Se abren las votaciones para el "Concurso Jóvenes Inventores" de Fnac

Por fin llega el final del Concurso Jóvenes Inventores que organizó Fnac con el objetivo de premiar aquellos proyectos más originales de innovación tecnológica y/o robótica desarrollados por alumnos de ESO y ¡ya tenemos a los diez finalistas que revolucionarán el futuro de la tecnología!

El jurado, compuesto por un panel de expertos: la divulgadora científica América Valenzuela; el director de la Universidad de Deusto Iñaki Ortega; la co-fundadora y presidenta de Escuelab Cristina Balas; el periodista y coordinador editorial del área de tecnología de Weblogs César Muela; y el CEO de Rockbotic escuela de robótica, impresión 3D y diseño de videojuegos David Moreno ya han seleccionado las 10 mejores ideas y ahora, es el momento de que el voto popular elija su proyecto ganador y dos proyectos finalistas.

Antes de votar, hay que tener en cuenta los criterios de la convocatoria: el carácter innovador, su aplicación en la sociedad, las herramientas y metodologías empleadas, el trabajo en equipo y un planteamiento creativo y transformador. Pero, además, el jurado valoró positivamente aquellos proyectos ingeniosos que ofrecían una solución a problemas reales. Todos los proyectos estarán expuestos en la web del concurso del 1 al 15 de mayo, periodo donde tendrá lugar la votación popular. El día 25 de este mismo mes, Fnac comunicará el ganador y dos proyectos finalistas. ¡Consulta todos los proyectos y vota por el Da Vinci del futuro!

¿Cómo votar en el concurso Jóvenes Inventores? Puedes votar accediendo al site; ahí encontrarás los diez inventos finalistas con un video y una pequeña descripción del proyecto donde se explique el funcionamiento del mismo.

Los premios se fallarán en un 25% por votación popular, y en un 75% por la decisión de los miembros del jurado.

El ganador lo anunciaremos el día 25 de mayo con premios valorados, en su totalidad, en 1.600€.

¿Quieres conocer a nuestros finalistas?

1. INVERNADERO AUTOSOSTENIBLE de Conectados.es Escuela Tecnológica

Este proyecto ha construido y desarrollado un sistema autosuficiente de reciclado de agua, que servirá para el cultivo de plantas y el cuidado de peces. El proyecto es completamente autónomo. Para que esto sea posible, con la ayuda de una placa llamada Micro:bit lo consigue.

2. TODOS CON TURKANA del Colegio San Patricio

Este es un proyecto que tiene como objetivo recaudar fondos para fines sociales: el Colegio San Patricio para niñas huérfanas en Turkana. Consiste en una hucha que registra las donaciones que se realizan, reconociendo las monedas que se donan y almacenándolas en su memoria para elaborar un ranking de los cursos más solidarios.

3. CONTROL AFORO DE VEHÍCULOS de la Escuela de robótica Logix5 Smart Solutions

El proyecto vela por el medio ambiente y controla, en tiempo real, el aforo de vehículos a la zona de la Fnac de Callao, en función de la contaminación del ambiente en la Gran Vía para así reducir la contaminación de la ciudad de Madrid.

4. ANIMALES PERDIDOS de Educarobot

El proyecto se centra en una APP desarrollada con APPInventor, tiene el nombre de "QR-Animales" y consiste en ayudar a la devolución de mascotas perdidas mediante un chip llamado WIYP - Where Is Your Pet.

5. SILLA BEBÉ COCHE del IES Parque Lineal (Albacete)

Este proyecto vela por la seguridad de los más pequeños en el coche. Para ello, han desarrollado una silla de seguridad para bebes, que detecta un posible olvido del niño dentro del coche y así evitar que el niño pueda sufrir asfixia por calor.

6. REINVENCIÓN DEL TELEGRAFO de Fun Tech Academy

El proyecto se basa en una reinvención del telégrafo utilizando como base una impresora creada a partir del kit robótico de Lego Mindstorms.

7. BAND MURDOCK de Futurodon Academy

Band Murdock es un proyecto dirigido a las personas con dificultades visuales como apoyo en las actividades de la vida diaria y consiste en una banda para la cabeza que con sensores y sonido avisa de la cercanía de los obstáculos.

8. IMPRESORA 3D XL del Colegio Abaco

En este proyecto los alumnos han creado una impresora 3D gigante a través de los cursos de robótica impartidos en el colegio y concursos como Open Science o Ciencia en Acción.

9. MEDIDOR DE DISTANCIA Y MEDIDOR DE ÁNGULOS del Colegio Abaco

El medidor de distancia consiste en utensilio para medir distancias y medidas creado con la ayuda del programa Bitbloq y el medidor de ángulos se trata de un aparato con el que se pueden medir cualquier ángulo que se encuentre entre 0 y 90º todo ello de forma electrónica.

10. APERTURA PUERTA del IES El Piles

El objetivo de este proyecto es la apertura de la puerta de un garaje con la llegada de la bici, facilitando así el uso de este medio de transporte, y publicitarla como solución al tráfico y contaminación de las ciudades.