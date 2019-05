BETWEEN Technology lanza el primer desafío on-line Java en España con la colaboración de Ticjob

Between Technology en colaboración con Ticjob lanzan el primer Java Challenge España, un desafío diseñado exclusivamente para desarrolladores Java, estudiantes y profesionales. Durante seis semanas, los amantes de la programación Java competirán para ganar el título de "BETWEEN Java Champion of Spain" para luego pasar a una final presencial que tendrá lugar el 26 de junio en Madrid.

Pau Guarro i Oliver, General Manager de Between Technology asegura "Es la primera vez que se desarrolla en España un reto de este tipo tanto por su duración como por la participación prevista. Nuestro objetivo es acercarnos a expertos Java en España de una forma directa y creada especialmente para ellos".

Desde Ticjob.es, Stephane Levesque pone de manifiesto que "Java es la tecnología más demandada por las empresas tecnológicas en España según arrojan los Indicadores de empleo TIC que venimos publicando desde hace años. Los profesionales agradecen nuevas fórmulas de acercamiento y de interacción con el resto de desarrolladores".

El JavaChallenge España ha sido desarrollado por un jurado internacional formado por una veintena de eminencias en Java que provienen tanto del sector académico como empresarial, como Abraham Otero, organizador del Commit y profesor de la Universidad CEU San Pablo, Carlos Sánchez, PMC Member de Apache Maven, José San Román, responsable de desarrollo de ING España o Sergi Almar i Graupera, organizador de Spring I/O, entre otros.

El desafío se ejecuta en una plataforma de EDITx, compañía creada en 2017 y que por primera vez gestiona un desafío de este tipo en España, aunque ya ha organizado con éxito cerca de 30 desafíos en diferentes países como Bélgica, Francia, UK y Alemania para empresas como Google o Microsoft, y con diversas tecnologías como Java, .net, Angular etc.