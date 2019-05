Una escuela on-line orientada al mercado de la logística y una plataforma para candidatos IT, proyectos seleccionados por EAE para su EAE Lab

EAE Business School sigue con su apuesta por el emprendimiento con el lanzamiento de una tercera edición de EAE LAB, una incubadora de negocios cuyo objetivo es promover la actitud y la competencia emprendedora entre los alumnos, alumni y profesores de la escuela, dando las herramientas necesarias para la evolución de proyectos emprendedores.

Los proyectos seleccionados de esta edición son Hublogístico, una escuela online orientada al mercado de la logística y del supply chain, liderada por el alumno del Máster en Supply Chain, Cristian Ferreyra; y Skilledin, una plataforma para candidatos IT para paliar el déficit entre la oferta y la demanda en este sector, del alumni del Máster de Project Management, David Abbas.

Los proyectos seleccionados

Hublogistico es una academia de Logística y Supply centrada en las operaciones de negocio -temas como la previsión de la demanda, compras, inventarios, gestión de almacenes, fulfillment, última milla, etc- . El proyecto opera con una perspectiva en la transformación del entorno digital -Big Data, Machine Learning, Data Science, Automatización de Almacenes, eCommerce, soluciones SaaS, etc- y explora el impacto de estas tecnologías en las mencionadas áreas.

El proyecto cuenta con doble enfoque: B2C para ofrecer e-learning a emprendedores, estudiantes, entusiastas, profesionales de otros sectores y público en general y, por otro lado, B2C para realizar capacitaciones in-company, seminarios, eventos, clases especiales para empresas y pymes.

Por su parte, Skilldin suple el gran déficit entre oferta y demanda en el sector IT ya que la falta de perfiles provoca problemas en los diferentes stakeholders (empresas, personas que entran o están entrando al mercado laboral, centros de formación, etc). Skilldin es una plataforma en la que los candidatos pueden orientar su perfil hacia los nuevos trabajos del sector, los centros de formación podrán llegar más fácil a futuros clientes y las empresas podrán contactar con el talento que a día de hoy no son capaces de encontrar. Un modelo diferente que ofrece un importante beneficio a todos integrantes.

Los servicios de EAE LAB

Durante 5 meses, los proyectos seleccionados para ser incubados en EAE LAB disponen de espacio físico con equipamiento. Asimismo, son asesorados por mentores, coaches y los coordinadores del Lab en todo el proceso de exploración, ideación e implementación del Producto Mínimo Viable hasta la generación del Modelo de Negocio mediante una metodología propia y desarrollada ad hoc en el Lab.

Durante el proceso también reciben asesoramiento jurídico y financiero, formación en diferentes áreas así como pueden implementar su proyecto más ágilmente con Liquid Buildings Units (unidades de trabajo para ayudar a los proyectos en diferentes líneas como Marketing & Sales, Branding, UX/UI, Trend analysis, Scouting, Biz development & Growth Hacking, Marketing Strategy; Operations, Workflow, Business Intelligence, Backoffice; y producto/IT, Product development, product management (Web, apps, Ecommerce) en función de las necesidades de cada proyecto.

Asimismo, los participantes también reciben orientación y formación sobre acceso a instrumentos de crédito y financiación (bancaría, préstamos públicos, inversión privada, etc.). Al final del periodo de incubación, en septiembre, se organizará el Venture Day, una presentación de los proyectos ante potenciales inversores.

Por último, EAE Lab crea también espacios de networking entre los emprendedores de los diferentes proyectos así como empresas e instituciones a través de presentaciones, sinergias, comidas y actividades sociales.