El sector educativo es de los más concienciados a nivel de ciberseguridad

Según estudios publicados, más del 64% de las empresas españolas se ha enfrentado en los últimos 24 meses al menos a un ciberataque. Esto ha provocado importantes pérdidas y trastornos en su actividad. Sin embargo, tal y como se destaca desde Qualiteasy, importadora de las soluciones de Faronics Inc. en España, se detecta una falta de concienciación en el ámbito empresarial acerca de las consecuencias económicas y productivas que puede tener un ataque de este tipo y de si, realmente, una pequeña o mediana empresa puede ser objetivo de una intromisión en sus datos.

Pymes, vulnerables

En líneas generales, el impacto económico que los ciberataques tienen a nivel mundial es de más de un billón de euros. De hecho, en 2018 se batió el récord de ciberataques, con más de 10.500 millones de incidentes en todo el mundo. Además, el pasado año se detectaron casi 75.000 nuevos tipos de ataques cibernéticos. Y, por ejemplo, según datos publicados, solo en España se producen alrededor de 13.000 ciberataques de carácter grave. "La situación es crítica y la realidad es muy compleja. Pese a todo ello, no se detecta una sensibilización real del problema que supone y de si, realmente, cualquier empresa puede estar en el punto de mira de un ciberataque", afirma Eusebi Graners, presidente de Qualiteasy, importadora de las soluciones de Faronics Inc. en España. En este punto es importante destacar que las más vulnerables son las pequeñas y medianas empresas. De hecho, son el objetivo de un 43% de las intromisiones.

Sector bancario y educativo, los más concienciados

En cuanto al nivel de protección de las empresas, se detecta que es bajo. De hecho, según un estudio global tan solo una de cada diez empresas cuenta con el presupuesto necesario para protegerse contra los ataques digitales con sistemas efectivos de ciberseguridad y un 38% de las empresas no tiene la capacidad de detectar un ataque sofisticado. En este sentido, aquellas compañías que están invirtiendo más en seguridad con el fin de proteger sus activos, son las que pertenecen al sector bancario. De hecho, según un análisis realizado por Faronics Inc., compañía de software informático, aquellas empresas que disponen de un sistema de protección de equipos informáticos pueden reducir a más de la mitad el número de incidencias en IT. La reducción media es del 63%. Otros sectores que empiezan también a priorizar la seguridad es el de la educación, "la gran cantidad de datos sensibles que manejan las corporaciones educativas hace que hayan puesto el foco en soluciones que protejan sus equipos", comenta Graners. Diversos informes calculan que, en 2019, el gasto en ciberseguridad empresarial alcanzará los 124.000 millones de dólares.

¿Qué hacer frente a esta amenaza?

En este sentido, ante un escenario complejo como el actual, la recomendación es "informarse, formarse y tomar decisiones. Es necesario saber cuáles son los peligros, cuáles las soluciones, cómo se implementan y, finalmente, actuar". Desde Faronics Inc. se plantea una solución efectiva y real, como es la seguridad por capas. Las amenazas son bloqueadas fase por fase y capa por capa. Su software está compuesto por un conjunto de capas especializadas capaces de bloquear las amenazas crecientes, además de mantenerse al día con las nuevas.