Firmado el Pacto por la Universidad de La Rioja

Los candidatos al Parlamento de La Rioja en representación de las cuatro formaciones políticas que cuentan actualmente con representación en la Cámara -José Ignacio Ceniceros González (Partido Popular), Concha Andreu Martínez (Partido Socialista Obrero Español), Raquel Romero Alonso (Unidas Podemos-IU-Equo) y Pablo Baena Pedrosa (Ciudadanos)- han suscrito el Pacto por la Universidad de La Rioja el jueves 9 de mayo de 2019.

El rector de la Universidad de La Rioja, Julio Rubio, ha destacado en la introducción del acto de firma que "como rector, estoy muy satisfecho que nuestra iniciativa, que es novedosa no solo en nuestra región sino también en España, haya sido acogida con generosidad por las fuerzas políticas, pues eso muestra que la Universidad de La Rioja es considerada un bien común esencial para la Comunidad Autónoma".

"En segundo lugar -ha añadido- estoy agradecido como ciudadano, pues creo que un acto de esta naturaleza prestigia a la clase política. No es verdad que siempre piensen en sus intereses a corto plazo, no es verdad que no se preocupen por el bien común y este acto es un buen ejemplo de que, ante temas fundamentales, todos ellos apartan sus diferencias y tácticas electorales y llegan a acuerdos".

El documento contiene el siguiente enunciado:

"Los abajo firmantes, comprometidos con el futuro de la Universidad pública de nuestra Comunidad Autónoma, a la que valoramos como un bien estratégico que es necesario preservar y mejorar, apartándola de tácticas electorales, consideramos imprescindible garantizar un sistema de financiación que permita el normal funcionamiento y desarrollo de la Universidad de La Rioja. Por ello, y teniendo en cuenta que las dos fuentes esenciales de financiación de toda Universidad pública son la subvención como ente público y los ingresos por tasas de matrícula, pactamos, en nuestro nombre y en el de los partidos a los que representamos, que si llegamos a tener responsabilidades de gobierno o parlamentarias, cumpliremos y haremos cumplir los siguientes puntos.

1) Firmar con la Universidad un plan plurianual de financiación que, como mínimo, recoja los siguientes apartados:

- Garantía de financiación completa de los gastos de personal que sean necesarios para su adecuado funcionamiento.

(Aquí se incluirán las medidas necesarias, que habrá que consensuar con el Gobierno de La Rioja, para diseñar un plan de relevo generacional del personal, y, de modo acorde, una nueva normativa de contratación de personal. También se incluirán los costes derivados de la ampliación de la oferta educativa.)

- Subvención de los incrementos de gasto que se produzcan por disposiciones legales o judiciales que puedan derivarse de causas ajenas al ámbito de la autonomía universitaria y que sean de obligado cumplimiento para la Universidad.

- Soporte para la integración del Grado en Enfermería.

- Planificación de una carrera profesional para el Personal de Administración y Servicios.

- Una partida suficiente para inversiones e infraestructuras.

- Un "plan renove" para equipamiento investigador, docente y TIC.

- Programa abierto de financiación específica para proyectos singulares alineados con la estrategia de especialización inteligente, tanto en investigación (apertura de nuevas líneas, incorporación y fidelización de talento, apoyo a la captación de recursos externos) como en docencia (nuevas titulaciones, iniciativas innovadoras en dobles títulos intra e interuniversitarios y en modos de impartición).

2) Replantear, de modo conjunto con la Universidad, la contribución económica del estudiantado a través de las tasas de matrícula, en coordinación con la política de becas y ayudas al estudio."