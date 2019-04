La UPM premia a las 10 ideas de negocio más prometedoras del año, entre más de 400

El pasado jueves, 4 de abril, la Universidad Politécnica de Madrid entregó sus Premios a las Mejores ideas de negocio presentadas a la 16 Competición actúaupm, arrancando con ello una nueva edición de la convocatoria.

Esta iniciativa, promovida por el Programa de Emprendimiento UPM, actúaupm, está abierta a las 18 Escuelas y 9 Centros con los que cuenta la universidad, y busca fomentar el emprendimiento entre toda la comunidad universitaria, y favorecer el desarrollo de ideas innovadoras.

Y de las 417 ideas presentadas esta edición, el pasado jueves se dio a conocer el nombre de las 10 Mejores ideas y de las 15 finalistas. Proyectos que van desde un sistema para financiación a través de blockchain en crisis humanitarias, hasta eco-casas construidas a partir de contenedores marítimos, pasando por mobiliario inteligente para carga de dispositivos móviles e iluminación, o asfalto construido a partir de caucho de neumáticos.

WE500, gran cita anual con el emprendimiento

Un año más y tras el éxito de anteriores ediciones, la entrega de galardones se quiso enmarcar dentro del WE500, un workshop anual de emprendimiento tecnológico, que sirve de punto de partida de la Competición actúaupm.

Para este workshop se contó con la participación especial de Javier Perea, inversor, emprendedor y mentor, con más de 30 años de experiencia al frente de compañías tecnológicas innovadoras, conocido por ser un pionero de la ciberseguridad en nuestro país, al encontrarse tras el lanzamiento de Anyware Seguridad Informática, primera empresa española de ciberseguridad.

A Javier Perea le siguieron Elia Legaz, Almudena Ruiz-Giménez y Jorge A. Valls, integrantes de DSIGÑ·CLOUD, Mejor start-up UPM del 2018, que conecta el mundo de la Arquitectura y la Tecnología, mediante la creación de Gemelos Digitales de edificios existentes a través de su digitalización tridimensional. Así facilitan su preservación, difusión, gestión y mantenimiento; y permiten que dejen de suponer un gasto y pasen a ser un ingreso para sus propietarios.

actúaupm, mucho más que una competición

El Programa actúaupm es hoy en día un referente en iniciativas de emprendimiento, tanto en España como fuera de nuestro país. Con cifras que alcanzan las 4.912 ideas de negocio recibidas, y la creación de un total de 252 empresas, de las cuales más del 70% permanecen activas a los tres años, y que desde 2007 han conseguido captar más de 73 millones de euros de inversión.

Y una de las claves es el hecho de ir más allá de una simple competición de creación de empresas y situarse como un completo programa formativo que comienza con los premios a las Mejores ideas y culmina con los Premios a Mejores start-ups a final de año. Pero, para llegar a ese punto, los participantes acceden a una formación intensiva en emprendimiento, nº1 en el ranking europeo del EIT Master DS y Master HCID, a asesoramiento y mentorización, y a diferentes actividades de networking que les permiten entrar en contacto con empresas del sector, antiguos emprendedores, inversores, etc.

Actividades que no terminan con el final de la competición y que permiten a los participantes seguir en contacto con el programa actúaupm a través de la participación en demo days, jornadas de inversión, apoyo en la comunicación y difusión del proyecto así como en la posibilidad de entrar a formar parte del club alumni.

Emprender no es fácil, y no todos los emprendedores consiguen que el mercado acepte sus ideas. Pero el objetivo del Programa actúaupm es apoyar el talento universitario, fomentar la adquisición de competencias y herramientas útiles, que van más allá de crear o no una startup, y favorecer el desarrollo de ideas innovadoras que puedan tener un impacto real y positivo en la sociedad.

Apoyos

Cada día son más las empresas que se vinculan con iniciativas de emprendimiento y de apoyo al talento joven. Es el caso de Accenture, Bankia, Mutualidad de la Ingeniería, adhoc, y Rousaud Costas Durán SLP, que patrocinan el Programa actúaupm. O el de la Red de Inversores y Family Offices del IESE Business School, la Red de Inversores y Expertos I&E UPM, la Revista Emprendedores, Sr. Internet, Baobab soluciones y Matt Boardman, que colaboran con el mismo.