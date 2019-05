PowerYou Xperience comparte con los jóvenes de la Universidad de Barcelona las claves para impulsar su empleabilidad

Europa Press Barcelona

Estudiantes y titulados universitarios de distintas especialidades han participado en la jornada PowerYou Xperience celebrada este miércoles 8 de mayo en la Facultat d´Economia i Empresa de la Universidad de Barcelona. El objetivo de esta jornada es que los asistentes disfruten de una experiencia de empleabilidad única; que conozcan los retos que plantea el Futuro del Empleo y las competencias y habilidades más demandadas por las organizaciones en un contexto de transformación digital. PowerYou Xperience ofrece también la orientación necesaria para afrontar importantes decisiones futuras y para plantear una estrategia que permita a los alumnos alcanzar sus objetivos profesionales.

Human Age Institute, iniciativa impulsada por ManpowerGroup, y la Universidad de Barcelona han sido las entidades promotoras de esta jornada que ha contado con el patrocinio de CaixaBank.

Laura Guitart, Vicedegana Acadèmica de la Universidad de Barcelona ha presidido el acto de bienvenida, y Nuria Rodríguez Ávila, Vicedegana de Relacions Externes, Compromis Social i Estudiants de la Universidad de Barcelona, ha sido la encargada de inaugurar la sesión animando a los asistentes a destacar sus principales fortalezas y habilidades en las entrevistas laborales. "Recordad que las empresas buscan personas proactivas, con pensamiento crítico y capacidad de innovación", ha asegurado.

Mensaje de bienvenida que ha recogido Ramón García Espeleta, gerente de Virtaula de CaixaBank, quien ha querido insistir en las competencias básicas que hoy buscan las compañías en su Talento junior. "Para alcanzar vuestros objetivos, necesitaréis capacidad de aprendizaje continuo, buena expresión oral y escrita, sensibilidad y razonamiento lógico, capacidad de trabajo en equipo y autonomía".

Ha dado después comienzo la charla motivadora Desarrolla tu Talento. The sky is not the limit impartida por Pablo González (Sevilla, 1994), fundador y CEO de Trivu y uno de los 30 jóvenes españoles más influyentes según la revista Forbes. González ha analizado el contexto de transformación digital en el que los profesionales deben hoy desarrollar su carrera y ha asegurado que para alcanzar el éxito en un mundo que cambia a una velocidad inédita, las personas tendrán que reinventarse de manera constante. "Pensemos que el 50% de los puestos que hoy existen van a desaparecer en 2025", ha asegurado. "Además", ha añadido, "en 2040 un ordenador será más inteligente que toda la humanidad pero no tenemos que tener miedo si no simplemente hacer lo que nos encanta hacer".

Tras esta charla, ha dado comienzo la mesa redonda con representantes de Recursos Humanos de CaixaBank, Mondelez, Schneider Electric, Leroy Merlin y Grifols, quienes han expuesto sus necesidades de contratación ante una realidad que cambia de forma ágil y constante.

Los estudiantes han disfrutado después de una sesión de asesoramiento personalizado para la construcción de su marca personal y han trabajado sus perfiles con expertos en selección a los que han podido plantear sus dudas sobre su futuro profesional. Además, para finalizar la jornada, los alumnos han participado en talleres prácticos sobre cómo optimizar su curriculum en la era digital o cómo realizar un elevator pitch eficaz, es decir, cómo definir una propuesta de valor como profesional en un breve espacio de tiempo.