAMUNTO, Presidenta de Karibu Jeunesse Nouvelle, de R.D. Congo; AYAT MNEINA, presidenta del movimiento de jóvenes Al-Shabab, de Libia; MAISOUN BADAWI, consultora de desarrollo, de Sudán; SAMIA FESSI, ex parlamentaria de Túnez; DORA SILYA, Ministra de Información, y EDITH ZEWELANI NAWAKWI, Ex Ministra y Presidenta del Movimiento para la Democracia Multipartidista, de Zambia; PRISCILLA CHIGUMBA, Presidenta del Comité Electoral y JESTINA MUKOKO, Directora del Proyecto de Paz de Zimbabue.

En el seminario participará también María Teresa Fernández de la Vega, presidenta de la Fundación Mujeres por África y del Consejo de Estado de España, que intervendrá en la sesión de apertura junto a Javier Roglá, director global de Santander Universidades. El Forum está dirigido por Emma Sky, Directora además del programa Maurice R. Greenberg World Fellows.

Desde su primera edición, este encuentro ha contado con la participación de 54 mujeres líderes de 35 países del continente africano y se ha convertido en una cita de referencia internacional.

Como en años anteriores, el Forum tendrá dos partes: la primera se llevará a cabo íntegramente en Yale, donde un equipo de profesores de esta universidad impartirá durante cuatro días un apretado programa de sesiones para abordar temas de alcance global, como la economía de la globalización, gobernanza, salud global, activismo social, liderazgo y estrategia, paz y seguridad, y por supuesto género.

Concluida esta agenda, las participantes viajarán a Nueva York, donde se reunirán con personalidades relevantes del espacio público internacional, en especial de Naciones Unidas.

Esta iniciativa de la Fundación Mujeres por África y la Universidad de Yale nació en 2015 y cuenta con el respaldo de Banco Santander, en el marco de la colaboración que el banco mantiene con ambas instituciones a través de Santander Universidades.