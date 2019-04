Scholas y Think Equal se unen para impulsar el cambio a través de la educación

Scholas Occurrentes and Think Equal anunciaron su alianza con el objetivo de promover un cambio global a través de la educación para proporcionar las herramientas para enseñar los valores de niños y jóvenes, capacitándolos para convertirse en ciudadanos globales inclusivos. Esta alianza refuerza la presencia y el trabajo de Scholas y Think Equal en los cinco continentes, permitiendo a los niños y jóvenes de todo el mundo aprender a través de un modelo educativo diferente e innovador basado en el arte, el deporte, la tecnología y el aprendizaje emocional.

"Este acuerdo demuestra la importancia de trabajar en equipo, de generar alianzas para transformar la educación y llegar a más jóvenes". Nuestro trabajo conjunto permitirá a los jóvenes experimentar la experiencia de Scholas, adquirir las herramientas necesarias para acompañar a los niños pequeños, en esta etapa fundamental de su desarrollo" dijo José María del Corral, director mundial de Scholas Occurrentes.

Por su lado, Leslee Udwin, Fundadora y CEO de Think Equal, manifestó: "Mi maravilloso equipo, y yo estamos doblemente bendecidos. Primero, nos sentimos profundamente honrados de colaborar con Scholas, cuyo impacto y trabajo importante admiramos. Además, la colaboración está bajo la guía benéfica de su Santidad el Papa Francisco, el Papa más ilustrado e inspirador hasta el momento. Esta es una alegría inimaginable y redobla mi determinación de llevar el programa Think Equal a todos los niños. Enseñar a nuestros niños a amar, no a odiar".

A través de este acuerdo, Scholas busca incorporar las técnicas y valores de Think Equal en su programa "Escuela de Educadores", donde los jóvenes que ya han participado en el programa "Scholas Ciudadanía" asumen su capacidad y responsabilidad creativa. Esta segunda etapa se presenta como un llamado a los jóvenes, donde comienzan un viaje como educadores compartiendo sus pasiones y aprendiendo con otros, a través del arte, el juego y el pensamiento.

El programa Think Equal tiene como objetivo proporcionar a los niños una inmersión profunda en la empatía, los valores, la igualdad, la resolución pacífica de conflictos, el pensamiento crítico, la sensibilidad de género, la alfabetización emocional, la autorregulación y la ética.

El acuerdo se firmó el pasado 21 de marzo de este año, en la sede de Scholas en la Ciudad del Vaticano, con la presencia de Su Santidad el Papa Francisco; José María del Corral, presidente de Scholas Ocurrentes; Agustín Dellagiovanna, director global de Desarrollo Sostenible de Académicos; Leslee Udwin, CEO de Think Equal, y Giulia D'Amico, directora de programas de Think Equal.