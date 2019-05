La UPF entrega los galardones a la integración de la seguridad y la salud en la actividad universitaria

El 28 de abril se celebró el Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, a fin de promover la prevención de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales en todo el mundo. La UPF se adhirió a esta efeméride el día siguiente, 29 de abril, con la celebración del acto de entrega de la primera edición de los galardones de la UPF en la integración de la seguridad y la salud en la actividad universitaria, modalidad de contribución al implementación de la prevención de riesgos laborales en el sistema de gestión general de la Universidad.

El acto, que se celebró en la sala Marull del campus del Mar, incluyó tres partes: una inauguración, a cargo de diversos cargos de la UPF y de la Generalitat de Catalunya; una mesa redonda, centrada en "El sistema de gestión preventiva en la UPF", que contó la participación de varios expertos, académicos y responsables en el ámbito de la prevención de riesgos laborales.

Finalmente, la tercera parte consistió en la entrega de los galardones: por un lado, los reconocimientos UPF Prevención, que tienen como finalidad estimular y distinguir públicamente iniciativas y buenas prácticas que contribuyan al cuidado y a la mejora del estado de salud de la comunidad universitaria; y por otro, el premio UPF Prevención, in memoriam de Jordi Castejón, que quiere estimular y dar reconocimiento público a trabajos de fin de grado o de máster, tesis doctorales, o publicaciones que tengan como tema la seguridad y la salud laborales.

Una inauguración centrada en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales

La inauguración corrió a cargo de Ramon Villanova, vicerrector para proyectos para la comunidad universitaria, en representación del rector; Mònica Figueras, vicerrectora de proyectos para el compromiso social y la igualdad; Carmen Cabezas, subdirectora general de Promoción de la Salud del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya; Elena Juanola, directora del Institut Català de Seguretat i Salut Laboral del Departament de Treball, Assumptes Socials i Famílies, y Jaume Badia, gerente de la UPF. Todos ellos entregaron los galardones a los diferentes premiados en la parte final del acto.

"El Plan de Prevención de Riesgos Laborales es la herramienta a través de la cual se integra la actividad preventiva en el sistema general de gestión de la Universidad y se establece su política de seguridad y salud en el trabajo", afirmó Ramon Villanova, en su parlamento inaugural. Y añadió: "En la UPF, el Plan, de aplicación a toda la estructura administrativa y académica, es el documento que recoge la información básica del sistema de prevención, facilita la difusión y la acción pedagógica entre mandos y trabajadores y promueve el desarrollo de una adecuada cultura preventiva".

Por su parte, Mònica Figueras mencionó los diferentes pilares del sistema de prevención de riesgos laborales en la UPF, centrados en la visión, la misión y los diversos valores que lo conforman ( entre los cuales, la proximidad, la autoexigencia, la agilidad, la pericia, la transparencia y la sostenibilidad). Por su parte, Jaume Badia, gerente de la UPF, recordó que "la UPF considera que uno de sus principios básicos y uno de sus objetivos fundamentales es la promoción de la mejora continua de las condiciones de trabajo, y asume las obligaciones legales establecidas".

La segunda parte del acto consistió en la mesa redonda "El sistema de gestión preventiva en la UPF", en la que se presentaron las principales características de este sistema, con especial énfasis en los puntos fuertes y amenazas de este modelo. Tomaron parte M. Luz Bataller, directora general de la Inspección de Trabajo del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias (como moderadora); Manuel Luque Parra, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social del Departamento de Derecho de la UPF; Narciso Amigó de Bonet, director de Recursos Sanitarios y Prevención de Riesgos Laborales de la Autoridad Portuaria de Barcelona, ??y Sergi Jarque, jefe de la Oficina Técnica de Prevención de Riesgos Laborales (OTPRL) de la UPF.

Sergi Jarque, en su intervención, afirmó que "la integración de la prevención en la estructura organizativa no sólo es un requisito legal, sino también una condición técnicamente necesaria para que la acción preventiva se pueda llevar a cabo con eficacia. El éxito de este sistema de gestión depende del liderazgo, el compromiso y la participación de todos los niveles jerárquicos y funciones de la Universidad".

Entrega de los reconocimientos y del premio UPF Prevención

La mesa redonda dio paso a la entrega de galardones de la UPF en la integración de la seguridad y la salud en la actividad universitaria: la UPF, en el marco de su Plan de Actuaciones 2019, en cuanto a los ámbitos de prevención de riesgos laborales y de promoción de la salud, prevé la implantación de galardones de carácter bienal.

Con estos galardones, se quiere contribuir, por un lado, a la integración efectiva de la prevención de riesgos laborales (modalidad de contribución a la implementación de la prevención de riesgos laborales en el sistema de gestión de la Universidad, premios UPF Prevención, de los que ahora se ha entregado la primera edición, y que se convocarán coincidiendo con los años impares) ypor el otro, en la promoción de la salud en el entorno universitario (modalidad de implantación de estrategias de promoción de la salud para mejorar el calidad de vida de la comunidad universitaria, unos galardones que se convocarán en los años pares, la primera edición de los cuales será el 2020).

Los reconocimientos UPF Prevención constan de cuatro categorías diferentes: en primer lugar, Personas que en su actividad profesional contribuyen a la implementación de la prevención de riesgos laborales, y que ha recaído en los coordinadores y técnicos de infraestructuras de los diferentes campus de la Universidad.

En segundo lugar, Unidad organizativa que ha implantado medidas preventivas que hayan mejorado las condiciones de seguridad y de salud en el campus, que ha obtenido el Servicio de Informática del Área de Servicios, Tecnología y Recursos de Información de la UPF.

En tercer lugar, Institución que ha colaborado con la Universidad en la creación, la promoción y la divulgación de la cultura de prevención de riesgos laborales, un reconocimiento se ha otorgado a las universidades de Burgos, Castilla- la Mancha, Nacional de Educación a Distancia, Politécnica de Valencia, Rovira i Virgili, de Sevilla y de Zaragoza.

Recogieron el galardón diversos cargos de estas siete universidades, los representantes de los servicios de prevención de riesgos laborales de las cuales, junto con la OTPRL de la UPF, instauraron una alianza en 2016 ante la necesidad de crear una red eficaz de trabajo colaborativo en la que compartir experiencias y conocimiento.

La última categoría de los reconicimientos UPF Prevención, el Galardón especial a la persona o unidad organizativa que, con sus iniciativas y buenas prácticas, transfiere a otros entornos su prevención de riesgos laborales, recayó en Òscar Fornas, jefe del Servicio Científico-Técnico de Citometría de Flujo de la UPF. También se otorgó un accésit a la Comisión Intercentros de Prevención de Riesgos Laborales del PRBB, por su trayectoria, que recogieron los responsables de prevención de riesgos laborales de los diferentes centros que integran la Comisión, de la cual también forma parte la UPF.

Finalmente, se entregó el Premio UPF Prevención, en memoria de Jordi Castejón, dotado con 500 euros, que se otorgó a Èrica Martínez Solanas, por el artículo "Evaluation of the Impact of Ambient Temperatures on Occupational Injuries in Spain". El trabajjo, hecho en el marco de su tesis doctoral en Biomedicina, dirigida por Xavier Basagna, investigador de ISGlobal, se publicó en la revista Environmental Health Perspectives.

El Jurado del Premio decidió conceder un accésit al trabajo que quedó en segunda posición, el trabajo de fin de grado de Economía hecho por Laura Azlor Parra, y tutorizado por el profesor Jaume García Villar, titulado "Differences in labour accident rates: an underreporting on a moral hazard problem?"