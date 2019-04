La David J. Anderson School of Management abre un centro de formación en Bilbao

La David J. Anderson School of Management inauguró ayer su primer centro de formación en Europa localizado en Bilbao. Esta escuela, cuya sede central está en Seattle, es un centro de formación para directivos conocido internacionalmente por ofrecer programas de desarrollo en gestión empresarial y liderazgo a través del método Kanban, desarrollado por David J. Anderson.

El centro de formación en Bilbao ofrece una sede europea para la David J. Anderson School of Management, cuyos programas de formación son todo un éxito en Estados Unidos y en otras partes del mundo. La escuela de formación en Bilbao ya ha atraído a clientes de Estados Unidos, Alemania, India, Francia, Reino Unido, América Latina, Europa del Este y África, además de empresas ubicadas en el País Vasco y en el resto de España.

David J. Anderson, el fundador de la escuela, es originario de Escocia, empresario, consultor, formador en gestión de empresas, presidente de la Universidad de Kanban y autor de seis libros sobre Kanban. Su best seller "Kanban - Successful Change Technology for Your Business" se publicó en 2010. También es autor de "Kanban Maturity Model: Evolving Fit-For-Purpose Organizations", "Essential Kanban Condensed", "Fit for Purpose: How modern business find, satisfy and keep consumers", "Lessons in Agile Management: On the road to Kanban" y "Agile Management for software engineering: Applying the theory of constraints for business results".

Estos libros han posicionado a David J. Anderson como líder y autoridad internacional en el método Kanban y en la gestión de las empresas de servicios profesionales del siglo XXI.

La David J. Anderson School of Management tiene su propia propiedad intelectual y planes de formación diseñados principalmente para empresas tecnológicas y de servicios profesionales, lo que brinda a los directivos nuevas formas para desarrollar su visión empresarial, les ayuda a tomar decisiones más acertadas y a ser más eficientes. El método Kanban les proporciona además marcos de decisión pragmáticos y realizables para analizar el entorno empresarial y tomar decisiones que mejoren su posicionamiento competitivo.

Bilbao ofrece unas condiciones muy atractivas para la implantación de esta oficina europea de David J Anderson School Of Management, como un elevado nivel de formación empresarial, excelente calidad de vida, buenas conexiones de aeropuerto con los principales hubs europeos, y al mismo tiempo que proporciona una ubicación rentable para desarrollar el negocio hacia Europa y Latinoamérica.

Las oficinas, totalmente renovadas y equipadas con tecnologías multimedia, se encuentran en el centro de Bilbao. Carlos Calleja, el director general del centro de formación de Bilbao, asegura: "Nuestro objetivo es ayudar a las empresas y sus líderes a abordar las exigencias de un mercado cada vez más competitivo. La formación en el método Kanban es la mejor herramienta para mejorar la gestión de los procesos de las compañías y hacerlos más productivos ".

David J. Anderson, quien imparte personalmente la capacitación en Bilbao y Seattle, afirma: "Abrir nuestra oficina europea en Bilbao es muy importante para nosotros, ya que nos permite estar más cerca de nuestros clientes en Europa. Nuestros cursos siempre han estado enraizados sobre una guía pragmática, accionable y basada en la evidencia. Sabemos que estos métodos funcionan, están probados y sabemos lo difícil que puede ser implementar cambios dentro de las empresas, por lo que brindamos una orientación práctica y factible que se puede poner en marcha rápidamente. Este es un diferenciador importante de nuestro enfoque ".

La David J. Anderson School of Management también está organizando una conferencia europea de 2 días en Bilbao titulado "Enterprise Agility Europe", del 10 al 11 de junio, cuyo lema es "La agilidad sí es Importante". La conferencia incluirá a 19 ponentes de diferentes nacionalidades y líderes de la industria en agilidad empresarial y gestión de la transformación de las compañías.

Las presentaciones incluirán casos de éxito de transformación y agilidad en diferentes sectores, entre ellos, banca, seguros, retail, moda, construcción, petroquímico y tecnológico donde empresas líderes expondrán, de primera mano, sus experiencias de mejora a través del método Kanban. Además, se han organizado cuatro talleres sobre gestión e implantación de Kanban, en los que consultores expertos expondrán las claves metodológicas para una efectiva transformación de los procesos de negocio. Las entradas para este encuentro están disponibles en la siguiente dirección.