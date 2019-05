Trucos sencillos para introducir las matemáticas de forma natural y divertida

Cuando los niños comienzan la escuela algunos padres reviven como una auténtica pesadilla el "miedo a las mates" de sus años de infancia. Se trata de uno de los bloqueos más reconocidos por las familias, que se ven incapaces de fomentar y reforzar los conceptos que los pequeños están aprendiendo en clase y se agarran a las academias y las extraescolares delegando esta tarea. Trabajar las matemáticas de una forma "natural" es un hábito que se puede incorporar a la rutina familiar y que permite desterrar viejos temores.

Si no estamos atentos, la creencia de "yo no sirvo para los números, no se me dan bien las matemáticas" se transmite de padres a hijos. Al contrario, en casa podemos estimular el gusto por las matemáticas como ya hacemos con la lectura o con los hábitos de salud. Malena Martín, fundadora de Aprendiendo Matemáticas, ayuda a las familias y a los docentes a enseñar las matemáticas a los niños y a los adolescentes de una forma divertida y fácil. Con una metodología basada en el juego y en el uso de materiales manipulativos los estudiantes pueden ver y tocar las matemáticas comprendiendo los conceptos en lugar de aprendérselos de memoria. Como ella misma dice, se trata de «un modelo de aprendizaje que conecta con las necesidades y los talentos de cada niño y que favorece el desarrollo del pensamiento lógico de una forma creativa».

Es más fácil conseguir que los niños dejen de tener miedo y se abran al aprendizaje de las matemáticas si se divierten y comprenden lo que hacen. Si además, padres colaboran con ciertas rutinas.

Matemáticas de "estar por casa"

Para comenzar con este aprendizaje Malena Martín nos ofrece tres tips para trabajar las matemáticas desde casa:

Los materiales manipulativos. Son recursos que permiten a los niños aprender practicando. Por ejemplo, con unas regletas numéricas los niños visualizan los números y realizan investigaciones que les llevan a entender por sí mismos las operaciones aritméticas y sus propiedades como la conmutativa de la suma o de la multiplicación. Con un ábaco, los niños aprenden el sistema decimal y desarrollan estrategias de cálculo mental. Hay muchos materiales educativos para aprender matemáticas e incluso nosotros mismos podemos fabricar en casa con cartulinas o reciclando objetos cotidianos como tapones, rollos de papel higiénico o envases.

Los juegos de mesa. Son los grandes aliados para consolidar lo aprendido y desarrollar la memoria. También es recomendable ofrecerles juegos de ingenio y lógica que les ayuden a desarrollar su razonamiento lógico, algo básico en la resolución de problemas matemáticos.

Los libros o cuentos. La literatura es una buena herramienta para acercar las matemáticas desde una perspectiva diferente a la habitual.

Cinco trucos para resolver problemas

"Los padres y docentes sabemos que una de las mayores dificultades con las que se enfrentan los niños en las matemáticas es la resolución de problemas", comenta Malena Martín.

Desde casa podemos ayudarles para que sean capaces de desarrollar las estrategias y el razonamiento necesarios para resolver problemas de matemáticas. Malena Martín nos sugiere cuatro recomendaciones imprescindibles para que los niños desarrollen las capacidades y habilidades necesarias para resolver problemas razonando:

1. Animar a los niños a aceptar los retos: un problema no es un problema hasta que no se quiere resolver. Sencillo ¿verdad? pero muy contundente. Si yo no quiero resolver algo no representa un problema para mí. Por ello, los problemas siempre deben ser retos atractivos para los niños.

2. Utilizar el diálogo como principal ayuda. Haz preguntas con el fin de que los niños pongan en marcha su razonamiento lógico. Tú rol no debe ser el de un profesor que explica cómo hacer algo sino el de un guía que ofrece orientación y valora más el esfuerzo realizado que el resultado.

3. Estimular el uso de la imaginación a la hora de proponer una resolución. Tenemos que ayudarles a no temer equivocarse y a no sentir vergüenza a expresar sus ideas. Recuerda que no se trata de que encuentren "la solución" sino de que propongan o tanteen siempre con un fundamento lógico.

4. La manera inicial de acercarse a la resolución de un problema puede ser incoherente o limitada pero si se comparten las ideas con otros personas como los compañeros o los hermanos, se pueden encontrar maneras acertadas de abordar los problemas. Aprendiendo Matemáticas es el espacio desde desde donde Malena Martín divulga esta visión de la enseñanza de las matemáticas. Desde 2012 dirige además una tienda especializada en juegos de matemáticas y lógica para dar respuesta a la demanda creciente de las escuelas y las familias que apuestan por este tipo de recursos para la enseñanza de las matemáticas. Es la única tienda en España dedicada en exclusiva a las matemáticas y actualmente tiene más de 500 productos para aprender matemáticas de forma lúdica y divertida. Para ayudar a los docentes, madres y padres a aplicar este modelo de enseñanza imparte cursos online y presenciales en toda España.