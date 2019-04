España cuenta con dos de los cinco mejores másteres de Finanzas

Carmen García Madrid

El éxito en el mundo laboral no está asegurado, todo dependerá de la formación y la experiencia con las que se cuente. En comparación con la universidad, una escuela de negocios presenta un ambiente educativo que fomenta, con mayor implicación, las cualidades y las aptitudes más apreciadas por las empresas.

Las escuelas de negocios españolas han ido ganando importancia y presencia en el panorama formativo del país. Tanto es así, que en la última edición del ranking Business School Ranking 2019, realizado por Times Higher Education (THE) junto con el diario estadounidense The Wall Street Journal, cinco escuelas de negocios de España figuran en el top 35 del mundo: EADA Business School Barcelona, Esic Business and Marketing School, IQS School of Management, UC3M Business y Esade Business School. Esta clasificación realiza una lista de estos centros de formación en cuatro categorías: MBA de dos años, MBA de un año, máster en finanzas y máster en administración de empresas.

El máster en administración y dirección de empresas (MBA) se dirige principalmente a personas que quieran desarrollar su carrera profesional en el mundo de la gestión empresarial o la consultoría. Cualquier persona con un título universitario puede optar a cursarlo, independientemente de la carrera que haya estudiado, ya que los contenidos se centran en las distintas áreas que componen una empresa. Según las estadísticas, las tasas de empleabilidad entre los alumnos que han cursado un MBA se sitúan en torno al 90 por ciento.

Al analizar la clasificación, se concluye que España cuenta con dos de los cinco mejores másteres en finanzas del mundo, ya que tanto EADA como Esic se posicionaron en el top 5 de esta lista. En cuanto al máster en administración, EADA alcanza el cuarto puesto. Los criterios de medición se han centrado en cuatro variables principales: la experiencia de los egresados con la formación y servicios recibidos, la empleabilidad, la diversidad en el ámbito económico, internacional y de género y los recursos que ofrece la escuela.

114 escuelas

THE y The Wall Street Journal han elaborado este ranking aplicando una encuesta a 23.300 egresados de las 114 escuelas de negocios participales de 24 países. En la lista, Esic ha sido considerada como una de las mejores del mundo situándose en la 24ª posición con su porfolio de MBA. Por su parte, EADE alcanza la 38ª posición en la categoría de MBA de dos años y EADA la 11ª en la misma lista. Además, también ocupa el cuarto puesto en máster de administración y de empresas y el tercer lugar en máster de finanzas. IQS se establece en la octava posición en el máster de administración de empresas y UC3M Business en la 19ª posición en la categoría del máster en finanzas.

Otra de las publicaciones con mayor prestigio en este campo es The Economist, que en su clasificación sobre MBA sitúa a la escuela de negocios IESE como la primera de Europa y la sexta del mundo. IESE es la única europea entre las diez primeras del mundo. Esta formación destaca por las oportuniades de carrera que ofrece a sus estudiantes, así como la red de antiguos alumnos que posee. La clasificación valora cuatro factores principales: la creación de nuevas oportunidades de carrera, el desarrollo personal y la experiencia educativa, el incremento de salarios y la creación de una red de contactos. En la actualidad, este MBA cuenta con un 85 por ciento de alumnos extranjeros. Además de IESE, en este ranking detacan otras escuelas españolas: Esade (46º), IE (63º) y EADA (100º). Esta lista ofrece también el coste del MBA y su duración. En 16 de los 20 primeros programas del ranking, el precio está por encima de los 100.000 dólares.

La lista de The Economist está basada en encuestas realizadas a alumnos actuales y graduados de los programas MBA, en los datos que facilitan y en los resultados de estudios anteriores.

"Financial Times"

El ranking realizado por Financial Times es uno de los más valorados entre las escuelas de negocios. En concreto, en la clasificación del Global MBA Ranking, el IESE se consolida como la mejor escuela de negocios de España, ocupando el puesto número uno y la tercera posición europea. Por su parte, el IE Business School ha descendido hasta el número 20 y se coloca como la cuarta escuela de negocios española. ESCP Europe se encuentra en la plaza 11.

Esade ha descendido siete puestos respecto al año anterior y ocupa el número 15 de Europa. Por último, EADA solo ha descendido un puesto (29 actual) y cierra la lista de las mejores escuelas de negocios españolas.

Estudiar este máster de manera online es una de las opciones por la que cada vez se decantan más los estudiantes. La flexibilidad permite compaginarlo con cualquier tipo de trabajo ajeno a la formación. En la edición de 2019, según el ranking de Financial Times, el Global MBA de IE Business School ocupó la segunda posición.