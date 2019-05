La Universidad de Salamanca visibiliza la propuesta de creación artística emergente de sus alumnos de Bellas Artes con su programa Espacio de Arte Experimental

El vicerrector de Política Académica y Participación Social, Enrique Cabero, presentó hoy en rueda de prensa el nuevo programa Espacio Arte Experimental, iniciativa conjunta del Servicio de Actividades Culturales (SAC) y de la Facultad de Bellas Artes que ofrecerá la oportunidad de hacer visibles distintas propuestas de creación emergente de la Universidad de Salamanca en la Hospedería Fonseca.

Durante el encuentro con los medios el vicerrector, acompañado por Diego del Pozo, vicedecano de Infraestructuras y Extensión Cultural de la Facultad, Luis Barrio, subdirector del SAC, y Miguel González, artista con cuya obra se inicia la propuesta, ofreció los pormenores del programa que tiene como objetivo principal la promoción y estimulación de la creación artística dentro de los contenidos experimentales del arte actual en todas sus disciplinas: pintura, escultura, grabado, dibujo, fotografía, video, obra gráfica, instalación, videoarte, arte electrónico o cualquier otra tendencia de actualidad, así como proyectos multidisciplinares.

El programa está incluido dentro del proyecto de cooperación transfronterizo 1234REDES_CON, que se desarrolla en el marco del Programa INTERREG V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Gracias a esto, en noviembre se realizará una exposición internacional.

En este sentido, la convocatoria estuvo abierta para estudiantes de Bellas Artes que actualmente están cursando 3º o 4º de grado de Bellas Artes en la USAL, o que hayan finalizado sus estudios en los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, no pudiendo participar aquellos que hayan expuesto su proyecto en el mismo programa en convocatorias anteriores.

Entre los 37 proyectos presentados, de los cuales 6 son colectivos, se han seleccionado cinco, donde encontramos una propuesta colectiva y cuatro propuestas individuales.

Los proyectos seleccionados y sus fechas de exhibición son:

1. "Crisis", de Miguel González Cabezas. Del 6 de mayo al 2 de junio de 2019

2. "Productos Premium al alcance de tus sueños", de Álvaro Giménez Ibáñez, Paula Valdeón Lemus, Yolanda Santamaría Galerón y Alsira Monforte Baz. Del 11 de junio al 7 de julio de 2019.

3. ""Te ves, te ves verte, te ves mirarte", de Víctor Rico Sánchez. Del 3 de septiembre al 28 de septiembre de 2019.

4. "Verse", de Susana Pérez Gibert. Del 8 de octubre al 3 de noviembre de 2019.

5. Exposición internacional incluido en el proyecto de cooperación transfronterizo 1234REDES_CON.

6. "U-LO TEMPO", de Olalla Hidalgo Gómez. Del 14 de enero al 9 de febrero de 2020.

"Crisis", de Miguel González Cabezas

La complejidad de los procesos que se dan durante una crisis hace que nos sea difícil interpretar lo que sucede, obligándonos a investigar y tratar de dar con las claves para entenderlos. Las contradicciones y brechas resultantes de la crisis definen nuestros debates económicos y políticos contemporáneos.

La exposición, que podrá contemplarse hasta el próximo 2 de junio en el Espacio de arte experimental ubicado en la Hospedería Fonseca en horario de martes a sábado de 12 h. a 14 h. y de 17:30 a 20:30 h. y los domingos y festivos de 10 h. a 14 h., presenta trabajos que pueden ser leídos en tres líneas:

Por un lado, la transición de la soberanía del estado-nación a instituciones transnacionales de poder, aquí se podría enmarcar la obra "How to subvert a Galaxy?" (2016), una reflexión de los símbolos y estructuras de la UE, haciendo una nueva proposición de bandera institucional que muestre la relación entre estados y satélites.

Por otro lado, los modos de gestión de la vida de este capitalismo global en crisis que se manifiesta en la necropolítica "dejar vivir y hacer morir". Así podemos leer "Plus Ultra" (2017), mapa que muestra la externalización del control fronterizo que ha sido implementada por otros países como Italia, siguiendo el modelo español, y, el caso más reciente, el polémico acuerdo con Turquía. En la práctica, esto significa que el control fronterizo es extendido más allá de la frontera geográfica, creando un espacio que trasciende el control jurídico de las "democracias" liberales europeas.

Por último, una línea que sirve para mostrar la ruptura y continuación de las narrativas desde la historia colonial y la desposesión del capital hasta el contexto global neoliberal actual. En este sentido se pueden entender los diagramas de "No nos Representan. Crítica de la Representación del Colonialismo a Cataluña" (2018). Los diagramas mezclan una sucesión lineal de eventos con conceptos más generales que proporcionan la clave para el análisis. Todos estos eventos y nubes conceptuales se relacionan de manera no lineal proponiendo otras formas (no únicas) de entender la Historia española y sus narrativas hasta el momento actual.