Demanda de expertos en análisis de datos crecerá 28% en 2020

Cerca del 40% de las nuevas posiciones en Data Scientists y Analistas de Datos exigirán una maestría o un Ph.D. Para atender esta demanda creciente, Spain Business School amplió sus especializaciones y programas en Big Data y Analítica de Datos.

Los científicos de datos descubren tendencias que pueden alterar la trayectoria futura de una empresa; ayudan a los tomadores de decisiones a reunirse y obtener ideas basadas en el pasado. En 2012, Harvard Business Review, destacó el rol del científico de datos como "El trabajo más sexy del siglo XXI". Y parece que dieron en el clavo con sus predicciones, pues al cierre de 2020 se espera que la demanda internacional de profesionales expertos en Big Data y Analítica Digital crezca 28% sobre 2019. Esto de acuerdo con el estudio global The Quant Crunch promovido por IBM.

Agrega el estudio de IBM que hoy y en el futuro inmediato la demanda de profesionales estará enfocada en los roles de científicos de datos, desarrolladores de datos y los ingenieros de datos con casi 700.000 nuevas vacantes previstas. El 59% del total de profesionales en Data Science and Analytics (DSA) será requerido por los sectoresde Finanzas y Seguros, Servicios Profesionales y TI.

"Tomando como referencia el mercado de los Estados Unidos, como uno de los más vanguardistas en los desarrollos DSA, las referencias nos ubican en que las remuneraciones para los profesionales expertos en proyectos de aprendizaje automático e inteligencia artificial rondan promedios de 114.000 US$ al año (casi 101.000 €), mientras que los científicos de datos se acercan a un promedio de 105,000 US$ (casi 93.000 €), al tiempo que las posiciones para ingenieros de datos está en promedio de117,000 US$ (casi 104.000 €)", afirma Miguel Ángel Blanco Cedrún, Fundador y Decano de Spain Business School.

El estudio en referencia destaca que los trabajos más demandados en DSA requieren de una educación avanzada, lo que impulsa la búsqueda con mayores mejoras salariales para los profesionales con estas calificaciones. En concreto establece que el 39% de las posiciones de Data Scientists y Advanced Analyst requieren una maestría o Ph.D.

Nuevas especialidades y modalidades de estudio

Spain Business School actualizó su oferta académica en las áreas de Data Science and Analytics (DSA) para adaptarse a las necesidades del mercado laboral y poder ampliar las oprtunidades de crecimiento de nuestros estudiantes. En concreto la escuela amplió el Máster en Analítica Digital y Big Data, con nuevas modalidades de estudio y especializaciones académicas.

Las nuevas especializaciones incluyen las especializaciones en Business Data Analyst, Data Scientist, Data Projects y Big Data en Marketing y Publicidad. En estas cuatro especialidades existen opciones de formación en línea, semi presencial y 100 porciento presencial a partir de la convocartoria de Octubre 2019. El título de Máster es emitido por SBS y la Universidad Católica de Murcia.

Spain Business School dispone de una bolsa de prácticas para enriquecer la experiencia de los estudiantes, así como de la posibilidad de gestionar la incorporación laboral de los estudiantes a través de su programa de bolsas de trabajo. Las empresas confían en SBS y demandan cada vez más posiciones en áreas de la economía digital. El 95% de los alumnos que se inscribió en nuestra bolsa de trabajo accedió a un empleo en reconocidas empresas.